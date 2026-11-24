Vladimír Mečiar: Z mojej strany nebolo nikdy nič protimaďarské, aj keď som nebol vždy pochopený – ROZHOVOR
Rozhovor s Vladimírom Mečiarom, bývalým premiérom a predsedom HZDS. Občania Slovenska maďarskej národnosti na Slovensku boli v deväťdesiatych rokoch podľa bývalého premiéra a predsedu HZDS
24.11.2026 (SITA.sk) - Rozhovor s Vladimírom Mečiarom, bývalým premiérom a predsedom HZDS.
Občania Slovenska maďarskej národnosti na Slovensku boli v deväťdesiatych rokoch podľa bývalého premiéra a predsedu HZDS Vladimíra Mečiara k štátu vo väčšej miere lojálni.
Bola však aj skupina, v ktorej si mysleli, že by minimálne mala byť vytvorená autonómna oblasť občanov maďarskej národnosti, kde je dnes už väčšina Slovákov a tento vzťah bolo treba riešiť. „Názory SNS boli mne tak cudzie, že sa nemohli nijakým spôsobom brať do úvahy," uviedol Mečiar v rozhovore pre SITA.
Ďalej sa tam podľa jeho slov riešila otázka individuálnych národnostných práv a kolektívnych. „Boli sme jediný štát, v ktorom sa uplatňoval princíp kolektívnych práv, čo sme museli vyriešiť v súlade s medzinárodným právom,“ dodal k napätým vzťahom medzi Slovákmi a Maďarmi počas obdobia jeho vládnutia.
Na poznámku, že bývalý minister dopravy Roman Hofbauer dal strhávať tabule označení obcí s maďarským názvom, čo vyvolalo vlnu protestov, skonštatoval, že to sú iba detaily.
Podľa jeho názoru sa medzi Maďarskom a Slovenskom otvorila zmluva, od ktorej nie je nič lepšie a len ju predlžujú automaticky na ďalšie roky, pretože bola dobrá a medzištátne riešila vzťahy Slovákov a Maďarov „V ústave bolo riešené právo maďarskej menšiny, takže keď namietali, tak som im prečítal, že medzinárodné normy hovoria od do a čo bolo do, vždy sme išli na hornú hranicu, takže to bola úcta k nim," povedal Mečiar v štúdiu SITA.
Samozrejme, podľa jeho slov, voči tým, čo chceli autonómiu, bol zápas. „Veď bola predsa hanba, že prišiel prezident na poradu maďarskej strany alebo tej strany s maďarským názvom, odmietali sa s ním rozprávať po slovensky a museli mať tlmočníka či sluchadlá. To bolo ponižujúce a bolo to už normálne?“ opýtal sa bývalý premiér.
Poukázal aj na konferenciu o autonómii Maďarov na Slovensku v Komárne začiatkom roku 1994, na ktorú boli rôzne názory a jeho úlohou bolo nedopustiť, aby toto rokovanie viedlo ku konfliktu.
„Málokto vie, ale moje vianočné a novoročné sviatky v tom období boli aj spolu s Jožkom Prokešom putovanie po Slovensku a zastaviť všetkých tých slovenských nacionalistov, ktorí chceli vyprovokovať stretnutie a zrážku s Maďarmi v Komárne. Tam, kde sa nám to nepodarilo, tak som urobil vec, ktorú už dnes môžem priznať, že polícia dostala príkaz všetky autobusy s týmito ľuďmi, a bolo ich dosť, zastaviť a nepustiť do Komárna do doby, kým nepríde povolenie, že môžu ísť ďalej. Ešte do dnes nadávajú, že čo to bolo za ošípaná, ktorá im to zastavila, pokazila. Tak ja som to bol, ale bolo to v záujme toho, aby nedochádzalo k stretu a konfliktu, ktorý by tú situáciu zhoršil," uviedol Mečiar.
Podľa jeho slov v maďarskej menšiny boli ľudia, autonomisti, ktorí sa na neho hnevali, ale boli aj ľudia, ktorí mu ďakovali za veľa vecí, že sa dobre vyriešili a že vlastne sa tu cítia dobre a že im bolo lepšie, kým bol vo vláde, ako keď boli vo vláde Maďari. „Takže tu nebolo z mojej strany nikdy nič protimaďarské, aj keď som nebol vždy pochopený. Bol som aj napríklad počas volebnej kampane v Štúrove, kde doniesli niekoľko autobusov, študentov, začali za mňa vrieskať, aby som odišiel preč, že už nie som na Slovensku, toto nie je Slovensko, toto je Maďarsko, ale tak ďakujem svojej náture, že som išiel medzi nich,“ hovorí Mečiar.
Zdroj: SITA.sk - Vladimír Mečiar: Z mojej strany nebolo nikdy nič protimaďarské, aj keď som nebol vždy pochopený – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Občania Slovenska maďarskej národnosti na Slovensku boli v deväťdesiatych rokoch podľa bývalého premiéra a predsedu HZDS Vladimíra Mečiara k štátu vo väčšej miere lojálni.
Bola však aj skupina, v ktorej si mysleli, že by minimálne mala byť vytvorená autonómna oblasť občanov maďarskej národnosti, kde je dnes už väčšina Slovákov a tento vzťah bolo treba riešiť. „Názory SNS boli mne tak cudzie, že sa nemohli nijakým spôsobom brať do úvahy," uviedol Mečiar v rozhovore pre SITA.
