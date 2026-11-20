V Tbilisi sa po výbuchu plynu zrútil dom. Z trosiek zachránili 3-ročné dieťa, ďalších šesť osôb také šťastie nemalo
Matka zachráneného dieťaťa sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádza medzi obeťami. Pravdepodobne výbuch plynu spôsobil čiastočné
20.11.2026 (SITA.sk) - Matka zachráneného dieťaťa sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádza medzi obeťami.
Pravdepodobne výbuch plynu spôsobil čiastočné zrútenie obytného domu v gruzínskej metropole Tbilisi, pri ktorom zomrelo šesť ľudí vrátane malého dieťaťa, informovali v piatok miestne úrady.
„Z trosiek bolo vytiahnutých šesť tiel vrátane tela malého dieťaťa,“ povedal novinárom gruzínsky minister vnútra Sulchan Tamazašvili.
Záchranárom sa však podarilo spod trosiek vytiahnuť živé trojročné dievča, čo vyvolalo potlesk ľudí zhromaždených na mieste nešťastia. Šéf gruzínskej služby pre mimoriadne situácie Teimuraz Mgebrishvili uviedol, že matkou zachráneného dieťaťa bola s najväčšou pravdepodobnosťou jedna z obetí tragédie.
Pri explózii utrpeli zranenia aj ďalší štyria ľudia, ktorých previezli do nemocnice, vrátane 11-ročného chlapca s vážnymi poraneniami hlavy a hrudníka.
Budova podľa úradov zostáva nestabilná a hrozí jej ďalšie zrútenie. Predbežné zistenia naznačujú, že k výbuchu došlo na piatom poschodí v okamihu, keď sa jeden z obyvateľov pokúsil zapnúť plynový ohrievač. Vyšetrovanie príčin tragédie pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - V Tbilisi sa po výbuchu plynu zrútil dom. Z trosiek zachránili 3-ročné dieťa, ďalších šesť osôb také šťastie nemalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Pravdepodobne výbuch plynu spôsobil čiastočné zrútenie obytného domu v gruzínskej metropole Tbilisi, pri ktorom zomrelo šesť ľudí vrátane malého dieťaťa, informovali v piatok miestne úrady.
Spod trosiek vytiahli trojročné dievča
„Z trosiek bolo vytiahnutých šesť tiel vrátane tela malého dieťaťa,“ povedal novinárom gruzínsky minister vnútra Sulchan Tamazašvili.
Záchranárom sa však podarilo spod trosiek vytiahnuť živé trojročné dievča, čo vyvolalo potlesk ľudí zhromaždených na mieste nešťastia. Šéf gruzínskej služby pre mimoriadne situácie Teimuraz Mgebrishvili uviedol, že matkou zachráneného dieťaťa bola s najväčšou pravdepodobnosťou jedna z obetí tragédie.
Vyšetrovanie tragédie pokračuje
Pri explózii utrpeli zranenia aj ďalší štyria ľudia, ktorých previezli do nemocnice, vrátane 11-ročného chlapca s vážnymi poraneniami hlavy a hrudníka.
Budova podľa úradov zostáva nestabilná a hrozí jej ďalšie zrútenie. Predbežné zistenia naznačujú, že k výbuchu došlo na piatom poschodí v okamihu, keď sa jeden z obyvateľov pokúsil zapnúť plynový ohrievač. Vyšetrovanie príčin tragédie pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - V Tbilisi sa po výbuchu plynu zrútil dom. Z trosiek zachránili 3-ročné dieťa, ďalších šesť osôb také šťastie nemalo © SITA Všetky práva vyhradené.
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