Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Fica perie peniaze. V roku 2016 mu preto zrušila študentský účet – VIDEO
Na analýze dokumentov pritom pracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií. Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Roberta Fica (
18.11.2026 (SITA.sk) - Na analýze dokumentov pritom pracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií.
Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michal perie peniaze. S informáciou prišiel český investigatívny web investigace.cz v rámci projektu Inside Deutsche Bank. Ide o medzinárodný investigatívny projekt založený na úniku viac ako 15 miliónov súborov, ktorý sa zaoberá činnosťou najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank od roku 2010.
Na analýze dokumentov pritom pracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií. Českí investigatívci zistili, že premiérov syn Michal Fico mal počas štúdia v Nemecku od 1. septembra 2015 otvorený študentský účet práve v tejto banke.
Deutsche Bank mu však tento účet v októbri 2016 zrušila, pretože zistila, že Michal Fico tento účet využíva nezvyčajným spôsobom. Banka v tejto súvislosti podala hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí.
Premiérov syn mal podľa informácií z dokumentov pravidelne na tento účet prijímať peniaze od dvoch ľudí. Jedným z nich bol človek blízky Robertovi Ficovi Ján Hrinko. Druhou osobou bola Nataša Čurillová, ktorá je od roku 2020 manželkou Michala Fica.
Portál v tejto súvislosti upozornil, že presne v tej dobe, keď od nej Michal Fico prijímal peniaze, Robert Fico ako premiér riešil zásadnú finančnú pomoc od štátu, ktorá sa týkala podnikania Nataše Čurillovej. Z dokumentov však nevyplýva, že by s tým platby na študentský účet premiérovho syna nejako súviseli.
Prijaté peniaze však na jeho účte ostávali ležať a neboli z neho platené takmer žiadne bežné študentské výdavky. Interný záznam podľa webu investigace.cz hovorí o tom, že na účet prichádzalo približne 500 eur mesačne.
Z účtu odišla však iba platba vo výške 352 eur a prebehli dva výbery hotovosti po tisíc eur. Interná analýza banky konštatuje, že nebolo jasné, na čo slúži tento účet. Študentský účet mu preto banka zrušila a podala hlásenie pre podozrenie z prania peňazí.
Investigatívci z českého portálu sa snažili získať aj reakciu, no Michal Fico ani jeho manželka na otázky nereagovali. Situáciu pritom odmietla komentovať aj Deutsche Bank.
Obvinenie, že mal predseda vlády Robert Fico cez syna Michala v roku 2015 prať špinavé peniaze má presne takú istú hodnotu ako tvrdenie Igora Matoviča, že má na Belize účet v hodnote 800 miliónov dolárov. Ako premiér zdôraznil v stanovisku, zase je všetko úplne inak a takto bude vyzerať kampaň proti jeho osobe a strane Smer-SD.
„Samá vymyslená špina,“ vyhlásil Fico. Michal Fico podľa premiéra študoval spolu so súčasnou manželkou v roku 2015 v Mníchove. Tá mu na účet posielala mesačne polovičku nájmu, keďže spolu bývali. „Rovnako si spolu so spolužiakom z vysokej školy vyrovnávali platby. Toto absurdné klamstvo je založené len a len na tom, že manželka môjho syna je dcérou známeho podnikateľa, a synov spolužiak pracoval na úrade vlády. Bavíme sa o platbách v stovkách eur, ešte raz, v stovkách eur, dohromady mesačne,“ zdôraznil predseda vlády.
Zároveň Fico ironicky poznamenal, že ako premiér bol naozaj v roku 2015 odkázaný na to, aby mu syn pral mesačne stovky eur. „Pravdivý nie je ani údaj, že účet v nemeckej banke bol zrušený v roku 2016. Nikto nikdy syna z Nemecka nekontaktoval. Posledný výpis z účtu narýchlo našiel z roku 2020, ktorý potvrdzuje, že je na ňom zostatok presne 590 eur a 20 centov,“ doplnil Fico s tým, že v týchto hodinách syn komunikuje aj s bankou. „Médiá si nič neoverujú, zverejnia čokoľvek, čo pošpiní mňa alebo moju rodinu. A potom sa nečudujte, že im neverí 80 percent ľudí,“ dodal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Fica perie peniaze. V roku 2016 mu preto zrušila študentský účet – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michal perie peniaze. S informáciou prišiel český investigatívny web investigace.cz v rámci projektu Inside Deutsche Bank. Ide o medzinárodný investigatívny projekt založený na úniku viac ako 15 miliónov súborov, ktorý sa zaoberá činnosťou najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank od roku 2010.
