Dvorský skóroval pri výhre St. Louis, Černák asistoval. V Česku sa presadili Kelemen, Ivan aj Kollár – VIDEO
V ruskej KHL si Adam Ružička pripísal asistenciu pri víťazstve Avtomobilistu Jekaterinburg nad Nižným Novgorodom 4:2. Slovenský hokejový útočník Dalibor ...
23.11.2026 (SITA.sk) - V ruskej KHL si Adam Ružička pripísal asistenciu pri víťazstve Avtomobilistu Jekaterinburg nad Nižným Novgorodom 4:2.
Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa strelecky presadil v zámorskej NHL a pomohol St. Louis Blues k víťazstvu nad Edmontonom Oilers 5:4 po samostatných nájazdoch. V 38. minúte znížil na 1:2 a zaznamenal šiesty gól v aktuálnej sezóne.
Bodoval aj obranca Erik Černák, ktorý asistoval pri jednom z dvoch gólov Tampy Bay Lightning v zápase proti Buffalu Sabres. Jeho mužstvo prehralo 2:6. Černák odohral 19 minút a 22 sekúnd a na trestnej lavici strávil dve minúty.
V českej extralige skóroval Miloš Kelemen pri víťazstve Pardubíc nad Spartou Praha 3:1. Presadil sa na začiatku tretej tretiny, keď zvýšil na 3:0. Gól zaznamenal aj obranca Michal Ivan, ktorý pomohol Libercu zdolať Mladú Boleslav 5:2. Za hostí si asistenciu pripísal Pavol Skalický.
V zápase Komety Brno proti Českým Budějoviciam (2:4) sa presadili dvaja slovenskí hokejisti. Domáci Andrej Kollár vyrovnal v prvej tretine na 1:1, zatiaľ čo Róbert Lantoši asistoval pri góle hostí na konečných 4:2. V ruskej KHL si Adam Ružička pripísal asistenciu pri víťazstve Avtomobilistu Jekaterinburg nad Nižným Novgorodom 4:2.
Zdroj: SITA.sk - Dvorský skóroval pri výhre St. Louis, Černák asistoval. V Česku sa presadili Kelemen, Ivan aj Kollár – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa strelecky presadil v zámorskej NHL a pomohol St. Louis Blues k víťazstvu nad Edmontonom Oilers 5:4 po samostatných nájazdoch. V 38. minúte znížil na 1:2 a zaznamenal šiesty gól v aktuálnej sezóne.
Bodoval aj obranca Erik Černák, ktorý asistoval pri jednom z dvoch gólov Tampy Bay Lightning v zápase proti Buffalu Sabres. Jeho mužstvo prehralo 2:6. Černák odohral 19 minút a 22 sekúnd a na trestnej lavici strávil dve minúty.
V českej extralige skóroval Miloš Kelemen pri víťazstve Pardubíc nad Spartou Praha 3:1. Presadil sa na začiatku tretej tretiny, keď zvýšil na 3:0. Gól zaznamenal aj obranca Michal Ivan, ktorý pomohol Libercu zdolať Mladú Boleslav 5:2. Za hostí si asistenciu pripísal Pavol Skalický.
V zápase Komety Brno proti Českým Budějoviciam (2:4) sa presadili dvaja slovenskí hokejisti. Domáci Andrej Kollár vyrovnal v prvej tretine na 1:1, zatiaľ čo Róbert Lantoši asistoval pri góle hostí na konečných 4:2. V ruskej KHL si Adam Ružička pripísal asistenciu pri víťazstve Avtomobilistu Jekaterinburg nad Nižným Novgorodom 4:2.
Zdroj: SITA.sk - Dvorský skóroval pri výhre St. Louis, Černák asistoval. V Česku sa presadili Kelemen, Ivan aj Kollár – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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