Ďalej sa tam podľa jeho slov riešila otázka individuálnych národnostných práv a kolektívnych. „Boli sme jediný štát, v ktorom sa uplatňoval princíp kolektívnych práv, čo sme museli vyriešiť v súlade s medzinárodným právom,“ dodal k napätým vzťahom medzi Slovákmi a Maďarmi počas obdobia jeho vládnutia.
Zmluva a vzťahy Slovákov s Maďarmi
Na poznámku, že bývalý minister dopravy Roman Hofbauer dal strhávať tabule označení obcí s maďarským názvom, čo vyvolalo vlnu protestov, skonštatoval, že to sú iba detaily.
Podľa jeho názoru sa medzi Maďarskom a Slovenskom otvorila zmluva, od ktorej nie je nič lepšie a len ju predlžujú automaticky na ďalšie roky, pretože bola dobrá a medzištátne riešila vzťahy Slovákov a Maďarov „V ústave bolo riešené právo maďarskej menšiny, takže keď namietali, tak som im prečítal, že medzinárodné normy hovoria od do a čo bolo do, vždy sme išli na hornú hranicu, takže to bola úcta k nim," povedal Mečiar v štúdiu SITA.
Samozrejme, podľa jeho slov, voči tým, čo chceli autonómiu, bol zápas. „Veď bola predsa hanba, že prišiel prezident na poradu maďarskej strany alebo tej strany s maďarským názvom, odmietali sa s ním rozprávať po slovensky a museli mať tlmočníka či sluchadlá. To bolo ponižujúce a bolo to už normálne?“ opýtal sa bývalý premiér.
Putovanie po Slovensko s Jozefom Prokešom
Poukázal aj na konferenciu o autonómii Maďarov na Slovensku v Komárne začiatkom roku 1994, na ktorú boli rôzne názory a jeho úlohou bolo nedopustiť, aby toto rokovanie viedlo ku konfliktu.
„Málokto vie, ale moje vianočné a novoročné sviatky v tom období boli aj spolu s Jožkom Prokešom putovanie po Slovensku a zastaviť všetkých tých slovenských nacionalistov, ktorí chceli vyprovokovať stretnutie a zrážku s Maďarmi v Komárne. Tam, kde sa nám to nepodarilo, tak som urobil vec, ktorú už dnes môžem priznať, že polícia dostala príkaz všetky autobusy s týmito ľuďmi, a bolo ich dosť, zastaviť a nepustiť do Komárna do doby, kým nepríde povolenie, že môžu ísť ďalej. Ešte do dnes nadávajú, že čo to bolo za ošípaná, ktorá im to zastavila, pokazila. Tak ja som to bol, ale bolo to v záujme toho, aby nedochádzalo k stretu a konfliktu, ktorý by tú situáciu zhoršil," uviedol Mečiar.
Podľa jeho slov v maďarskej menšiny boli ľudia, autonomisti, ktorí sa na neho hnevali, ale boli aj ľudia, ktorí mu ďakovali za veľa vecí, že sa dobre vyriešili a že vlastne sa tu cítia dobre a že im bolo lepšie, kým bol vo vláde, ako keď boli vo vláde Maďari. „Takže tu nebolo z mojej strany nikdy nič protimaďarské, aj keď som nebol vždy pochopený. Bol som aj napríklad počas volebnej kampane v Štúrove, kde doniesli niekoľko autobusov, študentov, začali za mňa vrieskať, aby som odišiel preč, že už nie som na Slovensku, toto nie je Slovensko, toto je Maďarsko, ale tak ďakujem svojej náture, že som išiel medzi nich,“ hovorí Mečiar.
Vladimír Mečiar v rozhovore pre SITA hovoril aj o tom:
- čo si myslí o súčasnej situácii v parlamente
- že poslancom často nejde o hodnoty ale iba o peniaze
- akú úlohu zohral Václav Havel pri jeho odvolaní v roku 1991
- že počas jeho vládnutia nebol autoritárny režim, ale nutnosť pracovať
- prečo sa od neho odklonil prezident Michal Kováč
- že pri páde jeho vlády v roku 1994 zohrali významnú úlohu finančné záujmy
- či musela byť tzv. noc dlhých nožov 3. až 4. novembra 1994
- prečo sme dostávali demarše z Európskej únii
- čo si myslí o vzťahu premiéra Roberta Fica k EÚ
- že predčasné voľby nevyriešia súčasnú finančnú situáciu na Slovensku
- prečo pri ceste do EÚ bola kauza Gaulieder alebo únos prezidentovho syna nepodstatná
- že treba meniť volebný systém
Zdroj: SITA.sk - Vladimír Mečiar: Z mojej strany nebolo nikdy nič protimaďarské, aj keď som nebol vždy pochopený – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- SFZ bude naďalej bojovať o takmer 10 miliónov eur, ktoré mu ministerstvo zadržalo: Musia niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí
- Jana Pronská odkrýva tajomstvá uhorských dejín aj zakázanej lásky. Nechcená dedička
- Húsíovia opäť zaútočili na finančné centrum saudskoarabského Rijádu, zranili 11 ľudí
- Jeho návrat sa stále odďaľuje a môže prísť o účasť na Australian Open. Sinner bude chýbať ďalšie tri mesiace
- Na slovenský trh prichádza nový prémiový boutique fitness koncept s Lagree, box cardio, Barre a recovery zónou. Nájdete ho v oc tehelko