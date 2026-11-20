Biely dom po sérii podozrivých incidentov vyhodil šéfa kyberbezpečnosti, k najnovšiemu útoku sa prihlásili ruskí hackeri
USA v uplynulých týždňoch zaznamenali viacero rozsiahlych technologických výpadkov, ktoré zasiahli dopravu, komunikácie, elektronický obchod aj niektoré vládne systémy vrátane tajnej internej komunikačnej siete ...
20.11.2026 (SITA.sk) - USA v uplynulých týždňoch zaznamenali viacero rozsiahlych technologických výpadkov, ktoré zasiahli dopravu, komunikácie, elektronický obchod aj niektoré vládne systémy vrátane tajnej internej komunikačnej siete Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolala z funkcie šéfa kybernetickej bezpečnosti Seana Cairncrossa. Krok prišiel po sérii rozsiahlych výpadkov a rastúcich obavách z kybernetických hrozieb spojených s umelou inteligenciou, uviedol zdroj blízky Bielemu domu.
Jeho povinnosti dočasne prevezme súčasná riaditeľka informačných technológií amerického ministerstva vojny Kirsten Daviesová.
Spojené štáty v uplynulých týždňoch zaznamenali viacero rozsiahlych technologických výpadkov, ktoré zasiahli dopravu, komunikácie, elektronický obchod aj niektoré vládne systémy vrátane tajnej internej komunikačnej siete Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).
Najnovší kybernetický incident zasiahol subdodávateľa spoločností JPMorgan Chase, Visa a Mastercard, ktoré vo štvrtok informovali, že hackeri získali prístup k niektorým zákazníckym údajom.
„Dozvedeli sme sa, že tretie strany poskytujúce služby našej spoločnosti sa stali terčom kybernetického útoku. Na základe doterajšieho vyšetrovania sa domnievame, že útočníci získali prístup k niektorým marketingovým údajom, ktoré mohli obsahovať mená zákazníkov a e-mailové adresy,“ uviedla banka JPMorgan Chase. Zároveň zdôraznila, že jej služby neboli ovplyvnené.
K zodpovednosti za útok sa prihlásila hackerská skupina n0n, uviedla pre AFP spoločnosť SOCRadar zaoberajúca sa kyberbezpečnosťou s tým, že tvrdenia skupiny nedokázala nezávisle overiť. Podľa nej skupina pochádza z Ruska, vznikla v septembri a tvrdí, že napadla takmer 200 spoločností po celom svete.
Kartová spoločnosť Visa zdôraznila, že útok sa týkal je dodávateľa v ázijsko-tichomorskom regióne a nezasiahol jej vlastné systémy ani platobné údaje klientov. „Systémy spoločnosti Visa neboli zasiahnuté a neunikli ani žiadne platobné údaje vrátane čísel kariet,“ uviedla firma.
Podobne sa vyjadrila aj spoločnosť Mastercard, podľa ktorej pri útoku došlo „k úniku obmedzeného množstva neplatobných údajov časti držiteľov kariet zapojených do špecifického programu výhod“.
Zdroj: SITA.sk - Biely dom po sérii podozrivých incidentov vyhodil šéfa kyberbezpečnosti, k najnovšiemu útoku sa prihlásili ruskí hackeri © SITA Všetky práva vyhradené.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolala z funkcie šéfa kybernetickej bezpečnosti Seana Cairncrossa. Krok prišiel po sérii rozsiahlych výpadkov a rastúcich obavách z kybernetických hrozieb spojených s umelou inteligenciou, uviedol zdroj blízky Bielemu domu.
Jeho povinnosti dočasne prevezme súčasná riaditeľka informačných technológií amerického ministerstva vojny Kirsten Daviesová.
Trvá to už dni a týždne
Spojené štáty v uplynulých týždňoch zaznamenali viacero rozsiahlych technologických výpadkov, ktoré zasiahli dopravu, komunikácie, elektronický obchod aj niektoré vládne systémy vrátane tajnej internej komunikačnej siete Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).
Najnovší kybernetický incident zasiahol subdodávateľa spoločností JPMorgan Chase, Visa a Mastercard, ktoré vo štvrtok informovali, že hackeri získali prístup k niektorým zákazníckym údajom.
„Dozvedeli sme sa, že tretie strany poskytujúce služby našej spoločnosti sa stali terčom kybernetického útoku. Na základe doterajšieho vyšetrovania sa domnievame, že útočníci získali prístup k niektorým marketingovým údajom, ktoré mohli obsahovať mená zákazníkov a e-mailové adresy,“ uviedla banka JPMorgan Chase. Zároveň zdôraznila, že jej služby neboli ovplyvnené.
Hlásia sa hackeri z Ruska
K zodpovednosti za útok sa prihlásila hackerská skupina n0n, uviedla pre AFP spoločnosť SOCRadar zaoberajúca sa kyberbezpečnosťou s tým, že tvrdenia skupiny nedokázala nezávisle overiť. Podľa nej skupina pochádza z Ruska, vznikla v septembri a tvrdí, že napadla takmer 200 spoločností po celom svete.
Kartová spoločnosť Visa zdôraznila, že útok sa týkal je dodávateľa v ázijsko-tichomorskom regióne a nezasiahol jej vlastné systémy ani platobné údaje klientov. „Systémy spoločnosti Visa neboli zasiahnuté a neunikli ani žiadne platobné údaje vrátane čísel kariet,“ uviedla firma.
Podobne sa vyjadrila aj spoločnosť Mastercard, podľa ktorej pri útoku došlo „k úniku obmedzeného množstva neplatobných údajov časti držiteľov kariet zapojených do špecifického programu výhod“.
Zdroj: SITA.sk - Biely dom po sérii podozrivých incidentov vyhodil šéfa kyberbezpečnosti, k najnovšiemu útoku sa prihlásili ruskí hackeri © SITA Všetky práva vyhradené.
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