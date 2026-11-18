Republikáni utrpeli ďalšiu porážku. Demokrati získali na Aljaške posledné voľné kreslo v americkom Senáte
Mary Peltolová získala 50,12 percenta hlasov a jej víťazstvo znamená, že demokrati budú mať v americkom Senáte väčšinu v pomere 56 ku 44. Demokratka Mary Peltolová v utorok v tesnom volebnom súboji ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Mary Peltolová získala 50,12 percenta hlasov a jej víťazstvo znamená, že demokrati budú mať v americkom Senáte väčšinu v pomere 56 ku 44.
Demokratka Mary Peltolová v utorok v tesnom volebnom súboji získala kreslo v americkom Senáte za štát Aljaška, keď porazila úradujúceho republikánskeho senátora Dana S. Sullivana. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sčítania hlasov. Peltolová získala 50,12 percenta hlasov a jej víťazstvo znamená, že demokrati budú mať v americkom Senáte väčšinu v pomere 56 ku 44.
Víťazstvo Peltolovej definitívne rozhodlo o zložení amerického Senátu po voľbách do Kongresu, v ktorých republikáni utrpeli drvivú porážku a voliči dali jasne najavo svoj nesúhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia.
Súboj o senátorské kreslo na Aljaške vzbudil pozornosť v celej krajine po tom, ako denník The New York Times zverejnil výsledky svojho vyšetrovania. Odhalil, že spolupracovníci Peltolovej presvedčili ďalšieho muža menom Dan Sullivan, aby kandidoval a pripravil tak úradujúceho republikánskeho senátora o časť hlasov. Peltolová poprela, že by o údajnom pláne čokoľvek vedela.
Skutočnosť, že vo voľbách kandidovali dvaja muži menom Dan Sullivan, opakovane vyvolávala Trumpov hnev. Prezident tvrdil, že demokrati využili „návnadu“, aby republikánskeho kandidáta pripravili o časť hlasov. Trumpova administratíva požiadala súdy, aby v prípade prehry úradujúceho senátora Sullivana zabránili oficiálnemu potvrdeniu výsledkov volieb pre možnú zámenu kandidátov. Federálny sudca ešte pred voľbami zamietol návrh, ktorý Trump podľa vlastných slov osobne nariadil podať.
Zdroj: SITA.sk - Republikáni utrpeli ďalšiu porážku. Demokrati získali na Aljaške posledné voľné kreslo v americkom Senáte © SITA Všetky práva vyhradené.
Demokratka Mary Peltolová v utorok v tesnom volebnom súboji získala kreslo v americkom Senáte za štát Aljaška, keď porazila úradujúceho republikánskeho senátora Dana S. Sullivana. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sčítania hlasov. Peltolová získala 50,12 percenta hlasov a jej víťazstvo znamená, že demokrati budú mať v americkom Senáte väčšinu v pomere 56 ku 44.
Víťazstvo Peltolovej definitívne rozhodlo o zložení amerického Senátu po voľbách do Kongresu, v ktorých republikáni utrpeli drvivú porážku a voliči dali jasne najavo svoj nesúhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia.
Súboj o senátorské kreslo na Aljaške vzbudil pozornosť v celej krajine po tom, ako denník The New York Times zverejnil výsledky svojho vyšetrovania. Odhalil, že spolupracovníci Peltolovej presvedčili ďalšieho muža menom Dan Sullivan, aby kandidoval a pripravil tak úradujúceho republikánskeho senátora o časť hlasov. Peltolová poprela, že by o údajnom pláne čokoľvek vedela.
Skutočnosť, že vo voľbách kandidovali dvaja muži menom Dan Sullivan, opakovane vyvolávala Trumpov hnev. Prezident tvrdil, že demokrati využili „návnadu“, aby republikánskeho kandidáta pripravili o časť hlasov. Trumpova administratíva požiadala súdy, aby v prípade prehry úradujúceho senátora Sullivana zabránili oficiálnemu potvrdeniu výsledkov volieb pre možnú zámenu kandidátov. Federálny sudca ešte pred voľbami zamietol návrh, ktorý Trump podľa vlastných slov osobne nariadil podať.
Zdroj: SITA.sk - Republikáni utrpeli ďalšiu porážku. Demokrati získali na Aljaške posledné voľné kreslo v americkom Senáte © SITA Všetky práva vyhradené.
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