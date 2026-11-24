Košický magistrát má prvýkrát v histórii na čele ženu, novou riaditeľkou sa stala Kamila Bačová
Vo funkcii vystriedala po ôsmich rokoch Marcela Čopa. Doteraz pôsobila ako prednostka mestskej časti Košice-Sídlisko KVP. Magistrát mesta Košice má ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Vo funkcii vystriedala po ôsmich rokoch Marcela Čopa. Doteraz pôsobila ako prednostka mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.
Magistrát mesta Košice má novú riaditeľku, stala sa ňou Kamila Bačová. Informuje o tom mesto Košice na svojom webe. Bačová v tejto funkcii po ôsmich rokoch strieda Marcela Čopa, ide o prvú ženu na čele košického magistrátu. Dosiaľ pôsobila ako prednostka Úradu mestskej časti (MČ) Košice–Sídlisko KVP. Do funkcie ju deň po zasadnutí do primátorského kresla vymenoval primátor Košíc Ladislav Lörinc (Košická strana).
V uplynulých rokoch úzko spolupracovali počas jej pôsobenia na poste prednostky Úradu MČ Košice–Sídlisko KVP, kde bol Lörinc donedávna starostom. „Som vďačná za príležitosť odovzdať zo seba to najlepšie v službe Košičanom. Verím, že moje doterajšie skúsenosti tvoria dobrý základ pre efektívne riadenie magistrátu, jeho zamestnancov, ale aj procesov,“ uviedla Bačová.
Primátor označil odbornosť, charakter a schopnosť prinášať výsledky za hlavné manažérske prednosti Bačovej. Vyjadril tiež potešenie nad tým, že magistrát metropoly východu povedie prvýkrát v histórii žena. „Predovšetkým však poznám jej schopnosti a som si istý, že prinesie do riadenia magistrátu novú energiu, zefektívnenie práce a najmä schopnosť premeniť plány na reálne výsledky pre Košičanov,“ dodal Lörinc.
Danú nomináciu považuje za jasný signál novej personálnej politiky mesta, ktorá sa zameria na budovanie profesionálneho tímu, orientovaného na službu obyvateľom. Lörinc tiež sľubuje príležitosť pre šikovných a schopných ľudí, ktorí dosiaľ nedostali priestor. „Základom budú transparentné výberové konania a férové príležitosti nielen pre nových ľudí, ale aj pre tých, ktorí už pre mesto pracujú. Úprimne vyzývam Košičanov, ktorí pôsobili v zahraničí – ak ste získali skúsenosti s tým, ako fungujú úspešné európske mestá a máte chuť priložiť ruku k dielu, poďme spolu posunúť Košice vpred,“ dodal.
Bačová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, na Technickej univerzite v Košiciach si doplnila aj doktorát. Má tiež postgraduálny profesný titul MPA z Prague Institute of Business. Plynule ovláda anglický a francúzsky jazyk. Pôsobila vo viacerých nadnárodnými spoločnosťami, kde zastávala manažérske pozície, bola zodpovedná za riadenie aj obchodné smerovanie. Zastávala i pozíciu podpornej členky predstavenstva Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Prednostkou Úradu MČ Košice–Sídlisko KVP bola od septembra 2023.
Zdroj: SITA.sk - Košický magistrát má prvýkrát v histórii na čele ženu, novou riaditeľkou sa stala Kamila Bačová © SITA Všetky práva vyhradené.
Magistrát mesta Košice má novú riaditeľku, stala sa ňou Kamila Bačová. Informuje o tom mesto Košice na svojom webe. Bačová v tejto funkcii po ôsmich rokoch strieda Marcela Čopa, ide o prvú ženu na čele košického magistrátu. Dosiaľ pôsobila ako prednostka Úradu mestskej časti (MČ) Košice–Sídlisko KVP. Do funkcie ju deň po zasadnutí do primátorského kresla vymenoval primátor Košíc Ladislav Lörinc (Košická strana).
V uplynulých rokoch úzko spolupracovali počas jej pôsobenia na poste prednostky Úradu MČ Košice–Sídlisko KVP, kde bol Lörinc donedávna starostom. „Som vďačná za príležitosť odovzdať zo seba to najlepšie v službe Košičanom. Verím, že moje doterajšie skúsenosti tvoria dobrý základ pre efektívne riadenie magistrátu, jeho zamestnancov, ale aj procesov,“ uviedla Bačová.
Manažérske prednosti
Primátor označil odbornosť, charakter a schopnosť prinášať výsledky za hlavné manažérske prednosti Bačovej. Vyjadril tiež potešenie nad tým, že magistrát metropoly východu povedie prvýkrát v histórii žena. „Predovšetkým však poznám jej schopnosti a som si istý, že prinesie do riadenia magistrátu novú energiu, zefektívnenie práce a najmä schopnosť premeniť plány na reálne výsledky pre Košičanov,“ dodal Lörinc.
Danú nomináciu považuje za jasný signál novej personálnej politiky mesta, ktorá sa zameria na budovanie profesionálneho tímu, orientovaného na službu obyvateľom. Lörinc tiež sľubuje príležitosť pre šikovných a schopných ľudí, ktorí dosiaľ nedostali priestor. „Základom budú transparentné výberové konania a férové príležitosti nielen pre nových ľudí, ale aj pre tých, ktorí už pre mesto pracujú. Úprimne vyzývam Košičanov, ktorí pôsobili v zahraničí – ak ste získali skúsenosti s tým, ako fungujú úspešné európske mestá a máte chuť priložiť ruku k dielu, poďme spolu posunúť Košice vpred,“ dodal.
Vzdelanie novej riaditeľky
Bačová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, na Technickej univerzite v Košiciach si doplnila aj doktorát. Má tiež postgraduálny profesný titul MPA z Prague Institute of Business. Plynule ovláda anglický a francúzsky jazyk. Pôsobila vo viacerých nadnárodnými spoločnosťami, kde zastávala manažérske pozície, bola zodpovedná za riadenie aj obchodné smerovanie. Zastávala i pozíciu podpornej členky predstavenstva Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Prednostkou Úradu MČ Košice–Sídlisko KVP bola od septembra 2023.
Zdroj: SITA.sk - Košický magistrát má prvýkrát v histórii na čele ženu, novou riaditeľkou sa stala Kamila Bačová © SITA Všetky práva vyhradené.
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