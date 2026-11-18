Čínsky prezident osobne privítal Trumpa v Šen-čene, s Moskvou chce posilniť vojenské väzby
Vo štvrtok sa v Šen-čene uskutoční historicky prvé trojstranné stretnutie prezidentov USA, Číny a Ruska. Čínsky prezident Si ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok sa v Šen-čene uskutoční historicky prvé trojstranné stretnutie prezidentov USA, Číny a Ruska.
Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu osobne privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho prílete do čínskeho Šen-čenu, kde sa vo štvrtok uskutoční historický trojstranný samit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Trump po vystúpení z lietadla Air Force One zasalutoval a spolu so Si Ťin-pchingom prešiel po červenom koberci lemovanom ľuďmi mávajúcimi čínskymi a americkými vlajkami. Obaja lídri si následne podali ruky.
Si pri privítaní vyhlásil, že chce budovať „konštruktívny a strategicky stabilný vzťah“ medzi Čínou a Spojenými štátmi. „Teším sa na hĺbkovú výmenu názorov o hlavných otázkach čínsko-amerických vzťahov, spolupráce v ázijsko-tichomorskom regióne a globálnej situácie s cieľom podporiť konštruktívne a strategicky stabilné vzťahy medzi našimi krajinami založené na vzájomnom rešpekte, spravodlivosti a reciprocite,“ uviedol.
Pred stretnutím s Trumpom rokoval čínsky líder s Putinom. Podľa čínskej agentúry Sinchua vyzval na ďalšie prehlbovanie vojenskej aj medzivládnej spolupráce medzi Pekingom a Moskvou. „Obe strany by mali naplno využívať mechanizmy výmen medzi vládami, zákonodarnými orgánmi, armádami a politickými stranami oboch krajín a zabezpečiť účinné napĺňanie konsenzu, ktorý dosiahli lídri oboch štátov,“ citovala prezidenta štátna agentúra.
Štvrtkový samit Trumpa, Siho a Putina je prvým stretnutím predstaviteľov USA, Číny a Ruska v tomto formáte. Oficiálne má byť venovaný otázkam strategickej stability, globálnej bezpečnosti a jadrového odzbrojenia.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky prezident osobne privítal Trumpa v Šen-čene, s Moskvou chce posilniť vojenské väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu osobne privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho prílete do čínskeho Šen-čenu, kde sa vo štvrtok uskutoční historický trojstranný samit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Trump po vystúpení z lietadla Air Force One zasalutoval a spolu so Si Ťin-pchingom prešiel po červenom koberci lemovanom ľuďmi mávajúcimi čínskymi a americkými vlajkami. Obaja lídri si následne podali ruky.
Si pri privítaní vyhlásil, že chce budovať „konštruktívny a strategicky stabilný vzťah“ medzi Čínou a Spojenými štátmi. „Teším sa na hĺbkovú výmenu názorov o hlavných otázkach čínsko-amerických vzťahov, spolupráce v ázijsko-tichomorskom regióne a globálnej situácie s cieľom podporiť konštruktívne a strategicky stabilné vzťahy medzi našimi krajinami založené na vzájomnom rešpekte, spravodlivosti a reciprocite,“ uviedol.
Pred stretnutím s Trumpom rokoval čínsky líder s Putinom. Podľa čínskej agentúry Sinchua vyzval na ďalšie prehlbovanie vojenskej aj medzivládnej spolupráce medzi Pekingom a Moskvou. „Obe strany by mali naplno využívať mechanizmy výmen medzi vládami, zákonodarnými orgánmi, armádami a politickými stranami oboch krajín a zabezpečiť účinné napĺňanie konsenzu, ktorý dosiahli lídri oboch štátov,“ citovala prezidenta štátna agentúra.
Štvrtkový samit Trumpa, Siho a Putina je prvým stretnutím predstaviteľov USA, Číny a Ruska v tomto formáte. Oficiálne má byť venovaný otázkam strategickej stability, globálnej bezpečnosti a jadrového odzbrojenia.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky prezident osobne privítal Trumpa v Šen-čene, s Moskvou chce posilniť vojenské väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
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