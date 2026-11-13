Najvyšší súd odmietol dovolanie bývalého prezidenta Kisku
Andrej Kiska bol odsúdený v prípade nadmerného odpočtu DPH jeho firmy KTAG. Najvyšší súd SR odmietol dovolanie odsúdeného ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Andrej Kiska bol odsúdený v prípade nadmerného odpočtu DPH jeho firmy KTAG.
Najvyšší súd SR odmietol dovolanie odsúdeného bývalého prezidenta SR Andreja Kisku. Informujú o tom týždenník Plus 7 dní, ako aj denník Sme. Podľa Plus 7 dní je rozhodnutie momentálne v procese doručovania a samotný Kiska o ničom nevie. Podľa denníka Sme informáciu potvrdil aj zdroj z prostredia najvyššieho súdu.
„Doručovanie rozhodnutia o dovolaní je pomerne zložité, pretože ho účastníkom nedoručuje priamo najvyšší súd, ale prvostupňový súd, ktorý v kauze rozhodoval,“ vysvetlil týždenník, pričom pripomenul, že dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý sa podáva už proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu.
Plus 7 dní pripomína, že Kiska bol odsúdený v prípade nadmerného odpočtu DPH jeho firmy KTAG v súvislosti so zahrnutím nákladov na prezidentskú kampaň do účtovníctva tejto rodinnej spoločnosti. Išlo o sumu vo výške 155-tisíc eur. Za to dostal bývalý prezident rozsudkom Krajského súdu v Prešove z októbra 2024 dvojročnú podmienku.
„Ak by sa počas nej neosvedčil, strávil by za mrežami rok. Kiska viackrát svoje odsúdenie označil za politickú pomstu Roberta Fica. Ten bol totiž priamym súperom Kisku v prezidentských voľbách,“ zdôraznil týždenník. Doplnil, že po právoplatnom odsúdení Kiska prišiel o doživotnú prezidentskú rentu.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd odmietol dovolanie bývalého prezidenta Kisku © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší súd SR odmietol dovolanie odsúdeného bývalého prezidenta SR Andreja Kisku. Informujú o tom týždenník Plus 7 dní, ako aj denník Sme. Podľa Plus 7 dní je rozhodnutie momentálne v procese doručovania a samotný Kiska o ničom nevie. Podľa denníka Sme informáciu potvrdil aj zdroj z prostredia najvyššieho súdu.
„Doručovanie rozhodnutia o dovolaní je pomerne zložité, pretože ho účastníkom nedoručuje priamo najvyšší súd, ale prvostupňový súd, ktorý v kauze rozhodoval,“ vysvetlil týždenník, pričom pripomenul, že dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý sa podáva už proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu.
Plus 7 dní pripomína, že Kiska bol odsúdený v prípade nadmerného odpočtu DPH jeho firmy KTAG v súvislosti so zahrnutím nákladov na prezidentskú kampaň do účtovníctva tejto rodinnej spoločnosti. Išlo o sumu vo výške 155-tisíc eur. Za to dostal bývalý prezident rozsudkom Krajského súdu v Prešove z októbra 2024 dvojročnú podmienku.
„Ak by sa počas nej neosvedčil, strávil by za mrežami rok. Kiska viackrát svoje odsúdenie označil za politickú pomstu Roberta Fica. Ten bol totiž priamym súperom Kisku v prezidentských voľbách,“ zdôraznil týždenník. Doplnil, že po právoplatnom odsúdení Kiska prišiel o doživotnú prezidentskú rentu.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd odmietol dovolanie bývalého prezidenta Kisku © SITA Všetky práva vyhradené.
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