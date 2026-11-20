Británia a EÚ chcú po brexite obnoviť vzťahy. Burnham v Bruseli rokuje o obchode aj mobilite mladých ľudí
Burnham, ktorý v júli vystriedal Keira Starmera na čele britskej vlády, presadzuje výrazne ústretovejší prístup k Bruselu. Nevylúčil dokonca ani možnosť, že by sa Spojené kráľovstvo v budúcnosti mohlo do ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Burnham, ktorý v júli vystriedal Keira Starmera na čele britskej vlády, presadzuje výrazne ústretovejší prístup k Bruselu. Nevylúčil dokonca ani možnosť, že by sa Spojené kráľovstvo v budúcnosti mohlo do Únie vrátiť.
Európska únia a Veľká Británia sa v piatok pokúsia urobiť významný krok k obnoveniu vzájomných vzťahov po brexite. Britský premiér Andy Burnham sa v Bruseli stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom.
Cieľom summitu je uzavrieť dohody, ktoré uľahčia obchodovanie s potravinami, prepoja systémy obchodovania s emisnými kvótami a umožnia mladým ľuďom jednoduchšie žiť, študovať či pracovať na oboch stranách Lamanšského prielivu. Rokovania sa uskutočňujú desať rokov po referende, v ktorom Briti rozhodli o odchode z EÚ.
Burnham, ktorý v júli vystriedal Keira Starmera na čele britskej vlády, presadzuje výrazne ústretovejší prístup k Bruselu. Nevylúčil dokonca ani možnosť, že by sa Spojené kráľovstvo v budúcnosti mohlo do Únie vrátiť.
„Ilustruje to náš nový prístup. Nie konfrontačný. Už viac nepálime mosty. Chceme byť konštruktívni a pozitívni, aby sme dosiahli výsledok výhodný pre Britániu aj EÚ,“ vyhlásil tento týždeň. Po summite chce začať diskusiu o možnostiach dlhodobého usporiadania vzťahov s európskymi partnermi.
Jednou z hlavných dohôd má byť odstránenie časti administratívnych prekážok pri obchode s potravinami a živočíšnymi výrobkami. Certifikáty a hraničné kontroly, ktoré komplikujú napríklad vývoz syrov či mäsových výrobkov, by sa mali výrazne obmedziť.
Londýn odhaduje, že dohoda by britskej ekonomike mohla priniesť až 5,1 miliardy libier ročne. Výmenou však bude musieť Británia vo väčšej miere zosúladiť svoje pravidlá bezpečnosti potravín a ochrany zdravia zvierat a rastlín s európskou legislatívou.
Dôležitou súčasťou summitu je aj plánovaný program mobility mladých ľudí. Občania do 30 rokov by podľa návrhu mohli na území druhej strany žiť až tri roky a počas tohto obdobia pracovať, študovať alebo cestovať.
Podľa diplomatických zdrojov sa vyjednávači dohodli na obmedzení programu na 100-tisíc účastníkov. Spornou otázkou však zostávajú poplatky pre študentov z EÚ na britských univerzitách. Brusel presadzuje ich zníženie na úroveň, ktorú platia domáci študenti, zatiaľ čo Londýn je pod tlakom, aby obmedzoval migráciu.
Treťou pripravovanou dohodou je prepojenie britského a európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Firmy by tak mohli využívať vzájomne uznávané emisné povolenky a obchod medzi oboma ekonomikami by bol oslobodený od príslušných uhlíkových poplatkov na hraniciach.
Britská vláda odhaduje možný ekonomický prínos na 3,8 miliardy libier ročne. Opatrenie by zároveň mohlo ochrániť priemyselný export ocele, hliníka a ďalších výrobkov v hodnote 6,5 miliardy libier pred dodatočným zdanením.
Rokovania však boli náročné až do poslednej chvíle. Členské štáty EÚ podľa diplomatov schválili balík dohôd až vo štvrtok neskoro večer, pričom sa ešte čakalo na konečné potvrdenie britskej strany.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, ktorý vedie rokovania za Úniu, napriek tomu označil atmosféru za „veľmi pozitívnu“, hoci rokovania sú podľa neho „veľmi podrobné a niekedy veľmi, veľmi náročné“.
Britský premiér sa zároveň musí vyrovnať s odporom doma. Opoziční konzervatívci a strana Reform UK Nigela Faragea ho obviňujú z možného zrádzania výsledku referenda o brexite. Burnham preto zatiaľ zachováva záväzok, že počas súčasného volebného obdobia nebude Británia žiadať o návrat na jednotný trh, do colnej únie ani o obnovenie voľného pohybu osôb.
V budúcnosti však chce predložiť širšie možnosti spolupráce vrátane prípadného opätovného členstva v EÚ. Na programe bruselských rokovaní bude aj spolupráca v oblasti umelej inteligencie, nelegálnej migrácie cez Lamanšský prieliv a podpory Ukrajiny.
V dlhodobejšom horizonte sa diskutuje tiež o zapojení Británie do európskeho trhu s elektrinou či o jej účasti na pripravovaných opatreniach na podporu európskeho automobilového a obranného priemyslu. Podľa diplomatov však Brusel zatiaľ neočakáva, že by Londýn v dohľadnom čase požiadal o návrat do Únie.
