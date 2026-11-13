Trump chce „vyriešiť“ Kubu ešte pred odchodom z Bieleho domu, nevylučuje vojenský zásah
Washington stupňuje tlak na komunistický režim v Havane. Pri prípadnej vojenskej operácii by mal kľúčovú úlohu minister zahraničných vecí. Americký prezident
13.11.2026 (SITA.sk) - Washington stupňuje tlak na komunistický režim v Havane. Pri prípadnej vojenskej operácii by mal kľúčovú úlohu minister zahraničných vecí.
„Chcem mať Kubu vyriešenú, kým odídem z úradu,“ vyhlásil Trump vo štvrtkovom rozhovore s konzervatívnym rozhlasovým moderátorom Hughom Hewittom. Na otázku, či by bol ochotný podniknúť aj krátku vojenskú operáciu, odpovedal: „Určite by som to zvážil.“
Prezident naznačil, že významnú úlohu by pri prípadnom zásahu zohral minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorého rodičia pochádzajú z Kuby.
„Máme veľmi dobrého a schopného človeka pre Kubu menom Marco. Veľmi rád by to urobil,“ povedal Trump. Americký prezident už viackrát hovoril o potrebe odstrániť kubánsku komunistickú vládu.
V marci dokonca vyhlásil, že by mu bolo cťou prevziať kontrolu nad ostrovom. Najnovšie však prvýkrát naznačil konkrétny časový rámec možného zásahu.
Po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej zosadili prezidenta Nicolása Madura, Washington zaviedol ropnú blokádu Kuby. Obmedzenie dodávok palív spôsobilo rozsiahle výpadky elektriny a prehĺbilo humanitárnu krízu na ostrove.
Trump tvrdí, že chce pomôcť predovšetkým kubánskym emigrantom, ktorí podľa neho museli opustiť svoju vlasť pre represie.
Prezidentove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď republikáni utrpeli výraznú porážku v novembrových kongresových voľbách.
K ich neúspechu prispela aj nepopulárna vojna proti Iránu, ktorá spôsobila prudký rast cien pohonných látok a ďalších životných nákladov. Trump zatiaľ neoznámil konkrétne rozhodnutie o vojenskej operácii proti Kube.
Zdroj: SITA.sk - Trump chce „vyriešiť“ Kubu ešte pred odchodom z Bieleho domu, nevylučuje vojenský zásah © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump pripustil, že by pred skončením svojho funkčného obdobia v januári 2029 mohol nariadiť vojenský zásah proti Kube s cieľom zvrhnúť tamojší komunistický režim, informuje portál Politico.
Dobrý a schopný Marco
Prezident naznačil, že významnú úlohu by pri prípadnom zásahu zohral minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorého rodičia pochádzajú z Kuby.
„Máme veľmi dobrého a schopného človeka pre Kubu menom Marco. Veľmi rád by to urobil,“ povedal Trump. Americký prezident už viackrát hovoril o potrebe odstrániť kubánsku komunistickú vládu.
V marci dokonca vyhlásil, že by mu bolo cťou prevziať kontrolu nad ostrovom. Najnovšie však prvýkrát naznačil konkrétny časový rámec možného zásahu.
Vzor Maduro
Po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej zosadili prezidenta Nicolása Madura, Washington zaviedol ropnú blokádu Kuby. Obmedzenie dodávok palív spôsobilo rozsiahle výpadky elektriny a prehĺbilo humanitárnu krízu na ostrove.
Trump tvrdí, že chce pomôcť predovšetkým kubánskym emigrantom, ktorí podľa neho museli opustiť svoju vlasť pre represie.
Drvivá volebná porážka
Prezidentove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď republikáni utrpeli výraznú porážku v novembrových kongresových voľbách.
K ich neúspechu prispela aj nepopulárna vojna proti Iránu, ktorá spôsobila prudký rast cien pohonných látok a ďalších životných nákladov. Trump zatiaľ neoznámil konkrétne rozhodnutie o vojenskej operácii proti Kube.
Zdroj: SITA.sk - Trump chce „vyriešiť“ Kubu ešte pred odchodom z Bieleho domu, nevylučuje vojenský zásah © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- V Moskve vybuchlo auto bývalého poradcu proruského ukrajinského premiéra Azarova
- Rekordér Kane zariadil triumf Angličanov nad Chorvátmi a postup do štvrťfinále Ligy národov
- Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO
- Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera
- Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci