Slovenky chcú na domácich ME viac než len víťaziť. Na dresoch ponesú odkaz o sile žien
Reprezentantky totiž nastúpia v nových dresoch s textom Manifestu ženského športu, ktorým chcú upozorniť na silu, odhodlanie a rovnocenné postavenie žien v športe. Šampionát sa pre Slovenky začne 4. decembra ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Reprezentantky totiž nastúpia v nových dresoch s textom Manifestu ženského športu, ktorým chcú upozorniť na silu, odhodlanie a rovnocenné postavenie žien v športe. Šampionát sa pre Slovenky začne 4. decembra súbojom proti Srbsku.
„Sme ženy. A naša sila prekračuje každú hranicu.“ Tieto slová budú sprevádzať slovenské hádzanárky počas decembrových majstrovstiev Európy, na ktorých sa predstavia pred domácimi fanúšikmi v Bratislave.
Reprezentantky totiž nastúpia v nových dresoch s textom Manifestu ženského športu, ktorým chcú upozorniť na silu, odhodlanie a rovnocenné postavenie žien v športe. Šampionát sa pre Slovenky začne 4. decembra súbojom proti Srbsku.
„Šampionát na domácej pôde je pre každú z nás niečo výnimočné. Veľmi si vážime, že prostredníctvom týchto dresov sa venuje pozornosť aj ženskej hádzanej, lebo aj my si zaslúžime rovnakú podporu v športe. Sme rady, že práve v týchto dresoch budeme môcť reprezentovať Slovensko,“ povedala reprezentantka Diana Mária Vargová pre web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Manifest je umiestnený v ľavej dolnej časti dresov, ktoré pre slovenské reprezentantky pripravila spoločnosť Joma. Obsahuje desať myšlienok zdôrazňujúcich sebavedomie, vytrvalosť a vzájomnú podporu.
„Každý pád nás naučil vstať rýchlejšie,“ znie jedna z nich. Ďalšia pripomína: „Naše hranice existujú len preto, aby sme ich posúvali.“ Posolstvo uzatvárajú slová: „Sme pripravené. Tu a teraz.“
Nové dresy budú mať tri farebné verzie - ružovú, bielu a modrú. Ich hornú časť a rukávy zdobí abstraktný vzor pripomínajúci pohyb a energiu.
„Už niekoľkokrát som prízvukoval, že chceme bratislavskú časť šampionátu pripraviť ako naozaj výnimočnú oslavu ženskej hádzanej. A nové dresy sú jedným z darčekov pre dievčatá. Dúfam, že im prinesú šťastie,“ uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša.
Slovenky čakajú v základnej F-skupine tri zápasy v bratislavskej TIPOS Aréne. V piatok 4. decembra o 20.30 h nastúpia proti Srbsku, v nedeľu 6. decembra o 15.30 h si zmerajú sily so Švédskom a v utorok 8. decembra o 18.00 h ich preverí Nemecko.
Zväz zároveň láka fanúšikov na tribúny zvýhodnenými vstupenkami. Jednodňové lístky sa začínajú na 22 eurách a balíčky na všetkých šesť zápasov skupiny na 59 eurách. Od 23. do 30. novembra bude navyše platiť akcia, pri ktorej fanúšik pri kúpe jednej vstupenky dostane druhú zadarmo.
„Nielen fanúšikov hádzanej, ale všetkých priaznivcov športu vyzývame, aby neváhali a zabezpečili si vstupenky, ktoré sú stále v predaji v sieti Eventim. Pripravili sme pre priaznivcov aj zvýhodnené rodinné balíčky,“ zdôraznil Holeša.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky chcú na domácich ME viac než len víťaziť. Na dresoch ponesú odkaz o sile žien © SITA Všetky práva vyhradené.
„Sme ženy. A naša sila prekračuje každú hranicu.“ Tieto slová budú sprevádzať slovenské hádzanárky počas decembrových majstrovstiev Európy, na ktorých sa predstavia pred domácimi fanúšikmi v Bratislave.
Reprezentantky totiž nastúpia v nových dresoch s textom Manifestu ženského športu, ktorým chcú upozorniť na silu, odhodlanie a rovnocenné postavenie žien v športe. Šampionát sa pre Slovenky začne 4. decembra súbojom proti Srbsku.
„Šampionát na domácej pôde je pre každú z nás niečo výnimočné. Veľmi si vážime, že prostredníctvom týchto dresov sa venuje pozornosť aj ženskej hádzanej, lebo aj my si zaslúžime rovnakú podporu v športe. Sme rady, že práve v týchto dresoch budeme môcť reprezentovať Slovensko,“ povedala reprezentantka Diana Mária Vargová pre web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).
Manifest na nových dresoch
Manifest je umiestnený v ľavej dolnej časti dresov, ktoré pre slovenské reprezentantky pripravila spoločnosť Joma. Obsahuje desať myšlienok zdôrazňujúcich sebavedomie, vytrvalosť a vzájomnú podporu.
„Každý pád nás naučil vstať rýchlejšie,“ znie jedna z nich. Ďalšia pripomína: „Naše hranice existujú len preto, aby sme ich posúvali.“ Posolstvo uzatvárajú slová: „Sme pripravené. Tu a teraz.“
Nové dresy budú mať tri farebné verzie - ružovú, bielu a modrú. Ich hornú časť a rukávy zdobí abstraktný vzor pripomínajúci pohyb a energiu.
„Už niekoľkokrát som prízvukoval, že chceme bratislavskú časť šampionátu pripraviť ako naozaj výnimočnú oslavu ženskej hádzanej. A nové dresy sú jedným z darčekov pre dievčatá. Dúfam, že im prinesú šťastie,“ uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša.
Slovenky čakajú v základnej F-skupine tri zápasy v bratislavskej TIPOS Aréne. V piatok 4. decembra o 20.30 h nastúpia proti Srbsku, v nedeľu 6. decembra o 15.30 h si zmerajú sily so Švédskom a v utorok 8. decembra o 18.00 h ich preverí Nemecko.
Zvýhodnené vstupenky
Zväz zároveň láka fanúšikov na tribúny zvýhodnenými vstupenkami. Jednodňové lístky sa začínajú na 22 eurách a balíčky na všetkých šesť zápasov skupiny na 59 eurách. Od 23. do 30. novembra bude navyše platiť akcia, pri ktorej fanúšik pri kúpe jednej vstupenky dostane druhú zadarmo.
„Nielen fanúšikov hádzanej, ale všetkých priaznivcov športu vyzývame, aby neváhali a zabezpečili si vstupenky, ktoré sú stále v predaji v sieti Eventim. Pripravili sme pre priaznivcov aj zvýhodnené rodinné balíčky,“ zdôraznil Holeša.
Zdroj: SITA.sk - Slovenky chcú na domácich ME viac než len víťaziť. Na dresoch ponesú odkaz o sile žien © SITA Všetky práva vyhradené.
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