Zemný plyn pre Slovensko aj cez Poľsko. SPP a ORLEN otvárajú nové možnosti spolupráce
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a poľská energetická spoločnosť ORLEN S.A. podpísali memorandum o porozumení. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a poľská energetická ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a poľská energetická spoločnosť ORLEN S.A. podpísali memorandum o porozumení.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a poľská energetická spoločnosť ORLEN S.A. podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je rozvíjať spoluprácu v oblasti dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a jeho prepravy na Slovensko prostredníctvom poľskej LNG infraštruktúry. Memorandum predstavuje ďalší krok SPP v úsilí o diverzifikáciu zdrojov a prepravných trás zemného plynu a posilnenie bezpečnosti dodávok pre slovenských zákazníkov po roku 2027. Memorandum podpísali zástupcovia spoločností vo Varšave počas medzinárodného summitu Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), ktorý je zameraný na posilňovanie energetickej spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi americkými.
Spolupráca medzi SPP a ORLEN sa zameria na posúdenie možností dodávok LNG z medzinárodných trhov do poľských LNG terminálov, jeho následnej regasifikácie a prepravy na Slovensko prostredníctvom európskej plynárenskej infraštruktúry. Obe spoločnosti budú analyzovať dostupné zdroje zemného plynu, kapacity LNG terminálov v Poľsku, možnosti využitia regasifikačnej infraštruktúry, prepravné trasy a obchodné podmienky potenciálnych dodávok.
"SPP sa intenzívne pripravuje na obdobie po roku 2027, keď v súlade s legislatívou REPowerEU dôjde k ukončeniu dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie. Našou prioritou je zabezpečiť pre našich zákazníkov spoľahlivé a cenovo konkurencieschopné dodávky zemného plynu aj v nových podmienkach. Poľsko a spoločnosť ORLEN predstavujú zaujímavú príležitosť na ďalšiu diverzifikáciu nášho dodávateľského portfólia. Využitie LNG terminálov v Poľsku môže Slovensku otvoriť prístup k ďalším zdrojom zemného plynu na globálnom trhu a zároveň rozšíriť možnosti jeho prepravy do našej krajiny," uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
"Naše skúsenosti so zabezpečovaním dodávok LNG a obchodovaním so zemným plynom chceme pretaviť do nových obchodných príležitostí v strednej a východnej Európe. Dohoda s SPP, najväčším dodávateľom energií na Slovensku, otvára perspektívu spolupráce s partnerom, ktorý má na slovenskom trhu kľúčové postavenie. Náš cieľ je jasný – rozvíjať podnikanie spoločnosti ORLEN a vytvárať konkurencieschopnú ponuku, ktorá našim partnerom poskytne väčšiu flexibilitu pri nákupe zemného plynu. Týmto spôsobom spájame naše obchodné ambície s posilňovaním energetickej bezpečnosti regiónu," uviedol Ireneusz Fąfara, predseda predstavenstva spoločnosti ORLEN.
Spoločnosť ORLEN patrí medzi významných energetických hráčov v strednej a východnej Európe a disponuje skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodovania s LNG, zabezpečovania dodávok zemného plynu a využívania LNG infraštruktúry. Prostredníctvom spoločností skupiny ORLEN môže potenciálna spolupráca zahŕňať aj prístup k obchodným a logistickým riešeniam pre dodávky LNG na slovenský trh.
"Diverzifikácia pre nás neznamená iba nahradiť jedného dodávateľa iným. Naším cieľom je vybudovať dostatočne flexibilné portfólio dodávok z viacerých zdrojov a rôznymi prepravnými trasami, aby sme dokázali reagovať na vývoj trhu a zabezpečiť stabilné dodávky zemného plynu za čo najvýhodnejších podmienok. Spolupráca so spoločnosťou ORLEN môže byť ďalšou dôležitou súčasťou tohto úsilia," doplnil Martin Húska.
