Mestá rátajú s vyššími nákladmi na odpad, nová legislatíva zvýši náklady samospráv
Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že zvýšenie poplatkov by sa mohlo pohybovať od 10 do 20 eur na obyvateľa a rok. Mesto Trnava počíta v rozpočte na rok 2027 s tým, že ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že zvýšenie poplatkov by sa mohlo pohybovať od 10 do 20 eur na obyvateľa a rok.
Mesto Trnava počíta v rozpočte na rok 2027 s tým, že povinná mechanicko – biologická úprava (MBÚ) zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku, ktorá začne platiť od 1. januára, si vyžiada náklady viac ako 1,1 milióna eur. Primátor Peter Bročka na otázku, či tieto náklady zaplatia obyvatelia, odpovedá, že samospráva nemá inú možnosť, ako premietnuť náklady do poplatkov.
„Legislatíva nám ani neumožňuje nepreniesť tieto náklady na pôvodcov odpadu. My legálne nemôžeme z rozpočtu mesta dofinancovávať odpadové hospodárstvo," zdôraznil Bročka. Zároveň pripomenul, že Trnava má aktuálne najnižie poplatky za komunálny odpad minimálne medzi krajskými mestami.
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská, ktorá Bročku vo funkcii vystrieda 19. novembra, pripomenula, že na druhej strane mesto nemôže z poplatkov za odpady vytvárať zisk. O koľko viac si priplatia Trnavčania, zatiaľ nie je jasné, sadzby sú ešte predmetom rokovania. „Predpokladám, že tak ako iné mestá na Slovensku, budeme musieť zvyšovať poplatok, ale neviem povedať, do akej miery. Isté je, že MBÚ linka je nákladová položka, ktorá nám spomalí zapĺňanie skládky, ale zvýši poplatky,“ povedala Nemčovská.
Návrh všeobecne záväzneho nariadenia o poplatkoch za odpady v Trnave zatiaľ zverejnený nebol. Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že zvýšenie poplatkov by sa mohlo pohybovať od 10 do 20 eur na obyvateľa a rok.
Trnava je na mechanicko – biologickú úpravu odpadov od 1. januára pripravená. Linku už rok využíva mesto Hlohovec, Trnava sa tak podľa viceprimátora Marcela Krajča len pridá k zabehnutému a vyskúšanému systému. Primátor Bročka dodal, že od štátu očakáva kroky, ktoré by cyklus odpadového hospodárstva uzatvárali.
Pripravený je aj Trenčín, úpravu zmesového odpadu pred skládkovaním má zazmluvnenú už takmer dva roky. „Bude ju pre nás zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen. Ročne ukladáme na skládku do 12 000 ton zmesových komunálnych odpadov. Nárast ročných nákladov z dôvodu novej povinnosti pri vyššie uvedených množstvách predstavuje približne 520 tisíc eur," uviedla hovorkyňa trenčianskej radnice Erika Ságová. Úprava poplatkov za komunálny odpad na rok 2027 je podľa nej zatiaľ otvorená.
Ani Žilina zatiaľ nevie povedať, akú čiastku za odpad zaplatia obyvatelia na budúci rok. „Mesto Žilina aktuálne pripravuje celkovú kalkuláciu nákladov spojených s nakladaním s odpadom vrátane zabezpečenia MBÚ. Z tohto dôvodu je nateraz predčasné hovoriť o konkrétnych sumách či o presnom dopade na výšku poplatku za komunálne odpady pre obyvateľov," informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Tak ako inde, aj tu bude výšku poplatkov rozhodovať mestské zastupiteľstvo.
Bratislavy sa zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad podľa hovorcu hlavného mesta Petra Bublu netýka. „Nerecyklovateľný odpad je v hlavnom meste prioritne zhodnocovaný v ZEVO a nie ukladaný na skládku, na ktorú sa táto zákonná povinnosť mechanicko - biologickej úpravy odpadu vzťahuje,“ vysvetlil pre agentúru SITA Peter Bubla.
Všeobecne záväzné nariadenia je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou poslancov. Návrhy nariadení musia mestá a obce zverejniť 15 dní pred rokovaním o nich, obyvatelia môže tieto návrhy pripomienkovať.