Zdroj: SITA.sk - Británia a EÚ chcú po brexite obnoviť vzťahy. Burnham v Bruseli rokuje o obchode aj mobilite mladých ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia a Veľká Británia sa v piatok pokúsia urobiť významný krok k obnoveniu vzájomných vzťahov po brexite. Britský premiér Andy Burnham sa v Bruseli stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom.
Cieľom summitu je uzavrieť dohody, ktoré uľahčia obchodovanie s potravinami, prepoja systémy obchodovania s emisnými kvótami a umožnia mladým ľuďom jednoduchšie žiť, študovať či pracovať na oboch stranách Lamanšského prielivu. Rokovania sa uskutočňujú desať rokov po referende, v ktorom Briti rozhodli o odchode z EÚ.
Ústretovejší prístup k Bruselu
Burnham, ktorý v júli vystriedal Keira Starmera na čele britskej vlády, presadzuje výrazne ústretovejší prístup k Bruselu. Nevylúčil dokonca ani možnosť, že by sa Spojené kráľovstvo v budúcnosti mohlo do Únie vrátiť.
„Ilustruje to náš nový prístup. Nie konfrontačný. Už viac nepálime mosty. Chceme byť konštruktívni a pozitívni, aby sme dosiahli výsledok výhodný pre Britániu aj EÚ,“ vyhlásil tento týždeň. Po summite chce začať diskusiu o možnostiach dlhodobého usporiadania vzťahov s európskymi partnermi.
Jednou z hlavných dohôd má byť odstránenie časti administratívnych prekážok pri obchode s potravinami a živočíšnymi výrobkami. Certifikáty a hraničné kontroly, ktoré komplikujú napríklad vývoz syrov či mäsových výrobkov, by sa mali výrazne obmedziť.
Pravidlá bezpečnosti potravín a ochrany zvierat
Londýn odhaduje, že dohoda by britskej ekonomike mohla priniesť až 5,1 miliardy libier ročne. Výmenou však bude musieť Británia vo väčšej miere zosúladiť svoje pravidlá bezpečnosti potravín a ochrany zdravia zvierat a rastlín s európskou legislatívou.
Dôležitou súčasťou summitu je aj plánovaný program mobility mladých ľudí. Občania do 30 rokov by podľa návrhu mohli na území druhej strany žiť až tri roky a počas tohto obdobia pracovať, študovať alebo cestovať.
Podľa diplomatických zdrojov sa vyjednávači dohodli na obmedzení programu na 100-tisíc účastníkov. Spornou otázkou však zostávajú poplatky pre študentov z EÚ na britských univerzitách. Brusel presadzuje ich zníženie na úroveň, ktorú platia domáci študenti, zatiaľ čo Londýn je pod tlakom, aby obmedzoval migráciu.
Možný ekonomický prínos
Treťou pripravovanou dohodou je prepojenie britského a európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Firmy by tak mohli využívať vzájomne uznávané emisné povolenky a obchod medzi oboma ekonomikami by bol oslobodený od príslušných uhlíkových poplatkov na hraniciach.
Britská vláda odhaduje možný ekonomický prínos na 3,8 miliardy libier ročne. Opatrenie by zároveň mohlo ochrániť priemyselný export ocele, hliníka a ďalších výrobkov v hodnote 6,5 miliardy libier pred dodatočným zdanením.
Rokovania však boli náročné až do poslednej chvíle. Členské štáty EÚ podľa diplomatov schválili balík dohôd až vo štvrtok neskoro večer, pričom sa ešte čakalo na konečné potvrdenie britskej strany.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, ktorý vedie rokovania za Úniu, napriek tomu označil atmosféru za „veľmi pozitívnu“, hoci rokovania sú podľa neho „veľmi podrobné a niekedy veľmi, veľmi náročné“.
Výsledky referenda o brexite
Britský premiér sa zároveň musí vyrovnať s odporom doma. Opoziční konzervatívci a strana Reform UK Nigela Faragea ho obviňujú z možného zrádzania výsledku referenda o brexite. Burnham preto zatiaľ zachováva záväzok, že počas súčasného volebného obdobia nebude Británia žiadať o návrat na jednotný trh, do colnej únie ani o obnovenie voľného pohybu osôb.
V budúcnosti však chce predložiť širšie možnosti spolupráce vrátane prípadného opätovného členstva v EÚ. Na programe bruselských rokovaní bude aj spolupráca v oblasti umelej inteligencie, nelegálnej migrácie cez Lamanšský prieliv a podpory Ukrajiny.
V dlhodobejšom horizonte sa diskutuje tiež o zapojení Británie do európskeho trhu s elektrinou či o jej účasti na pripravovaných opatreniach na podporu európskeho automobilového a obranného priemyslu. Podľa diplomatov však Brusel zatiaľ neočakáva, že by Londýn v dohľadnom čase požiadal o návrat do Únie.
Zdroj: SITA.sk - Británia a EÚ chcú po brexite obnoviť vzťahy. Burnham v Bruseli rokuje o obchode aj mobilite mladých ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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