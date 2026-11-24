Putin vyhodil z rady pre ľudské práva režiséra, ktorý otvorene kritizoval cenzúru
Uznávaný filmár Alexander Sokurov upozorňoval na prenasledovanie kritikov Kremľa aj potláčanie slobody tvorby. Z rady odvolali ďalších troch členov. Ruský prezident
24.11.2026 (SITA.sk) - Uznávaný filmár Alexander Sokurov upozorňoval na prenasledovanie kritikov Kremľa aj potláčanie slobody tvorby. Z rady odvolali ďalších troch členov.
Sokurov bol členom rady od roku 2018 a opakovane kritizoval cenzúru, prenasledovanie politických odporcov i zákony o takzvaných zahraničných agentoch.
Na minuloročnom zasadnutí rady priamo pred Putinom upozornil, že „neexistencia priestoru na politické diskusie veľmi vážne zasahuje do osudov mnohých ľudí“.
Podľa portálu Meduza režisér tento rok otvoreným listom žiadal odstránenie cenzúrnych obmedzení, ktoré bránia premietaniu 37 filmov. Zapájal sa tiež do verejných podujatí na podporu politických väzňov.
Prezidentský dekrét dôvody jeho odvolania neuvádza. Predseda rady Valerij Fadejev vyhlásil, že Sokurov sa v poslednom období na jej činnosti nezúčastňoval.
Putin zároveň odvolal advokáta Vladimira Riachovského, spisovateľa Maxima Zamševa a lekára Jana Vlasova.
Medzi novými členmi je televízna moderátorka Tutta Larsenová. Sokurova už v januári vyradili aj z vládnej rady pre rozvoj kinematografie.
Režisér vtedy rozhodnutie označil za personálnu obmenu a uviedol, že sa na činnosti tohto orgánu nikdy nepodieľal.
Zdroj: SITA.sk - Putin vyhodil z rady pre ľudské práva režiséra, ktorý otvorene kritizoval cenzúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin odvolal uznávaného filmového režiséra Alexandra Sokurova z prezidentskej rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudské práva.
Rozhodnutie vyplýva z dekrétu zverejneného v utorok, informoval o tom web Novaja gazeta Evropa.
Sokurov bol členom rady od roku 2018 a opakovane kritizoval cenzúru, prenasledovanie politických odporcov i zákony o takzvaných zahraničných agentoch.
Priamo kritizoval Putina
Na minuloročnom zasadnutí rady priamo pred Putinom upozornil, že „neexistencia priestoru na politické diskusie veľmi vážne zasahuje do osudov mnohých ľudí“.
Podľa portálu Meduza režisér tento rok otvoreným listom žiadal odstránenie cenzúrnych obmedzení, ktoré bránia premietaniu 37 filmov. Zapájal sa tiež do verejných podujatí na podporu politických väzňov.
Prezidentský dekrét dôvody jeho odvolania neuvádza. Predseda rady Valerij Fadejev vyhlásil, že Sokurov sa v poslednom období na jej činnosti nezúčastňoval.
Odvolal aj ďalších
Putin zároveň odvolal advokáta Vladimira Riachovského, spisovateľa Maxima Zamševa a lekára Jana Vlasova.
Medzi novými členmi je televízna moderátorka Tutta Larsenová. Sokurova už v januári vyradili aj z vládnej rady pre rozvoj kinematografie.
Režisér vtedy rozhodnutie označil za personálnu obmenu a uviedol, že sa na činnosti tohto orgánu nikdy nepodieľal.
Zdroj: SITA.sk - Putin vyhodil z rady pre ľudské práva režiséra, ktorý otvorene kritizoval cenzúru © SITA Všetky práva vyhradené.
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