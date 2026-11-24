Chystáte sa na vianočné trhy v Bratislave? Čakajú vás koncerty, jedlá za zvýhodnené ceny aj program pre deti
Na trhu bude pestrá ponuka vianočných darčekov, nápojov a jedál, vrátane vegánskych, bezlepkových a bezlaktózových. V Bratislave na Hlavnom námestí sa v piatok 27. novembra slávnostne otvoria
24.11.2026 (SITA.sk) - Na trhu bude pestrá ponuka vianočných darčekov, nápojov a jedál, vrátane vegánskych, bezlepkových a bezlaktózových.
V Bratislave na Hlavnom námestí sa v piatok 27. novembra slávnostne otvoria vianočné trhy. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Barbora Lehocká, počas 37 dní prinesú do centra mesta sviatočnú atmosféru, hudobné vystúpenia aj gastronomické zážitky.
"Bratislavské Vianoce budú opäť patriť všetkým – návštevníci si budú môcť vychutnať koncerty tlmočené do slovenského posunkového jazyka, objavovať mesto s deťmi a zároveň pomôcť dobrému účelu darovaním zálohy za vratný pohár na podporu rodín detí so zdravotným znevýhodnením," uviedla hovorkyňa BKIS.
Slávnostné otvorenie Hlavného vianočného trhu sa uskutoční za účasti primátora Bratislavy Matúša Valla, starostu mestskej časti Staré Mesto Mateja Vagača a patróna Bratislavských Vianoc, emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka. O úvodné vystúpenie sa postarajú žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta.
"Vianočný stromček sa rozsvieti o 18:15 za hudobného sprievodu vokálnej skupiny Fragile, neskôr vystúpi ľudová hudba Muzička," spresnila Lehocká. Ako dodala, v prestrešení na Františkánskom námestí už svieti výtvarno-priestorová dekorácia, ktorá vznikla v spolupráci s Fakultou architektúry STU. Navrhli ju študenti a študentka programu Dizajn.
Na trhu bude pestrá ponuka vianočných darčekov, nápojov a jedál, vrátane vegánskych, bezlepkových a bezlaktózových. "V každom stánku nájdete jeden výhodný produkt za garantovanú sumu – napríklad chlieb s masťou a cibuľou za dve eurá, kotlíkový guláš s chlebom či bryndzové halušky za päť eur alebo dve deci vareného vína za dve eurá," konštatuje BKIS s tým, že výhodná ponuka bude označená ako Vianočný tip.
„Naším cieľom je zachovať vianočné trhy dostupné a lákavé pre širokú verejnosť. Veríme, že vybrané jedlá, nápoje, či produkty za zvýhodnenú sumu umožnia, aby si sviatočnú atmosféru v Bratislave mohlo užiť viac ľudí,“ vysvetlila riaditeľka BKIS Katarína Hulíková. Hlavný vianočný trh bude otvorený denne od pondelka do nedele medzi 10:00 a 22:00.
Bratislavské Vianoce budú mať aj charitatívny rozmer. "Zálohu za vratný pohár môžete darovať na podporu Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením," dodala Lehocká. Občianske združenie sa už 10 rokov stará o to, aby rodiny detí so zdravotným znevýhodnením nezostávali na svoje výzvy samy a mali dostupnú podporu, informácie a rešpektujúce miesto v spoločnosti. Platforma ročne podporí približne 1200 rodín detí so zdravotným znevýhodnením po celom Slovensku.
Hlavný vianočný trh bude sprevádzať hudobný program na Františkánskom námestí vždy od štvrtka do nedele - domácu hudobnú scénu budú striedať DJ sety, folklórne skupiny aj vystúpenia bratislavských základných a umeleckých škôl. Koncert Kataríny Koščovej (18.decembra) a kapely Lojzo (20. decembra) budú umelecky tlmočené do slovenského posunkového jazyka, aby si ho mohli užiť aj ľudia s poruchami sluchu.
Okrem programu na Františkánskom námestí budú počas víkendov prebiehať workshopy v Prívetivej zóne na Primaciálnom námestí. Pre rodiny s deťmi je pripravený aj Bratislavský Mikuláš (5 decembra.) - lampiónový sprievod povedie od Domu Albrechtovcov do Sadu Janka Kráľa, kde deti okrem Mikuláša čakajú aj tvorivé dielne, ohňová show a ďalšie prekvapenia.
V uličkách Starého Mesta sa bude poslednýkrát skrývať Škriatok Krémeš. "Interaktívna hra Škriatkovo kúzlo o hľadaní domova spríjemní deťom čas strávený na trhoch a zavedie ich do ôsmich rozprávkových okien v meste," poznamenala hovorkyňa BKIS. Hra je bezplatná, k jej zahraniu stačí mobilný telefón a stiahnutá aplikácia. Ďalšie tipy na pešie prechádzky v okolí vianočných trhov prináša Visit Bratislava.
„Ak sa budete chcieť po chvíli na vianočných trhoch zohriať, stačí zájsť do niektorej z neďalekých galérií či kaviarní. Práve v tom je jedna z výhod Bratislavy – množstvo zážitkov nájdete len pár ulíc od seba. Na webe visitbratislava.com sme preto pripravili tri tipy na prechádzky, ktoré návštevníkom a návštevníčkam ukážu, čo všetko sa dá objaviť v okolí trhov,“ doplnila predsedníčka predstavenstva Visit Bratislava Nina Erneker.