Na analýze dokumentov pritom pracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií. Českí investigatívci zistili, že premiérov syn Michal Fico mal počas štúdia v Nemecku od 1. septembra 2015 otvorený študentský účet práve v tejto banke.
Deutsche Bank mu však tento účet v októbri 2016 zrušila, pretože zistila, že Michal Fico tento účet využíva nezvyčajným spôsobom. Banka v tejto súvislosti podala hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí.
Prijímanie peňazí od dvoch ľudí
Premiérov syn mal podľa informácií z dokumentov pravidelne na tento účet prijímať peniaze od dvoch ľudí. Jedným z nich bol človek blízky Robertovi Ficovi Ján Hrinko. Druhou osobou bola Nataša Čurillová, ktorá je od roku 2020 manželkou Michala Fica.
Portál v tejto súvislosti upozornil, že presne v tej dobe, keď od nej Michal Fico prijímal peniaze, Robert Fico ako premiér riešil zásadnú finančnú pomoc od štátu, ktorá sa týkala podnikania Nataše Čurillovej. Z dokumentov však nevyplýva, že by s tým platby na študentský účet premiérovho syna nejako súviseli.
Zrušenie účtu
Prijaté peniaze však na jeho účte ostávali ležať a neboli z neho platené takmer žiadne bežné študentské výdavky. Interný záznam podľa webu investigace.cz hovorí o tom, že na účet prichádzalo približne 500 eur mesačne.
Z účtu odišla však iba platba vo výške 352 eur a prebehli dva výbery hotovosti po tisíc eur. Interná analýza banky konštatuje, že nebolo jasné, na čo slúži tento účet. Študentský účet mu preto banka zrušila a podala hlásenie pre podozrenie z prania peňazí.
Investigatívci z českého portálu sa snažili získať aj reakciu, no Michal Fico ani jeho manželka na otázky nereagovali. Situáciu pritom odmietla komentovať aj Deutsche Bank.
Fico obvinenie odmieta
Obvinenie, že mal predseda vlády Robert Fico cez syna Michala v roku 2015 prať špinavé peniaze má presne takú istú hodnotu ako tvrdenie Igora Matoviča, že má na Belize účet v hodnote 800 miliónov dolárov. Ako premiér zdôraznil v stanovisku, zase je všetko úplne inak a takto bude vyzerať kampaň proti jeho osobe a strane Smer-SD.
„Samá vymyslená špina,“ vyhlásil Fico. Michal Fico podľa premiéra študoval spolu so súčasnou manželkou v roku 2015 v Mníchove. Tá mu na účet posielala mesačne polovičku nájmu, keďže spolu bývali. „Rovnako si spolu so spolužiakom z vysokej školy vyrovnávali platby. Toto absurdné klamstvo je založené len a len na tom, že manželka môjho syna je dcérou známeho podnikateľa, a synov spolužiak pracoval na úrade vlády. Bavíme sa o platbách v stovkách eur, ešte raz, v stovkách eur, dohromady mesačne,“ zdôraznil predseda vlády.
Zároveň Fico ironicky poznamenal, že ako premiér bol naozaj v roku 2015 odkázaný na to, aby mu syn pral mesačne stovky eur. „Pravdivý nie je ani údaj, že účet v nemeckej banke bol zrušený v roku 2016. Nikto nikdy syna z Nemecka nekontaktoval. Posledný výpis z účtu narýchlo našiel z roku 2020, ktorý potvrdzuje, že je na ňom zostatok presne 590 eur a 20 centov,“ doplnil Fico s tým, že v týchto hodinách syn komunikuje aj s bankou. „Médiá si nič neoverujú, zverejnia čokoľvek, čo pošpiní mňa alebo moju rodinu. A potom sa nečudujte, že im neverí 80 percent ľudí,“ dodal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Fica perie peniaze. V roku 2016 mu preto zrušila študentský účet – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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