Zdroj: SITA.sk - Mestá rátajú s vyššími nákladmi na odpad, nová legislatíva zvýši náklady samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Trnava počíta v rozpočte na rok 2027 s tým, že povinná mechanicko – biologická úprava (MBÚ) zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku, ktorá začne platiť od 1. januára, si vyžiada náklady viac ako 1,1 milióna eur. Primátor Peter Bročka na otázku, či tieto náklady zaplatia obyvatelia, odpovedá, že samospráva nemá inú možnosť, ako premietnuť náklady do poplatkov.
„Legislatíva nám ani neumožňuje nepreniesť tieto náklady na pôvodcov odpadu. My legálne nemôžeme z rozpočtu mesta dofinancovávať odpadové hospodárstvo," zdôraznil Bročka. Zároveň pripomenul, že Trnava má aktuálne najnižie poplatky za komunálny odpad minimálne medzi krajskými mestami.
Vyššie poplatky
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská, ktorá Bročku vo funkcii vystrieda 19. novembra, pripomenula, že na druhej strane mesto nemôže z poplatkov za odpady vytvárať zisk. O koľko viac si priplatia Trnavčania, zatiaľ nie je jasné, sadzby sú ešte predmetom rokovania. „Predpokladám, že tak ako iné mestá na Slovensku, budeme musieť zvyšovať poplatok, ale neviem povedať, do akej miery. Isté je, že MBÚ linka je nákladová položka, ktorá nám spomalí zapĺňanie skládky, ale zvýši poplatky,“ povedala Nemčovská.
Návrh všeobecne záväzneho nariadenia o poplatkoch za odpady v Trnave zatiaľ zverejnený nebol. Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že zvýšenie poplatkov by sa mohlo pohybovať od 10 do 20 eur na obyvateľa a rok.
Trnava je na mechanicko – biologickú úpravu odpadov od 1. januára pripravená. Linku už rok využíva mesto Hlohovec, Trnava sa tak podľa viceprimátora Marcela Krajča len pridá k zabehnutému a vyskúšanému systému. Primátor Bročka dodal, že od štátu očakáva kroky, ktoré by cyklus odpadového hospodárstva uzatvárali.
Mestá rátajú náklady
Pripravený je aj Trenčín, úpravu zmesového odpadu pred skládkovaním má zazmluvnenú už takmer dva roky. „Bude ju pre nás zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen. Ročne ukladáme na skládku do 12 000 ton zmesových komunálnych odpadov. Nárast ročných nákladov z dôvodu novej povinnosti pri vyššie uvedených množstvách predstavuje približne 520 tisíc eur," uviedla hovorkyňa trenčianskej radnice Erika Ságová. Úprava poplatkov za komunálny odpad na rok 2027 je podľa nej zatiaľ otvorená.
Ani Žilina zatiaľ nevie povedať, akú čiastku za odpad zaplatia obyvatelia na budúci rok. „Mesto Žilina aktuálne pripravuje celkovú kalkuláciu nákladov spojených s nakladaním s odpadom vrátane zabezpečenia MBÚ. Z tohto dôvodu je nateraz predčasné hovoriť o konkrétnych sumách či o presnom dopade na výšku poplatku za komunálne odpady pre obyvateľov," informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Tak ako inde, aj tu bude výšku poplatkov rozhodovať mestské zastupiteľstvo.
Bratislavy sa zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad podľa hovorcu hlavného mesta Petra Bublu netýka. „Nerecyklovateľný odpad je v hlavnom meste prioritne zhodnocovaný v ZEVO a nie ukladaný na skládku, na ktorú sa táto zákonná povinnosť mechanicko - biologickej úpravy odpadu vzťahuje,“ vysvetlil pre agentúru SITA Peter Bubla.
Všeobecne záväzné nariadenia je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou poslancov. Návrhy nariadení musia mestá a obce zverejniť 15 dní pred rokovaním o nich, obyvatelia môže tieto návrhy pripomienkovať.
Zdroj: SITA.sk - Mestá rátajú s vyššími nákladmi na odpad, nová legislatíva zvýši náklady samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.
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