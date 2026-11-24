Minister Blanár obhajuje zmeny v hlasovaní a priblížil, koľko ľudí v roku 2023 volilo zo zahraničia
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár odmietol kritiku opozície, podľa ktorej sa možnosť voliť zo zahraničia sťaží. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár odmietol kritiku opozície, podľa ktorej sa možnosť voliť zo zahraničia sťaží.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) obhajuje schválené zmeny v hlasovaní občanov zo zahraničia. Podľa neho osobná voľba na zastupiteľských úradoch a konzulárnych pracoviskách zabezpečí tajnosť a slobodu hlasovania. Uviedol to vo svojom vyjadrení.
Blanár tvrdí, že pri voľbe poštou nie je naplnená ústava a nemožno zaručiť, že neprepadne ani jeden hlas. Osobné hlasovanie vo volebných miestnostiach má podľa neho umožniť voličom rozhodovať tajne a slobodne, bez vplyvu či nátlaku iných osôb. Poukázal aj na hlasy, ktoré boli v predchádzajúcich parlamentných voľbách doručené po termíne.
V parlamentných voľbách v roku 2023 sa podľa Blanára na hlasovanie poštou zaregistrovalo 73-tisíc občanov v zahraničí, pričom doručených bolo necelých 59-tisíc hlasov. Viac ako 12-tisíc hlasovacích lístkov sa podľa neho nevrátilo na Slovensko a ďalších vyše dvetisíc hlasov prišlo po termíne.
Zmeny majú občanom po registrácii umožniť hlasovať na slovenských ambasádach a konzulárnych pracoviskách. Zo zahraničia by mali mať možnosť voliť aj prezidenta, čo doteraz nebolo možné. Hlasovanie poštou pri prezidentských voľbách považuje Blanár za logisticky nerealizovateľné, keďže dve volebné kolá delia dva týždne.
Minister zároveň odmietol kritiku opozície, podľa ktorej sa možnosť voliť zo zahraničia sťaží. „My volebné právo Sloveniek a Slovákov v zahraničí neobmedzujeme, ale rozširujeme a posilňujeme,“ uviedol Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár obhajuje zmeny v hlasovaní a priblížil, koľko ľudí v roku 2023 volilo zo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) obhajuje schválené zmeny v hlasovaní občanov zo zahraničia. Podľa neho osobná voľba na zastupiteľských úradoch a konzulárnych pracoviskách zabezpečí tajnosť a slobodu hlasovania. Uviedol to vo svojom vyjadrení.
Blanár tvrdí, že pri voľbe poštou nie je naplnená ústava a nemožno zaručiť, že neprepadne ani jeden hlas. Osobné hlasovanie vo volebných miestnostiach má podľa neho umožniť voličom rozhodovať tajne a slobodne, bez vplyvu či nátlaku iných osôb. Poukázal aj na hlasy, ktoré boli v predchádzajúcich parlamentných voľbách doručené po termíne.
V parlamentných voľbách v roku 2023 sa podľa Blanára na hlasovanie poštou zaregistrovalo 73-tisíc občanov v zahraničí, pričom doručených bolo necelých 59-tisíc hlasov. Viac ako 12-tisíc hlasovacích lístkov sa podľa neho nevrátilo na Slovensko a ďalších vyše dvetisíc hlasov prišlo po termíne.
Zmeny majú občanom po registrácii umožniť hlasovať na slovenských ambasádach a konzulárnych pracoviskách. Zo zahraničia by mali mať možnosť voliť aj prezidenta, čo doteraz nebolo možné. Hlasovanie poštou pri prezidentských voľbách považuje Blanár za logisticky nerealizovateľné, keďže dve volebné kolá delia dva týždne.
Minister zároveň odmietol kritiku opozície, podľa ktorej sa možnosť voliť zo zahraničia sťaží. „My volebné právo Sloveniek a Slovákov v zahraničí neobmedzujeme, ale rozširujeme a posilňujeme,“ uviedol Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Minister Blanár obhajuje zmeny v hlasovaní a priblížil, koľko ľudí v roku 2023 volilo zo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
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