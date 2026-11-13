Bývalý právnik CAS si myslí, že sa MS v hokeji 2027 úplne zrušia. Našiel riešenie, ktoré však úplne zosmiešni Rusov
Ak by sa "zborná" predstavila v Nemecku medzi elitou, hrozili by bezpečnostné incidenty medzi fanúšikmi, funkcionármi alebo aj samotnými hokejistami. Rozhodnutie
13.11.2026 (SITA.sk) - Ak by sa "zborná" predstavila v Nemecku medzi elitou, hrozili by bezpečnostné incidenty medzi fanúšikmi, funkcionármi alebo aj samotnými hokejistami.
Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských hokejových reprezentácií na medzinárodnú scénu stále rezonuje a nevie sa, ako to napokon bude so šampionátom hráčov do 20 rokov či budúcoročnými MS v Nemecku.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí túto situáciu vyriešiť čo najskôr a neostáva jej už veľa času. Každopádne je jasné, že svojím rozhodnutím pobúri buď väčšinu bojkotujúcih národov alebo samotných Rusov.
Bývalý právnik CAS Ján Šťovíček si myslí, že môže dôjsť aj ku krízovému scenáru - svetový šampionát mužov sa v máji 2027 v Nemecku neuskutoční vôbec.
"Som toho názoru, že sa turnaj zruší. Dokonca si dovolím tipnúť, že je reálne, že budúci rok titul majstra sveta vôbec nebude udelený," uviedol Šťovíček pre web reflex.cz. Zatiaľ čo športové federácie, kluby aj samotní hráči sú podriadení rozhodnutím CAS, nad tým stojí národná legislatíva jednotlivých štátov. A tá má vždy prednosť.
Preto môžu krajiny zakázať účasť ruským športovcom na svojom území. Niektoré to už v zákone majú, iné tak môžu učiniť neskôr s ohľadom na akýkoľvek turnaj či šampionát.
IIHF má podľa Šťovíčka v rukách len veľmi obmedzené právne nástroje, ako verdikt CAS zvrátiť. Odvolanie na švajčiarske súdy je možné, úspech však prichádza do úvahy iba pri striktne vymedzených procesných pochybeniach.
"To nastane len v pár prípadoch a úspešnosť je veľmi nízka. Myslím si, že IIHF to aktuálne ani nebude skúšať. To by museli nájsť nejakú ohromnú procesnú dieru," myslí si právnik.
Ako sa to môže vyriešiť? Stačí zaradiť Rusko do najnižšej divízie a odtiaľ by sa postupne dostávalo až do elitnej kategórie. "Môže to tak byť a ja by som to urobil. Povedal by som: ´Rešpektujeme rozhodnutie CAS, ale začínate ako nováčikovia v skupine D, kde budete hrať napríklad s Iránom a Indonéziou. Za štyri roky sa možno prepracujete do skupiny A´," priblížil Šťovíček.
Ak by sa tak nestalo a "zborná" by sa predstavila v Nemecku medzi elitou, hrozili by bezpečnostné incidenty medzi fanúšikmi, funkcionármi alebo aj samotnými hokejistami.
Pokiaľ IIHF nenájde východisko, nadchádzajúci svetový šampionát v Nemecku je podľa Šťovíčka v priamom ohrození. Okrem neochoty ostatných tímov nastúpiť proti Rusku zohráva zásadnú úlohu ekonomika turnaja.
Partneri majú zmluvy zrejme ošetrené tak, aby mohli od spolupráce odstúpiť, pokiaľ by účasť Ruska poškodila ich dobré meno. "A bez nich to finančne nepôjde," dodal právnik s tým, že náhradný usporiadateľ sa asi nenájde a budúci rok tak hokej nemusí mať majstra sveta.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý právnik CAS si myslí, že sa MS v hokeji 2027 úplne zrušia. Našiel riešenie, ktoré však úplne zosmiešni Rusov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate ruských hokejových reprezentácií na medzinárodnú scénu stále rezonuje a nevie sa, ako to napokon bude so šampionátom hráčov do 20 rokov či budúcoročnými MS v Nemecku.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí túto situáciu vyriešiť čo najskôr a neostáva jej už veľa času. Každopádne je jasné, že svojím rozhodnutím pobúri buď väčšinu bojkotujúcih národov alebo samotných Rusov.
Bývalý právnik CAS Ján Šťovíček si myslí, že môže dôjsť aj ku krízovému scenáru - svetový šampionát mužov sa v máji 2027 v Nemecku neuskutoční vôbec.
Čo má prednosť?
"Som toho názoru, že sa turnaj zruší. Dokonca si dovolím tipnúť, že je reálne, že budúci rok titul majstra sveta vôbec nebude udelený," uviedol Šťovíček pre web reflex.cz. Zatiaľ čo športové federácie, kluby aj samotní hráči sú podriadení rozhodnutím CAS, nad tým stojí národná legislatíva jednotlivých štátov. A tá má vždy prednosť.
Preto môžu krajiny zakázať účasť ruským športovcom na svojom území. Niektoré to už v zákone majú, iné tak môžu učiniť neskôr s ohľadom na akýkoľvek turnaj či šampionát.
Zaujímavé riešenie
IIHF má podľa Šťovíčka v rukách len veľmi obmedzené právne nástroje, ako verdikt CAS zvrátiť. Odvolanie na švajčiarske súdy je možné, úspech však prichádza do úvahy iba pri striktne vymedzených procesných pochybeniach.
"To nastane len v pár prípadoch a úspešnosť je veľmi nízka. Myslím si, že IIHF to aktuálne ani nebude skúšať. To by museli nájsť nejakú ohromnú procesnú dieru," myslí si právnik.
Ako sa to môže vyriešiť? Stačí zaradiť Rusko do najnižšej divízie a odtiaľ by sa postupne dostávalo až do elitnej kategórie. "Môže to tak byť a ja by som to urobil. Povedal by som: ´Rešpektujeme rozhodnutie CAS, ale začínate ako nováčikovia v skupine D, kde budete hrať napríklad s Iránom a Indonéziou. Za štyri roky sa možno prepracujete do skupiny A´," priblížil Šťovíček.
Hromadný odchod sponzorov
Ak by sa tak nestalo a "zborná" by sa predstavila v Nemecku medzi elitou, hrozili by bezpečnostné incidenty medzi fanúšikmi, funkcionármi alebo aj samotnými hokejistami.
Pokiaľ IIHF nenájde východisko, nadchádzajúci svetový šampionát v Nemecku je podľa Šťovíčka v priamom ohrození. Okrem neochoty ostatných tímov nastúpiť proti Rusku zohráva zásadnú úlohu ekonomika turnaja.
Partneri majú zmluvy zrejme ošetrené tak, aby mohli od spolupráce odstúpiť, pokiaľ by účasť Ruska poškodila ich dobré meno. "A bez nich to finančne nepôjde," dodal právnik s tým, že náhradný usporiadateľ sa asi nenájde a budúci rok tak hokej nemusí mať majstra sveta.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý právnik CAS si myslí, že sa MS v hokeji 2027 úplne zrušia. Našiel riešenie, ktoré však úplne zosmiešni Rusov © SITA Všetky práva vyhradené.
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