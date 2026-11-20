Putin plní sľub. V odvete za Krymský most Rusko v noci bombardovalo mosty v Kyjeve, zahynuli traja vodári
Miestne úrady zároveň informovali o približne pätnástich ďalších zranených civilistoch. Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalší utrpeli zranenia pri rozsiahlych raketových ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Miestne úrady zároveň informovali o približne pätnástich ďalších zranených civilistoch.
Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalší utrpeli zranenia pri rozsiahlych raketových a dronových útokoch na Kyjev, v ktorých Rusko po štvrtkovom dennom bombardovaní pokračovalo aj v noci na piatok, oznámila miestna vojenská správa.
„Pri nepriateľskom útoku na hlavné mesto boli, žiaľ, zabití traja ľudia,“ uviedla správa na Telegrame. Podľa ukrajinských predstaviteľov boli obeťami traja zamestnanci kyjevských vodární. Miestne úrady zároveň informovali o približne pätnástich ďalších zranených civilistoch.
Podľa portálu The Kyiv Independent, sa výbuchy v Kyjeve začali ozývať krátko po jednej hodine ráno miestneho času. Ukrajinské letectvo predtým varovalo pred balistickými raketami smerujúcimi na hlavné mesto. Počas noci nasledovalo niekoľko ďalších vĺn útokov raketami a bezpilotnými lietadlami.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že poškodené boli mosty Podilsko-Voskresenskyj, Darnyckyj a Južný most, čo spôsobilo dopravné komplikácie v meste. Zasiahnuté bolo aj zariadenie kritickej infraštruktúry. V dôsledku útokov sa objavili výpadky elektriny, tepla a dodávok vody. Vojenská správa mesta informovala aj o požiaroch v obytných budovách.
Ruské útoky nasledovali po poškodení Krymského mosta, za ktoré Moskva obviňuje Ukrajinu a prisľúbila odvetu. Podľa monitorovacích kanálov Rusko pri operácii nasadilo aj strategické bombardéry Tu-160, ktoré odštartovali zo základne Ukrainka na ruskom Ďalekom východe. Tieto nadzvukové lietadlá patria medzi najväčšie vojenské stroje v aktívnej službe a sú schopné niesť konvenčné aj jadrové zbrane.
Zdroj: SITA.sk - Putin plní sľub. V odvete za Krymský most Rusko v noci bombardovalo mosty v Kyjeve, zahynuli traja vodári © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalší utrpeli zranenia pri rozsiahlych raketových a dronových útokoch na Kyjev, v ktorých Rusko po štvrtkovom dennom bombardovaní pokračovalo aj v noci na piatok, oznámila miestna vojenská správa.
„Pri nepriateľskom útoku na hlavné mesto boli, žiaľ, zabití traja ľudia,“ uviedla správa na Telegrame. Podľa ukrajinských predstaviteľov boli obeťami traja zamestnanci kyjevských vodární. Miestne úrady zároveň informovali o približne pätnástich ďalších zranených civilistoch.
Podľa portálu The Kyiv Independent, sa výbuchy v Kyjeve začali ozývať krátko po jednej hodine ráno miestneho času. Ukrajinské letectvo predtým varovalo pred balistickými raketami smerujúcimi na hlavné mesto. Počas noci nasledovalo niekoľko ďalších vĺn útokov raketami a bezpilotnými lietadlami.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že poškodené boli mosty Podilsko-Voskresenskyj, Darnyckyj a Južný most, čo spôsobilo dopravné komplikácie v meste. Zasiahnuté bolo aj zariadenie kritickej infraštruktúry. V dôsledku útokov sa objavili výpadky elektriny, tepla a dodávok vody. Vojenská správa mesta informovala aj o požiaroch v obytných budovách.
Ruské útoky nasledovali po poškodení Krymského mosta, za ktoré Moskva obviňuje Ukrajinu a prisľúbila odvetu. Podľa monitorovacích kanálov Rusko pri operácii nasadilo aj strategické bombardéry Tu-160, ktoré odštartovali zo základne Ukrainka na ruskom Ďalekom východe. Tieto nadzvukové lietadlá patria medzi najväčšie vojenské stroje v aktívnej službe a sú schopné niesť konvenčné aj jadrové zbrane.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Putin plní sľub. V odvete za Krymský most Rusko v noci bombardovalo mosty v Kyjeve, zahynuli traja vodári © SITA Všetky práva vyhradené.
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