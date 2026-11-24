Spišská Nová Ves má nové vedenie, bývalý primátor Bečarik dostane náhradu za nevyčerpanej dovolenku – VIDEO, FOTO
Novým primátorom Spišskej Novej Vsi sa stal Dávid Demečko. Spišská Nová Ves má nové vedenie, doterajšieho primátora Pavla Bečarika vystriedal Dávid Demečko. ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Novým primátorom Spišskej Novej Vsi sa stal Dávid Demečko.
Spišská Nová Ves má nové vedenie, doterajšieho primátora Pavla Bečarika vystriedal Dávid Demečko. Ako informovala pracovníčka mesta pre styk s verejnosťou Edita Gondová, samospráva vstúpila do nového volebného obdobia 2026 – 2030, v obradnej sieni Radnice sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Po štátnej hymne sa prítomným prihovoril odchádzajúci primátor Pavol Bečarik. Zamestnancom mestského úradu a mestských organizácií sa poďakoval za spoluprácu, prízvukoval, že mesto odovzdáva novému primátorovi dobre pripravené v projektovej oblasti a v primeranej finančnej kondícii. Novému vedeniu mesta i poslancom zaželal pokojné pracovné prostredie.
„Predsedníčka mestskej volebnej komisie Nikola Brezovajová následne oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 24. októbra 2026. Novozvolený primátor Dávid Demečko, ktorý vo voľbách získal 4 176 hlasov, zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal insígnie mesta,” uviedla Gondová.
Následne zložili sľub 19 noví poslanci mestského zastupiteľstva, v mene všetkých novozvolených poslancov ho prečítal Ľuboš Šuca. „Jednotliví poslanci následne sľub potvrdili vyslovením slova „sľubujem“ a podpisom do pamätnej knihy mesta,” doplnila Gondová.
Demečko predniesol svoj prvý príhovor vo funkcii primátora, v rámci neho spomenul aj krédo, ktorým sa chce riadiť pri výkone svojho mandátu. „Neprichádzam, aby som bol obsluhovaný, ale aby som vám slúžil“.
Po slávnostnej časti mestské zastupiteľstvo pristúpilo k pracovnému rokovaniu. Poslanci schválili program pozostávajúci zo štyroch bodov. Prijali tiež prvé uznesenia nového volebného obdobia.
„Mestské zastupiteľstvo poverilo poslanca Ladislava Ruttkaya zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch ustanovených zákonom o obecnom zriadení. Ide napríklad o situácie, keď primátor nezvolá zasadnutie v zákonom stanovenej lehote, odmietne dať hlasovať o programe rokovania alebo jeho zmene, prípadne neudelí poslancovi slovo pri prerokúvanom bode programu. Vedenia zasadnutia sa poverený poslanec ujíma za podmienok stanovených zákonom, najmä ak ho nemôže alebo odmietne viesť zástupca primátora,” uviedla Gondová.
Zastupiteľstvo schvaľovalo aj poverenie na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev, vykonávať ich budú poslanci Adnan Akram, Pavol Bečarik, Peter Bednár, Andrej Cpin, Adam Čarňanský, Patrik Dluhoš, Lukáš Goduš, Jozef Gonda, Marcel Hrebenár, Jozef Kačenga, Daniel Kráľ, Ľubomír Pastiran, Ľuboš Šuca a Ján Volný.
Rokovalo sa aj o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora Bečarika. Mestskí poslanci mu schválili náhradu za 36,5 dňa nevyčerpanej dovolenky. „V závere zasadnutia nový primátor Dávid Demečko informoval o svojom rozhodnutí poveriť zastupovaním primátora dvoch poslancov mestského zastupiteľstva. Funkciu prvého viceprimátora bude zastávať Daniel Kráľ, druhým viceprimátorom bude Ladislav Ruttkay,” uzavrela Gondová.
Zdroj: SITA.sk - Spišská Nová Ves má nové vedenie, bývalý primátor Bečarik dostane náhradu za nevyčerpanej dovolenku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spišská Nová Ves má nové vedenie, doterajšieho primátora Pavla Bečarika vystriedal Dávid Demečko. Ako informovala pracovníčka mesta pre styk s verejnosťou Edita Gondová, samospráva vstúpila do nového volebného obdobia 2026 – 2030, v obradnej sieni Radnice sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci zložili sľub
Po štátnej hymne sa prítomným prihovoril odchádzajúci primátor Pavol Bečarik. Zamestnancom mestského úradu a mestských organizácií sa poďakoval za spoluprácu, prízvukoval, že mesto odovzdáva novému primátorovi dobre pripravené v projektovej oblasti a v primeranej finančnej kondícii. Novému vedeniu mesta i poslancom zaželal pokojné pracovné prostredie.
„Predsedníčka mestskej volebnej komisie Nikola Brezovajová následne oboznámila prítomných s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 24. októbra 2026. Novozvolený primátor Dávid Demečko, ktorý vo voľbách získal 4 176 hlasov, zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal insígnie mesta,” uviedla Gondová.
Následne zložili sľub 19 noví poslanci mestského zastupiteľstva, v mene všetkých novozvolených poslancov ho prečítal Ľuboš Šuca. „Jednotliví poslanci následne sľub potvrdili vyslovením slova „sľubujem“ a podpisom do pamätnej knihy mesta,” doplnila Gondová.
Demečko predniesol svoj prvý príhovor vo funkcii primátora, v rámci neho spomenul aj krédo, ktorým sa chce riadiť pri výkone svojho mandátu. „Neprichádzam, aby som bol obsluhovaný, ale aby som vám slúžil“.
Prijaté aj prvé uznesenia
Po slávnostnej časti mestské zastupiteľstvo pristúpilo k pracovnému rokovaniu. Poslanci schválili program pozostávajúci zo štyroch bodov. Prijali tiež prvé uznesenia nového volebného obdobia.
„Mestské zastupiteľstvo poverilo poslanca Ladislava Ruttkaya zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch ustanovených zákonom o obecnom zriadení. Ide napríklad o situácie, keď primátor nezvolá zasadnutie v zákonom stanovenej lehote, odmietne dať hlasovať o programe rokovania alebo jeho zmene, prípadne neudelí poslancovi slovo pri prerokúvanom bode programu. Vedenia zasadnutia sa poverený poslanec ujíma za podmienok stanovených zákonom, najmä ak ho nemôže alebo odmietne viesť zástupca primátora,” uviedla Gondová.
Zastupiteľstvo schvaľovalo aj poverenie na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev, vykonávať ich budú poslanci Adnan Akram, Pavol Bečarik, Peter Bednár, Andrej Cpin, Adam Čarňanský, Patrik Dluhoš, Lukáš Goduš, Jozef Gonda, Marcel Hrebenár, Jozef Kačenga, Daniel Kráľ, Ľubomír Pastiran, Ľuboš Šuca a Ján Volný.
Rokovalo sa aj o poskytnutí náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora Bečarika. Mestskí poslanci mu schválili náhradu za 36,5 dňa nevyčerpanej dovolenky. „V závere zasadnutia nový primátor Dávid Demečko informoval o svojom rozhodnutí poveriť zastupovaním primátora dvoch poslancov mestského zastupiteľstva. Funkciu prvého viceprimátora bude zastávať Daniel Kráľ, druhým viceprimátorom bude Ladislav Ruttkay,” uzavrela Gondová.
Zdroj: SITA.sk - Spišská Nová Ves má nové vedenie, bývalý primátor Bečarik dostane náhradu za nevyčerpanej dovolenku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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