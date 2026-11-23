Domáce tímy pohoreli, finalisti z minulej sezóny strelili po sedem gólov – VIDEO
Hokejisti Popradu si udržali prvé miesto v tabuľke, favoriti zabralo naplno. Až päť zo šiestich zápasov 21. kola Tipsport ligy sa skončilo výsledkovo v prospech hosťujúcich tímov. Najvyššie ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Popradu si udržali prvé miesto v tabuľke, favoriti zabralo naplno.
Až päť zo šiestich zápasov 21. kola Tipsport ligy sa skončilo výsledkovo v prospech hosťujúcich tímov. Najvyššie víťazstvá zaznamenali a po sedem gólov súperom na ich ľade nasúkali zatiaľ poslední finalisti.
HC Slovan Bratislava vyhral v Prešove ešte v predohrávke poľahky 7:1 a problémy nemal ani úradujúci majster HK Nitra, ktorý v Spišskej Novej Vsi zvíťazil 7:3. Jediné domáce víťazstvo si pripísal Liptovský Mikuláš, ktorý zdolal Banskú Bystricu 4:3 po samostatných nájazdoch. Znamená to, že domáce tímy získali v šiestich zápasoch dovedna len dva body.
"Z našej strany to bol hanebný výkon. Hrali sme naozaj veľmi zle. Samozrejme, nastúpili sme proti veľmi kvalitnému súperovi. Má široký káder, je konkurencieschopný a hráči sršali energiou a odhodlaním. Neviem, čím to je. Možno sme si o sebe vytvorili trochu skreslenú predstavu a prestali sme si uvedomovať, na čom stojí naša hra. Nesmieme zabúdať na spoluprácu a na to, že hokej musíme hrať ako jeden tím," vyhlásil tréner Prešova Tommi Hämäläinen na klubovom webe presovhockey.com.
Na Spiši domáci inkasovali of Nitry prakticky z prvých dvoch striel a v 35. min po treťom góle Mateja Pauloviča prehrávali už 2:5. Do konca druhej tretiny síce znížili na 3:5, ale koncovka zápasu bola opäť v réžii hostí, ktorí vyhrali 7:3.
"Nemyslím si, že to je krutý výsledok pri takomto množstve obrovských individuálnych chýb. Keď máte toľko zaváhaní, takýto súper vás potrestá. Také chyby sa dejú v mládeži," kritizoval domáci asistent trénera Branislav Rapáč, cituje ho web SZĽH.
Okrem Pauloviča nasúkal hetrik súperovi aj Peter Bjalončík v drese Popradu. Aj jeho zásluhou hostia spod Tatier vyhrali vo Zvolene 5:2 a udržali sa na čele tabuľky. Znepríjemnili tým premiéru novému trénerovi HKM Andrejovi Kmečovi, ktorý počas víkendu vystriedal neúspešného českého kouča Mareka Zadinu. Zvolen je v tabuľke stále predposledný s náskokom 9 bodov pred Prešovom.
"Ukázalo sa veľa vecí, ktoré by sme mali určite zlepšiť. Boli tam však aj dobré fázy a od nich sa potrebujeme odpichnúť a stabilizovať výkonnosť. Pre mňa to bolo narýchlo, prišiel som k mužstvu dnes ráno, chalanom som povedal, čo by som chcel na ľade vidieť a niektoré veci tam aj boli, ale badať bolo i to, že v niektorých situáciách si neveria," uviedol Kmeč na webe HockeySlovakia.sk.
Poprad má na čele náskok jedného bodu pred Slovanom a dvoch bodov pred Žilinou. Vlci vyhrali v Michalovciach 4:2 a postarali sa o to, že nový tréned HK Dukla Martin Hrnčár nebodoval so svojím tímom ani v druhom zápase pod jeho vedením.
"Hrali sme dobre počas celých 60 minút. Za stavu 3:1 musíme byť opatrnejší pri forčekingu, ale celkovo sme hru kontrolovali a hrali to, čo sme chceli," skonštatoval tréner Žiliny Milan Bartovič podľa JOJ Šport.
Zdroj: SITA.sk - Domáce tímy pohoreli, finalisti z minulej sezóny strelili po sedem gólov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Až päť zo šiestich zápasov 21. kola Tipsport ligy sa skončilo výsledkovo v prospech hosťujúcich tímov. Najvyššie víťazstvá zaznamenali a po sedem gólov súperom na ich ľade nasúkali zatiaľ poslední finalisti.
