Kouč Zidane vníma prehru s Talianskom ako súčasť procesu formovania francúzskeho tímu
Francúzi pod vedením Zinedina Zidana prvýkrát prehrali, no hlavný kormidelník zdôraznil dôležitosť skúseností. Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie
13.11.2026 (SITA.sk) - Francúzi pod vedením Zinedina Zidana prvýkrát prehrali, no hlavný kormidelník zdôraznil dôležitosť skúseností.
Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Zinedine Zidane nebol spokojný s defenzívnou hrou svojho tímu po prehre 1:3 v súboji Ligy národov 2026/2027 na pôde Talianska. Bola to prvá prehra Les Bleus pod vedením Zidana. Napriek tomu označil túto stratu bodov za "časť procesu" vývoja mužstva.
Francúzi na San Sire viedli gólom Michaela Oliseho, no Taliani ešte pred prestávkou vyrovnali a po nej pridali ešte dva presné zásahy. Za domácich sa dvakrát do listiny strelcov zapísal Francesco Pio Esposito, raz aj Davide Frattesi. "Začali sme dobre a dobre sme kontrolovali loptu, ale v druhom polčase sme mali najmä v obrane problémy," uviedol Zidane na tlačovej konferencii.
Na otázku, či chýbala tímu odvaha, odpovedal: "Nie, práve naopak. V hre sme zostali, držali sme loptu, zvlášť v prvej polovici, ale neskôr sme trochu povolili, zvlášť po góle na 2:1. Je to súčasť procesu."
Francúzi mali počas zápasu 60-percentné držanie lopty a 18 streleckých pokusov, no dvakrát ich súpera zachránila žrď. Po prehre o skóre klesli za Taliansko na druhé miesto v 1. skupine A-divízie LN. V nedeľu Francúzi privítajú Turkov, ktorí zatiaľ nezískali ani bod. Taliani vycestujú do Belgicka.
"Najdôležitejšie je vytvárať si šance. Žrď mohla ovplyvniť zápas, ale nie som sklamaný. Skutočne by som bol, keby sme si nevytvárali tlak. Potrebujeme analyzovať, prečo sme neboli dostatočne disciplinovaní bez lopty," dodal Zidane.
Francúzsko muselo zvládnuť absenciu hviezdnych útočníkov Kyliana Mbappého a Ousmana Dembélého, no Zidane vyvrátil, že to výrazne ovplyvnilo jeho tím. Útočník Realu Madrid Mbappé by sa podľa neho mohol vrátiť do zostavy už proti Turecku.
"Myslím si, že všetci hráči boli sústredení. Ako som povedal, v druhom polčase sme boli menej efektívni. Dúfame, že Mbappé bude môcť hrať proti Turecku. Rozhodli sme sa neriskovať ho, mal menší zdravotný problém," povedal Zidane.
Taliansky tréner Roberto Mancini pokračuje vo svojom úspešnom druhom období pri národnom tíme, jeho zverenci ťahajú šnúru štyroch duelov bez prehry.
Zaujímavosťou je, že vo štvrtok nepremenil pokutový kop Sebastiano Esposito, ktorého mladší brat Pio skóroval dvakrát. "Pio je na prvom mieste pre penalty, potom Sebastiano," vysvetlil Mancini s úsmevom a ozrejmil, prečo penaltu zahrával starší z bratskej dvojice: "Bolo to rodinné rozhodnutie."
Zdroj: SITA.sk - Kouč Zidane vníma prehru s Talianskom ako súčasť procesu formovania francúzskeho tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Zinedine Zidane nebol spokojný s defenzívnou hrou svojho tímu po prehre 1:3 v súboji Ligy národov 2026/2027 na pôde Talianska. Bola to prvá prehra Les Bleus pod vedením Zidana. Napriek tomu označil túto stratu bodov za "časť procesu" vývoja mužstva.
Francúzi na San Sire viedli gólom Michaela Oliseho, no Taliani ešte pred prestávkou vyrovnali a po nej pridali ešte dva presné zásahy. Za domácich sa dvakrát do listiny strelcov zapísal Francesco Pio Esposito, raz aj Davide Frattesi. "Začali sme dobre a dobre sme kontrolovali loptu, ale v druhom polčase sme mali najmä v obrane problémy," uviedol Zidane na tlačovej konferencii.
Chýbala tímu odvaha?
Na otázku, či chýbala tímu odvaha, odpovedal: "Nie, práve naopak. V hre sme zostali, držali sme loptu, zvlášť v prvej polovici, ale neskôr sme trochu povolili, zvlášť po góle na 2:1. Je to súčasť procesu."
Francúzi mali počas zápasu 60-percentné držanie lopty a 18 streleckých pokusov, no dvakrát ich súpera zachránila žrď. Po prehre o skóre klesli za Taliansko na druhé miesto v 1. skupine A-divízie LN. V nedeľu Francúzi privítajú Turkov, ktorí zatiaľ nezískali ani bod. Taliani vycestujú do Belgicka.
Sklamaný nie je
"Najdôležitejšie je vytvárať si šance. Žrď mohla ovplyvniť zápas, ale nie som sklamaný. Skutočne by som bol, keby sme si nevytvárali tlak. Potrebujeme analyzovať, prečo sme neboli dostatočne disciplinovaní bez lopty," dodal Zidane.
Francúzsko muselo zvládnuť absenciu hviezdnych útočníkov Kyliana Mbappého a Ousmana Dembélého, no Zidane vyvrátil, že to výrazne ovplyvnilo jeho tím. Útočník Realu Madrid Mbappé by sa podľa neho mohol vrátiť do zostavy už proti Turecku.
Tréner pokračuje vo svojom úspešnom druhom období
"Myslím si, že všetci hráči boli sústredení. Ako som povedal, v druhom polčase sme boli menej efektívni. Dúfame, že Mbappé bude môcť hrať proti Turecku. Rozhodli sme sa neriskovať ho, mal menší zdravotný problém," povedal Zidane.
Taliansky tréner Roberto Mancini pokračuje vo svojom úspešnom druhom období pri národnom tíme, jeho zverenci ťahajú šnúru štyroch duelov bez prehry.
Zaujímavosťou je, že vo štvrtok nepremenil pokutový kop Sebastiano Esposito, ktorého mladší brat Pio skóroval dvakrát. "Pio je na prvom mieste pre penalty, potom Sebastiano," vysvetlil Mancini s úsmevom a ozrejmil, prečo penaltu zahrával starší z bratskej dvojice: "Bolo to rodinné rozhodnutie."
Zdroj: SITA.sk - Kouč Zidane vníma prehru s Talianskom ako súčasť procesu formovania francúzskeho tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
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