Zdroj: SITA.sk - Chystáte sa na vianočné trhy v Bratislave? Čakajú vás koncerty, jedlá za zvýhodnené ceny aj program pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.
V Bratislave na Hlavnom námestí sa v piatok 27. novembra slávnostne otvoria vianočné trhy. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Barbora Lehocká, počas 37 dní prinesú do centra mesta sviatočnú atmosféru, hudobné vystúpenia aj gastronomické zážitky.
"Bratislavské Vianoce budú opäť patriť všetkým – návštevníci si budú môcť vychutnať koncerty tlmočené do slovenského posunkového jazyka, objavovať mesto s deťmi a zároveň pomôcť dobrému účelu darovaním zálohy za vratný pohár na podporu rodín detí so zdravotným znevýhodnením," uviedla hovorkyňa BKIS.
Stromček rozsvietia za hudobného sprievodu
Slávnostné otvorenie Hlavného vianočného trhu sa uskutoční za účasti primátora Bratislavy Matúša Valla, starostu mestskej časti Staré Mesto Mateja Vagača a patróna Bratislavských Vianoc, emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka. O úvodné vystúpenie sa postarajú žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta.
"Vianočný stromček sa rozsvieti o 18:15 za hudobného sprievodu vokálnej skupiny Fragile, neskôr vystúpi ľudová hudba Muzička," spresnila Lehocká. Ako dodala, v prestrešení na Františkánskom námestí už svieti výtvarno-priestorová dekorácia, ktorá vznikla v spolupráci s Fakultou architektúry STU. Navrhli ju študenti a študentka programu Dizajn.
Na trhoch budú aj jedlá a nápoje za zvýhodnené ceny
Na trhu bude pestrá ponuka vianočných darčekov, nápojov a jedál, vrátane vegánskych, bezlepkových a bezlaktózových. "V každom stánku nájdete jeden výhodný produkt za garantovanú sumu – napríklad chlieb s masťou a cibuľou za dve eurá, kotlíkový guláš s chlebom či bryndzové halušky za päť eur alebo dve deci vareného vína za dve eurá," konštatuje BKIS s tým, že výhodná ponuka bude označená ako Vianočný tip.
„Naším cieľom je zachovať vianočné trhy dostupné a lákavé pre širokú verejnosť. Veríme, že vybrané jedlá, nápoje, či produkty za zvýhodnenú sumu umožnia, aby si sviatočnú atmosféru v Bratislave mohlo užiť viac ľudí,“ vysvetlila riaditeľka BKIS Katarína Hulíková. Hlavný vianočný trh bude otvorený denne od pondelka do nedele medzi 10:00 a 22:00.
Zálohu môžu návštevníci darovať na charitu
Bratislavské Vianoce budú mať aj charitatívny rozmer. "Zálohu za vratný pohár môžete darovať na podporu Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením," dodala Lehocká. Občianske združenie sa už 10 rokov stará o to, aby rodiny detí so zdravotným znevýhodnením nezostávali na svoje výzvy samy a mali dostupnú podporu, informácie a rešpektujúce miesto v spoločnosti. Platforma ročne podporí približne 1200 rodín detí so zdravotným znevýhodnením po celom Slovensku.
Hlavný vianočný trh bude sprevádzať hudobný program na Františkánskom námestí vždy od štvrtka do nedele - domácu hudobnú scénu budú striedať DJ sety, folklórne skupiny aj vystúpenia bratislavských základných a umeleckých škôl. Koncert Kataríny Koščovej (18.decembra) a kapely Lojzo (20. decembra) budú umelecky tlmočené do slovenského posunkového jazyka, aby si ho mohli užiť aj ľudia s poruchami sluchu.
Deti sa môžu zapojiť do interaktívnej hry
Okrem programu na Františkánskom námestí budú počas víkendov prebiehať workshopy v Prívetivej zóne na Primaciálnom námestí. Pre rodiny s deťmi je pripravený aj Bratislavský Mikuláš (5 decembra.) - lampiónový sprievod povedie od Domu Albrechtovcov do Sadu Janka Kráľa, kde deti okrem Mikuláša čakajú aj tvorivé dielne, ohňová show a ďalšie prekvapenia.
V uličkách Starého Mesta sa bude poslednýkrát skrývať Škriatok Krémeš. "Interaktívna hra Škriatkovo kúzlo o hľadaní domova spríjemní deťom čas strávený na trhoch a zavedie ich do ôsmich rozprávkových okien v meste," poznamenala hovorkyňa BKIS. Hra je bezplatná, k jej zahraniu stačí mobilný telefón a stiahnutá aplikácia. Ďalšie tipy na pešie prechádzky v okolí vianočných trhov prináša Visit Bratislava.
„Ak sa budete chcieť po chvíli na vianočných trhoch zohriať, stačí zájsť do niektorej z neďalekých galérií či kaviarní. Práve v tom je jedna z výhod Bratislavy – množstvo zážitkov nájdete len pár ulíc od seba. Na webe visitbratislava.com sme preto pripravili tri tipy na prechádzky, ktoré návštevníkom a návštevníčkam ukážu, čo všetko sa dá objaviť v okolí trhov,“ doplnila predsedníčka predstavenstva Visit Bratislava Nina Erneker.
Zdroj: SITA.sk - Chystáte sa na vianočné trhy v Bratislave? Čakajú vás koncerty, jedlá za zvýhodnené ceny aj program pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.
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