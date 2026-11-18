Bývalý generálny tajomník Chovan mal v majetkovom priznaní zatajiť desaťtisíce eur, Remišová žiada preverenie
Podľa medializovaných informácií mal Chovan vo svojom majetkovom priznaní za rok 2025 uviesť len približne polovicu svojich skutočných príjmov. Predsedníčka parlamentného výboru pre ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Podľa medializovaných informácií mal Chovan vo svojom majetkovom priznaní za rok 2025 uviesť len približne polovicu svojich skutočných príjmov.
Predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (Za ľudí) upozornila na vážne podozrenia z porušenia ústavného zákona v prípade bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia Mareka Chovana.
Podľa medializovaných informácií mal Chovan vo svojom majetkovom priznaní za rok 2025 uviesť len približne polovicu svojich skutočných príjmov. Remišová potvrdila, že parlamentný výbor, ktorému predsedá, sa bude týmito zisteniami zaoberať a okolnosti prípadu dôkladne preverí.
„Zverejnené informácie vyvolávajú vážne podozrenia z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Verejní funkcionári majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať svoje príjmy vrátane všetkých odmien. Ak sa potvrdí, že bývalý úradník ministerstva životného prostredia neuviedol v majetkovom priznaní desaťtisíce eur, ide o závažné porušenie zákonných povinností. Ako predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií potvrdzujem, že sa týmito zisteniami budeme zaoberať a preveríme okolnosti prípadu," uviedla Remišová.
Podľa zverejnených údajov Marek Chovan v majetkovom priznaní za rok 2025 uviedol príjmy z verejnej funkcie vo výške približne 65-tisíc eur. Avšak z dát ministerstva životného prostredia vyplýva, že jeho skutočné príjmy dosiahli najmenej 120-tisíc eur. Len na odmenách mal za rok 2025 dostať približne 60-tisíc eur, ktoré v priznaní podľa zistení novinárov neboli uvedené.
Veronika Remišová tiež pripomenula, že už 9. novembra upozornila na mimoriadne vysoké odmeny vyplácané počas pôsobenia bývalého ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V tejto súvislosti podala podnety na Najvyšší kontrolný úrad aj Generálnu prokuratúru SR.
„Majetkové priznania nie sú formalitou. Ich účelom je umožniť kontrolu príjmov a majetkových pomerov verejných funkcionárov. Ak existujú dôvodné podozrenia, že niektorý z nich uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, príslušné orgány ich musia dôsledne preveriť. V tomto prípade budeme postupovať v súlade s ústavným zákonom a na základe zistených skutočností," dodala Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý generálny tajomník Chovan mal v majetkovom priznaní zatajiť desaťtisíce eur, Remišová žiada preverenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (Za ľudí) upozornila na vážne podozrenia z porušenia ústavného zákona v prípade bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia Mareka Chovana.
Podozrenie zo zatajovania príjmov
Podľa medializovaných informácií mal Chovan vo svojom majetkovom priznaní za rok 2025 uviesť len približne polovicu svojich skutočných príjmov. Remišová potvrdila, že parlamentný výbor, ktorému predsedá, sa bude týmito zisteniami zaoberať a okolnosti prípadu dôkladne preverí.
„Zverejnené informácie vyvolávajú vážne podozrenia z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Verejní funkcionári majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať svoje príjmy vrátane všetkých odmien. Ak sa potvrdí, že bývalý úradník ministerstva životného prostredia neuviedol v majetkovom priznaní desaťtisíce eur, ide o závažné porušenie zákonných povinností. Ako predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií potvrdzujem, že sa týmito zisteniami budeme zaoberať a preveríme okolnosti prípadu," uviedla Remišová.
Podľa zverejnených údajov Marek Chovan v majetkovom priznaní za rok 2025 uviedol príjmy z verejnej funkcie vo výške približne 65-tisíc eur. Avšak z dát ministerstva životného prostredia vyplýva, že jeho skutočné príjmy dosiahli najmenej 120-tisíc eur. Len na odmenách mal za rok 2025 dostať približne 60-tisíc eur, ktoré v priznaní podľa zistení novinárov neboli uvedené.
Odmeny pod kontrolou
Veronika Remišová tiež pripomenula, že už 9. novembra upozornila na mimoriadne vysoké odmeny vyplácané počas pôsobenia bývalého ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V tejto súvislosti podala podnety na Najvyšší kontrolný úrad aj Generálnu prokuratúru SR.
„Majetkové priznania nie sú formalitou. Ich účelom je umožniť kontrolu príjmov a majetkových pomerov verejných funkcionárov. Ak existujú dôvodné podozrenia, že niektorý z nich uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, príslušné orgány ich musia dôsledne preveriť. V tomto prípade budeme postupovať v súlade s ústavným zákonom a na základe zistených skutočností," dodala Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý generálny tajomník Chovan mal v majetkovom priznaní zatajiť desaťtisíce eur, Remišová žiada preverenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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