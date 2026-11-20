Ruské útoky poškodili v Kyjeve rakúske a holandské veľvyslanectvo. Viedeň ostro protestuje
Rakúsky kancelár Christian Stocker útok ostro odsúdil a zdôraznil, že diplomatické misie musia byť za každých okolností chránené. Pri zásahoch diplomatických zastúpení podľa dostupných informácií nikto ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Rakúsky kancelár Christian Stocker útok ostro odsúdil a zdôraznil, že diplomatické misie musia byť za každých okolností chránené. Pri zásahoch diplomatických zastúpení podľa dostupných informácií nikto neutrpel zranenia.
Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto poškodili vo štvrtok budovy rakúskeho a holandského veľvyslanectva. Na areál ukrajinského ministerstva zahraničných vecí a brazílskeho veľvyslanectva navyše dopadli trosky.
Rakúsky kancelár Christian Stocker útok ostro odsúdil a zdôraznil, že diplomatické misie musia byť za každých okolností chránené. Pri zásahoch diplomatických zastúpení podľa dostupných informácií nikto neutrpel zranenia.
„Som šokovaný, že najnovší ruský útok na Kyjev ohrozil našich zamestnancov a poškodil priestory nášho veľvyslanectva v Kyjeve,“ napísal Stocker na sociálnej sieti X.
„Je to úplne neprijateľné. Diplomatické misie sú nedotknuteľné a musia byť za každých okolností chránené,“ zdôraznil. Kancelár zároveň informoval, že telefonoval s pracovníkmi rakúskeho zastupiteľského úradu.
„Nesmierne sa mi uľavilo, že nie sú fyzicky zranení. Z celého srdca im ďakujem za ich oddanosť našej krajine v takýchto náročných podmienkach,“ dodal.
Podľa rakúskeho chargé d'affaires Daniela Roethlina nastal výbuch približne o 16.30 h miestneho času, teda počas úradných hodín veľvyslanectva. V budove sa vtedy nachádzalo asi desať ľudí.
„Zrazu sme počuli výbuch, potom sirény a videli sme dym,“ opísal dramatické chvíle novinárom. Tlaková vlna rozbila okná a poškodila zaparkované vozidlá, nikto z prítomných však neutrpel zranenia. Poškodenie holandského veľvyslanectva potvrdil minister zahraničných vecí Holandska Tom Berendsen.
„Našťastie sú naši kolegovia v bezpečí a v poriadku, hoci budova utrpela menšie škody,“ uviedol na sociálnej sieti X. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha zároveň informoval, že trosky dopadli aj do areálu jeho rezortu a brazílskeho veľvyslanectva.
Štvrtkové bombardovanie zasiahlo aj ďalšie časti Kyjeva. Poškodená bola historická Katedrála svätého Vladimíra, kde tlaková vlna rozbila jedno z veľkých okien. Ruské údery opakovane zasiahli štvrť Podil, nad ktorou stúpali oblaky dymu.
Šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha ostro kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa v čase útokov zúčastňoval na samit s lídrami Číny a Spojených štátov v čínskom Šen-čene. „Putin sa v Šen-čene predvádzal ako svetový líder. V skutočnosti je to globálny zločinec a terorista. A tak by sa s ním malo aj zaobchádzať,“ napísal Sybiha.
Ruské bombardovanie Kyjeva pokračovalo aj v noci na piatok. Podľa miestnych úradov pri nočných útokoch zahynuli najmenej traja ľudia a poškodené boli viaceré mosty aj objekty kritickej infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky poškodili v Kyjeve rakúske a holandské veľvyslanectvo. Viedeň ostro protestuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto poškodili vo štvrtok budovy rakúskeho a holandského veľvyslanectva. Na areál ukrajinského ministerstva zahraničných vecí a brazílskeho veľvyslanectva navyše dopadli trosky.
Rakúsky kancelár Christian Stocker útok ostro odsúdil a zdôraznil, že diplomatické misie musia byť za každých okolností chránené. Pri zásahoch diplomatických zastúpení podľa dostupných informácií nikto neutrpel zranenia.
Chránené diplomatické misie
„Som šokovaný, že najnovší ruský útok na Kyjev ohrozil našich zamestnancov a poškodil priestory nášho veľvyslanectva v Kyjeve,“ napísal Stocker na sociálnej sieti X.
„Je to úplne neprijateľné. Diplomatické misie sú nedotknuteľné a musia byť za každých okolností chránené,“ zdôraznil. Kancelár zároveň informoval, že telefonoval s pracovníkmi rakúskeho zastupiteľského úradu.
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„Nesmierne sa mi uľavilo, že nie sú fyzicky zranení. Z celého srdca im ďakujem za ich oddanosť našej krajine v takýchto náročných podmienkach,“ dodal.
I am shocked to learn that Russia‘s recent attack on Kyiv has endangered our staff and damaged the premises of our Embassy in Kyiv. This is completely unacceptable: diplomatic missions are inviolable and must be protected at all times.
I have just spoken by phone with our team in Kyiv and am immensely relieved that they are physically unharmed. I wholeheartedly thank them for their dedication to our country under such challenging circumstances.
— Christian Stocker (@_CStocker) November 19, 2026
Výbuch počas úradných hodín veľvyslanectva
Podľa rakúskeho chargé d'affaires Daniela Roethlina nastal výbuch približne o 16.30 h miestneho času, teda počas úradných hodín veľvyslanectva. V budove sa vtedy nachádzalo asi desať ľudí.
„Zrazu sme počuli výbuch, potom sirény a videli sme dym,“ opísal dramatické chvíle novinárom. Tlaková vlna rozbila okná a poškodila zaparkované vozidlá, nikto z prítomných však neutrpel zranenia. Poškodenie holandského veľvyslanectva potvrdil minister zahraničných vecí Holandska Tom Berendsen.
„Našťastie sú naši kolegovia v bezpečí a v poriadku, hoci budova utrpela menšie škody,“ uviedol na sociálnej sieti X. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha zároveň informoval, že trosky dopadli aj do areálu jeho rezortu a brazílskeho veľvyslanectva.
Ostrá kritika Putina
Štvrtkové bombardovanie zasiahlo aj ďalšie časti Kyjeva. Poškodená bola historická Katedrála svätého Vladimíra, kde tlaková vlna rozbila jedno z veľkých okien. Ruské údery opakovane zasiahli štvrť Podil, nad ktorou stúpali oblaky dymu.
Šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha ostro kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa v čase útokov zúčastňoval na samit s lídrami Číny a Spojených štátov v čínskom Šen-čene. „Putin sa v Šen-čene predvádzal ako svetový líder. V skutočnosti je to globálny zločinec a terorista. A tak by sa s ním malo aj zaobchádzať,“ napísal Sybiha.
Ruské bombardovanie Kyjeva pokračovalo aj v noci na piatok. Podľa miestnych úradov pri nočných útokoch zahynuli najmenej traja ľudia a poškodené boli viaceré mosty aj objekty kritickej infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky poškodili v Kyjeve rakúske a holandské veľvyslanectvo. Viedeň ostro protestuje © SITA Všetky práva vyhradené.
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