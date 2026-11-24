Brusel pritvrdzuje voči Maďarsku a Bulharsku, za vysoké deficity hrozia sankcie
Slovensko podľa Európskej komisie dodržiava odporúčané rozpočtové pravidlá, zostáva však v režime nadmerného deficitu a pod dohľadom Komisie.
24.11.2026 (SITA.sk) - Slovensko podľa Európskej komisie dodržiava odporúčané rozpočtové pravidlá, zostáva však v režime nadmerného deficitu a pod dohľadom Komisie.
„V prípade oboch členských štátov sme dospeli k záveru, že ich reakcia na odporúčania bola nedostatočná a ide o mimoriadne závažné prípady nedodržiavania pravidiel,“ vyhlásil eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.
Komisia preto odporúča, aby Rada Európskej únie (Rada EÚ) oficiálne konštatovala, že Budapešť a Sofia neprijali účinné opatrenia na zníženie deficitov.
Bulharsku, ktoré je členom eurozóny, navyše hrozí pokuta až do výšky 0,02 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
Slovensko je podľa hodnotenia EK naopak medzi šiestimi krajinami, ktoré dodržiavajú odporúčanú trajektóriu verejných výdavkov. Spolu s ním sú to Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko.
Bratislava však naďalej zostáva v režime nadmerného deficitu. Komisia zatiaľ nenavrhuje sprísnenie postupu voči Slovensku, ktoré navyše v roku 2027 podrobí ďalšiemu hĺbkovému preskúmaniu makroekonomických nerovnováh.
Rozpočtové pravidlá EÚ stanovujú, že deficit verejných financií by spravidla nemal prekročiť tri percentá HDP.
Zdroj: SITA.sk - Brusel pritvrdzuje voči Maďarsku a Bulharsku, za vysoké deficity hrozia sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia (EK) v utorok navrhla sprísniť postup voči Maďarsku a Bulharsku pre nadmerné rozpočtové deficity. Obe krajiny podľa Bruselu neprijali dostatočné opatrenia na ozdravenie verejných financií a závažne porušujú rozpočtové pravidlá Európskej únie (EÚ).
Bulharsko je na tom zle
Komisia preto odporúča, aby Rada Európskej únie (Rada EÚ) oficiálne konštatovala, že Budapešť a Sofia neprijali účinné opatrenia na zníženie deficitov.
Bulharsku, ktoré je členom eurozóny, navyše hrozí pokuta až do výšky 0,02 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
Slovensko je podľa hodnotenia EK naopak medzi šiestimi krajinami, ktoré dodržiavajú odporúčanú trajektóriu verejných výdavkov. Spolu s ním sú to Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko.
Nič nehrozí, zatiaľ
Bratislava však naďalej zostáva v režime nadmerného deficitu. Komisia zatiaľ nenavrhuje sprísnenie postupu voči Slovensku, ktoré navyše v roku 2027 podrobí ďalšiemu hĺbkovému preskúmaniu makroekonomických nerovnováh.
Rozpočtové pravidlá EÚ stanovujú, že deficit verejných financií by spravidla nemal prekročiť tri percentá HDP.
Zdroj: SITA.sk - Brusel pritvrdzuje voči Maďarsku a Bulharsku, za vysoké deficity hrozia sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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