Dvakrát sedem gólov
HC Slovan Bratislava vyhral v Prešove ešte v predohrávke poľahky 7:1 a problémy nemal ani úradujúci majster HK Nitra, ktorý v Spišskej Novej Vsi zvíťazil 7:3. Jediné domáce víťazstvo si pripísal Liptovský Mikuláš, ktorý zdolal Banskú Bystricu 4:3 po samostatných nájazdoch. Znamená to, že domáce tímy získali v šiestich zápasoch dovedna len dva body.
Hanebný výkon
"Z našej strany to bol hanebný výkon. Hrali sme naozaj veľmi zle. Samozrejme, nastúpili sme proti veľmi kvalitnému súperovi. Má široký káder, je konkurencieschopný a hráči sršali energiou a odhodlaním. Neviem, čím to je. Možno sme si o sebe vytvorili trochu skreslenú predstavu a prestali sme si uvedomovať, na čom stojí naša hra. Nesmieme zabúdať na spoluprácu a na to, že hokej musíme hrať ako jeden tím," vyhlásil tréner Prešova Tommi Hämäläinen na klubovom webe presovhockey.com.
Na Spiši domáci inkasovali of Nitry prakticky z prvých dvoch striel a v 35. min po treťom góle Mateja Pauloviča prehrávali už 2:5. Do konca druhej tretiny síce znížili na 3:5, ale koncovka zápasu bola opäť v réžii hostí, ktorí vyhrali 7:3.
"Nemyslím si, že to je krutý výsledok pri takomto množstve obrovských individuálnych chýb. Keď máte toľko zaváhaní, takýto súper vás potrestá. Také chyby sa dejú v mládeži," kritizoval domáci asistent trénera Branislav Rapáč, cituje ho web SZĽH.
Aj Bjalončík s hetrikom
Okrem Pauloviča nasúkal hetrik súperovi aj Peter Bjalončík v drese Popradu. Aj jeho zásluhou hostia spod Tatier vyhrali vo Zvolene 5:2 a udržali sa na čele tabuľky. Znepríjemnili tým premiéru novému trénerovi HKM Andrejovi Kmečovi, ktorý počas víkendu vystriedal neúspešného českého kouča Mareka Zadinu. Zvolen je v tabuľke stále predposledný s náskokom 9 bodov pred Prešovom.
Stabilizovať výkonnosť
"Ukázalo sa veľa vecí, ktoré by sme mali určite zlepšiť. Boli tam však aj dobré fázy a od nich sa potrebujeme odpichnúť a stabilizovať výkonnosť. Pre mňa to bolo narýchlo, prišiel som k mužstvu dnes ráno, chalanom som povedal, čo by som chcel na ľade vidieť a niektoré veci tam aj boli, ale badať bolo i to, že v niektorých situáciách si neveria," uviedol Kmeč na webe HockeySlovakia.sk.
Poprad o bod pred Slovanom
Poprad má na čele náskok jedného bodu pred Slovanom a dvoch bodov pred Žilinou. Vlci vyhrali v Michalovciach 4:2 a postarali sa o to, že nový tréned HK Dukla Martin Hrnčár nebodoval so svojím tímom ani v druhom zápase pod jeho vedením.
"Hrali sme dobre počas celých 60 minút. Za stavu 3:1 musíme byť opatrnejší pri forčekingu, ale celkovo sme hru kontrolovali a hrali to, čo sme chceli," skonštatoval tréner Žiliny Milan Bartovič podľa JOJ Šport.
Zdroj: SITA.sk - Domáce tímy pohoreli, finalisti z minulej sezóny strelili po sedem gólov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ukrajina zaútočila na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží, potvrdil Zelenskyj
- Alcaraz prepísal históriu. Ako najmladší získal všetky grandslamové tituly aj trofej z Turnaja majstrov
- Druhý najlepší Európan na Svetovom pohári v Japonsku, finále ušlo Turymu o 9 bodov
- Dve tretiny mladých si sledujú výdavky v mobile, no tretina nad nimi stále nemá kontrolu. Čo s tým?
- Prečo plachtová hala? Využitie od farmy po športovisko