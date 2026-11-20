Daždivý tréning v Las Vegas ovládol Russell, päť jazdcov ani nevyšlo z boxov
George Russell premohol dážď a dosiahol najlepší čas v II. meranom tréningu v Las Vegas. Merané tréningy pred Veľkou cenou Las Vegas formuly 1 výrazne poznačil hustý dážď. V prvom tréningu ...
20.11.2026 (SITA.sk) - George Russell premohol dážď a dosiahol najlepší čas v II. meranom tréningu v Las Vegas.
Merané tréningy pred Veľkou cenou Las Vegas formuly 1 výrazne poznačil hustý dážď. V prvom tréningu žiadny jazdec nedokončil merané kolo, päť pretekárov ani nevyšlo z boxov do extrémnych podmienok na trati.
Druhý meraný tréning neskôr ovládol George Russell. Britský jazdec Mercedesu dosiahol čas 1:47,272 min, čím o 0,071 sekundy predstihol Francúza Pierra Gaslyho z tímu Alpine. Tretí bol Monačan Charles Leclerc na Ferrari (+0,333).
Troje preteky pred koncom sezóny MS F1 je Russell na tretej priečke v hodnotení jazdcov a za druhým Holanďanom Maxom Verstappenom zaostáva iba o 17 bodov. Už istý majster sveta taliansky mladík Kimi Antonelli, zajazdil ôsmy najlepší čas; zaostal za Lewisom Hamiltonom (Ferrari) aj Landom Norrisom (Mercedes) na šiestom a siedmom mieste.
Tisíce fanúšikov, ktorí napriek večernej púštnej teplote približne 11 °C zostali na tribúnach, sa dočkali akcie v neskorých nočných hodinách. Podmienky sa zlepšili a časy na jedno kolo sa v priebehu tréningu zrýchľovali.
Preteky VC Las Vegas sa uskutočnia v nedeľu od 5.00 h SEČ. Deň predtým sa v rovnakom čase začne kvalifikácia. Veľká cena Las Vegas je 21. podujatie z celkovo 23 kôl naplánovaných na túto sezónu.
Zdroj: SITA.sk - Daždivý tréning v Las Vegas ovládol Russell, päť jazdcov ani nevyšlo z boxov © SITA Všetky práva vyhradené.
Merané tréningy pred Veľkou cenou Las Vegas formuly 1 výrazne poznačil hustý dážď. V prvom tréningu žiadny jazdec nedokončil merané kolo, päť pretekárov ani nevyšlo z boxov do extrémnych podmienok na trati.
Druhý meraný tréning neskôr ovládol George Russell. Britský jazdec Mercedesu dosiahol čas 1:47,272 min, čím o 0,071 sekundy predstihol Francúza Pierra Gaslyho z tímu Alpine. Tretí bol Monačan Charles Leclerc na Ferrari (+0,333).
Antonelli ôsmy
Troje preteky pred koncom sezóny MS F1 je Russell na tretej priečke v hodnotení jazdcov a za druhým Holanďanom Maxom Verstappenom zaostáva iba o 17 bodov. Už istý majster sveta taliansky mladík Kimi Antonelli, zajazdil ôsmy najlepší čas; zaostal za Lewisom Hamiltonom (Ferrari) aj Landom Norrisom (Mercedes) na šiestom a siedmom mieste.
Jazdilo sa v noci
Tisíce fanúšikov, ktorí napriek večernej púštnej teplote približne 11 °C zostali na tribúnach, sa dočkali akcie v neskorých nočných hodinách. Podmienky sa zlepšili a časy na jedno kolo sa v priebehu tréningu zrýchľovali.
Preteky VC Las Vegas sa uskutočnia v nedeľu od 5.00 h SEČ. Deň predtým sa v rovnakom čase začne kvalifikácia. Veľká cena Las Vegas je 21. podujatie z celkovo 23 kôl naplánovaných na túto sezónu.
Zdroj: SITA.sk - Daždivý tréning v Las Vegas ovládol Russell, päť jazdcov ani nevyšlo z boxov © SITA Všetky práva vyhradené.
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