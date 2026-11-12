Poctivá príprava, trpezlivosť aj trochu šťastia. Jány má po zlatej aj striebornú medailu z MS
Patrik Jány sa dočkal už druhej medaily na majstrovstvách sveta v streľbe v Katare! V súčasnosti najlepší slovenský športový strelec Patrik Jány si priniesol ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Patrik Jány sa dočkal už druhej medaily na majstrovstvách sveta v streľbe v Katare!
V súčasnosti najlepší slovenský športový strelec Patrik Jány si priniesol skvelú formu v prvej polovici novembra na Blízky východ.
Po šiestom mieste v disciplíne vzduchová puška a zisku prvej olympijskej miestenky do Los Angeles 2028 vybojoval na strelnici v Lusail zlatom v neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu.
Svoj skvelý výkon rodák z Banskej Štiavnice korunoval ziskom striebornej medaily v kráľovskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3 x 20, ktorá je súčasťou olympijského programu. V máji tohto roku sa v rovnakej vysoko cenenej a kvalitne obsadenej disciplíne stal v chorvátskom Osijeku majstrom Európy.
"Prišli sme na šampionát dobre pripravení a skĺbilo sa to aj so šťastím, ktoré nám po minulé preteky trochu unikalo. Takže prišli sme pripravení a bolo nám dopriate. Som rád," uviedol Jányho tréner Zoltán Baláž na fejsbukovom profile Slovenského streleckého zväzu.
"Pri výkonnosti svetových strelcov, keď tridsiati z nich môžu pomýšľať na finále alebo aj medailu, treba by trpezlivý a počkať si na svoju chvíľu," dodal Baláž.
Z mimoriadne veternej kvalifikácie postúpil zo siedmeho miesta vďaka nástrelu 584. Vo finále začal skvele a od začiatku sa držal na medailových pozíciách. Chybám sa nevyhol, no stratu z prvej série v stoji dokázal vymazať.
"V závere mal pevnejšie nervy ako väčšina jeho súperov a nástrelom 357,2 bodu zaostal len za Dmitrijom Pimenovom z Ruska, ktorý pod neutrálnou vlajkou triumfoval v novom juniorskom svetovom rekorde 362,8. Bronz získal Niraj Kumar (346,5) z Indie. V kvalifikácii boli aj ďalší dvaja Slováci. Ondrej Holko obsadil nástrelom 575 konečné 43 a Štefan Šulek (573) 50. miesto," informoval Slovenský strelecký zväz na sociálnych sieťach.
Patrik Jány uviedol, že sa mu nestrieľalo zle, hoci podmienky boli ťažké.
"Bolo to len o tom odviesť čo najlepšie svoju robotu a čo najviac chytať desiatku. Nervozita spočiatku bola, ale keď som sa dostal do desiatky, už to bolo v poriadku. Streľba v kľaku mi vyšla, ležák bol skvelý a ani stoják nebol zlý. Mal som tam však mať ešte zopár nástrelov, nebol som dobre nastrelený," zhodnotil Jány.
Na slovenského multimedailistu teraz čaká zaslúžený oddych, aj keď nie tak úplne. "Mám pocit, že sezóna nikdy nekončí, takže určite sa vrátim späť do tréningového cyklu a do konca roka si možno ešte strelím nejaké domáce podujatie. V januári začneme prípravou na majstrovstvá Európy," dodal Jány.
Pred záverečnými dvoma dňami MS v streľbe je Slovensko so ziskom jednej zlatej a jednej striebornej medaily na delenom 11. mieste spoločne s Nemeckom. Na čele je Čína s 13 zlatými medailami. Minimálne jedno zlato získalo 15 krajín.
Zdroj: SITA.sk - Poctivá príprava, trpezlivosť aj trochu šťastia. Jány má po zlatej aj striebornú medailu z MS © SITA Všetky práva vyhradené.
V súčasnosti najlepší slovenský športový strelec Patrik Jány si priniesol skvelú formu v prvej polovici novembra na Blízky východ.
Po šiestom mieste v disciplíne vzduchová puška a zisku prvej olympijskej miestenky do Los Angeles 2028 vybojoval na strelnici v Lusail zlatom v neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu.
Svoj skvelý výkon rodák z Banskej Štiavnice korunoval ziskom striebornej medaily v kráľovskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3 x 20, ktorá je súčasťou olympijského programu. V máji tohto roku sa v rovnakej vysoko cenenej a kvalitne obsadenej disciplíne stal v chorvátskom Osijeku majstrom Európy.
Tridsiati na medailu
"Prišli sme na šampionát dobre pripravení a skĺbilo sa to aj so šťastím, ktoré nám po minulé preteky trochu unikalo. Takže prišli sme pripravení a bolo nám dopriate. Som rád," uviedol Jányho tréner Zoltán Baláž na fejsbukovom profile Slovenského streleckého zväzu.
"Pri výkonnosti svetových strelcov, keď tridsiati z nich môžu pomýšľať na finále alebo aj medailu, treba by trpezlivý a počkať si na svoju chvíľu," dodal Baláž.
Z mimoriadne veternej kvalifikácie postúpil zo siedmeho miesta vďaka nástrelu 584. Vo finále začal skvele a od začiatku sa držal na medailových pozíciách. Chybám sa nevyhol, no stratu z prvej série v stoji dokázal vymazať.
Lepší bol len Rus
"V závere mal pevnejšie nervy ako väčšina jeho súperov a nástrelom 357,2 bodu zaostal len za Dmitrijom Pimenovom z Ruska, ktorý pod neutrálnou vlajkou triumfoval v novom juniorskom svetovom rekorde 362,8. Bronz získal Niraj Kumar (346,5) z Indie. V kvalifikácii boli aj ďalší dvaja Slováci. Ondrej Holko obsadil nástrelom 575 konečné 43 a Štefan Šulek (573) 50. miesto," informoval Slovenský strelecký zväz na sociálnych sieťach.
Nervózny len začiatok
Patrik Jány uviedol, že sa mu nestrieľalo zle, hoci podmienky boli ťažké.
"Bolo to len o tom odviesť čo najlepšie svoju robotu a čo najviac chytať desiatku. Nervozita spočiatku bola, ale keď som sa dostal do desiatky, už to bolo v poriadku. Streľba v kľaku mi vyšla, ležák bol skvelý a ani stoják nebol zlý. Mal som tam však mať ešte zopár nástrelov, nebol som dobre nastrelený," zhodnotil Jány.
Sezóna nikdy nekončí
Na slovenského multimedailistu teraz čaká zaslúžený oddych, aj keď nie tak úplne. "Mám pocit, že sezóna nikdy nekončí, takže určite sa vrátim späť do tréningového cyklu a do konca roka si možno ešte strelím nejaké domáce podujatie. V januári začneme prípravou na majstrovstvá Európy," dodal Jány.
Pred záverečnými dvoma dňami MS v streľbe je Slovensko so ziskom jednej zlatej a jednej striebornej medaily na delenom 11. mieste spoločne s Nemeckom. Na čele je Čína s 13 zlatými medailami. Minimálne jedno zlato získalo 15 krajín.
Zdroj: SITA.sk - Poctivá príprava, trpezlivosť aj trochu šťastia. Jány má po zlatej aj striebornú medailu z MS © SITA Všetky práva vyhradené.
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