SPP v súčasnosti pokračuje v rokovaniach s viacerými dodávateľmi zemného plynu z rôznych regiónov sveta. Pri príprave svojho budúceho dodávateľského portfólia posudzuje nielen dostupnosť samotného plynu, ale aj náklady na jeho prepravu, dostupnosť infraštruktúry a obchodné podmienky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zemný plyn pre Slovensko aj cez Poľsko. SPP a ORLEN otvárajú nové možnosti spolupráce © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a poľská energetická spoločnosť ORLEN S.A. podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je rozvíjať spoluprácu v oblasti dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a jeho prepravy na Slovensko prostredníctvom poľskej LNG infraštruktúry. Memorandum predstavuje ďalší krok SPP v úsilí o diverzifikáciu zdrojov a prepravných trás zemného plynu a posilnenie bezpečnosti dodávok pre slovenských zákazníkov po roku 2027. Memorandum podpísali zástupcovia spoločností vo Varšave počas medzinárodného summitu Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), ktorý je zameraný na posilňovanie energetickej spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi americkými.
Spolupráca medzi SPP a ORLEN sa zameria na posúdenie možností dodávok LNG z medzinárodných trhov do poľských LNG terminálov, jeho následnej regasifikácie a prepravy na Slovensko prostredníctvom európskej plynárenskej infraštruktúry. Obe spoločnosti budú analyzovať dostupné zdroje zemného plynu, kapacity LNG terminálov v Poľsku, možnosti využitia regasifikačnej infraštruktúry, prepravné trasy a obchodné podmienky potenciálnych dodávok.
"SPP sa intenzívne pripravuje na obdobie po roku 2027, keď v súlade s legislatívou REPowerEU dôjde k ukončeniu dovozu ruského zemného plynu do Európskej únie. Našou prioritou je zabezpečiť pre našich zákazníkov spoľahlivé a cenovo konkurencieschopné dodávky zemného plynu aj v nových podmienkach. Poľsko a spoločnosť ORLEN predstavujú zaujímavú príležitosť na ďalšiu diverzifikáciu nášho dodávateľského portfólia. Využitie LNG terminálov v Poľsku môže Slovensku otvoriť prístup k ďalším zdrojom zemného plynu na globálnom trhu a zároveň rozšíriť možnosti jeho prepravy do našej krajiny," uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
"Naše skúsenosti so zabezpečovaním dodávok LNG a obchodovaním so zemným plynom chceme pretaviť do nových obchodných príležitostí v strednej a východnej Európe. Dohoda s SPP, najväčším dodávateľom energií na Slovensku, otvára perspektívu spolupráce s partnerom, ktorý má na slovenskom trhu kľúčové postavenie. Náš cieľ je jasný – rozvíjať podnikanie spoločnosti ORLEN a vytvárať konkurencieschopnú ponuku, ktorá našim partnerom poskytne väčšiu flexibilitu pri nákupe zemného plynu. Týmto spôsobom spájame naše obchodné ambície s posilňovaním energetickej bezpečnosti regiónu," uviedol Ireneusz Fąfara, predseda predstavenstva spoločnosti ORLEN.
Spoločnosť ORLEN patrí medzi významných energetických hráčov v strednej a východnej Európe a disponuje skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodovania s LNG, zabezpečovania dodávok zemného plynu a využívania LNG infraštruktúry. Prostredníctvom spoločností skupiny ORLEN môže potenciálna spolupráca zahŕňať aj prístup k obchodným a logistickým riešeniam pre dodávky LNG na slovenský trh.
"Diverzifikácia pre nás neznamená iba nahradiť jedného dodávateľa iným. Naším cieľom je vybudovať dostatočne flexibilné portfólio dodávok z viacerých zdrojov a rôznymi prepravnými trasami, aby sme dokázali reagovať na vývoj trhu a zabezpečiť stabilné dodávky zemného plynu za čo najvýhodnejších podmienok. Spolupráca so spoločnosťou ORLEN môže byť ďalšou dôležitou súčasťou tohto úsilia," doplnil Martin Húska.
SPP v súčasnosti pokračuje v rokovaniach s viacerými dodávateľmi zemného plynu z rôznych regiónov sveta. Pri príprave svojho budúceho dodávateľského portfólia posudzuje nielen dostupnosť samotného plynu, ale aj náklady na jeho prepravu, dostupnosť infraštruktúry a obchodné podmienky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zemný plyn pre Slovensko aj cez Poľsko. SPP a ORLEN otvárajú nové možnosti spolupráce © SITA Všetky práva vyhradené.
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