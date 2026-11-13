Tragická zrážka autobusu s kamiónom si v Indii vyžiadala najmenej 23 obetí
Medzi mŕtvymi sú aj tri deti. Nešťastie sa stalo pri národnom parku, kde platia prísne obmedzenia rýchlosti na ochranu zvierat. Najmenej 23 ľudí vrátane troch detí zahynulo v ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Medzi mŕtvymi sú aj tri deti. Nešťastie sa stalo pri národnom parku, kde platia prísne obmedzenia rýchlosti na ochranu zvierat.
Náraz autobus vážne poškodil a záchranári museli vyslobodzovať ľudí z jeho trosiek. Presná príčina nehody je predmetom vyšetrovania.
Cesta, na ktorej sa tragédia odohrala, prechádza územím využívaným voľne žijúcimi zvieratami na migráciu. Z tohto dôvodu na nej platia prísne rýchlostné obmedzenia.
Predseda vlády štátu Ásam Himanta Biswa Sarma vyjadril pozostalým sústrasť. „Rozsah tejto straty nami všetkými otriasol a moje srdce patrí každej rodine, ktorá prišla o svojho blízkeho,“ napísal na sociálnej sieti X.
India patrí medzi krajiny s najvyšším počtom obetí dopravných nehôd na svete. Podľa tamojšieho ministerstva cestnej dopravy zahynulo vlani na indických cestách viac než 183-tisíc ľudí, teda v priemere vyše 500 denne.
K častým príčinám tragédií patria nevyhovujúca cestná infraštruktúra, zlý technický stav vozidiel a únava vodičov.
Zdroj: SITA.sk - Tragická zrážka autobusu s kamiónom si v Indii vyžiadala najmenej 23 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 23 ľudí vrátane troch detí zahynulo v piatok pri čelnej zrážke osobného autobusu s nákladným automobilom prevážajúcim kontajner na severovýchode Indie.
Tragédia sa stala na diaľnici vedúcej popri národnom parku Kaziranga v indickom štáte Ásam. „Celkový počet obetí je 23,“ potvrdil miestny policajný veliteľ Swapnaneel Deka. Podľa indických médií utrpeli viacerí cestujúci zranenia.
Náraz autobus vážne poškodil a záchranári museli vyslobodzovať ľudí z jeho trosiek. Presná príčina nehody je predmetom vyšetrovania.
Migrujúce zvieratá
Cesta, na ktorej sa tragédia odohrala, prechádza územím využívaným voľne žijúcimi zvieratami na migráciu. Z tohto dôvodu na nej platia prísne rýchlostné obmedzenia.
Predseda vlády štátu Ásam Himanta Biswa Sarma vyjadril pozostalým sústrasť. „Rozsah tejto straty nami všetkými otriasol a moje srdce patrí každej rodine, ktorá prišla o svojho blízkeho,“ napísal na sociálnej sieti X.
Obrovský počet nehôd
India patrí medzi krajiny s najvyšším počtom obetí dopravných nehôd na svete. Podľa tamojšieho ministerstva cestnej dopravy zahynulo vlani na indických cestách viac než 183-tisíc ľudí, teda v priemere vyše 500 denne.
K častým príčinám tragédií patria nevyhovujúca cestná infraštruktúra, zlý technický stav vozidiel a únava vodičov.
Zdroj: SITA.sk - Tragická zrážka autobusu s kamiónom si v Indii vyžiadala najmenej 23 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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