Mobil mení nákupné zvyky Slovákov, objednávky vybavujú aj počas obeda či sledovania seriálov
Mobilné nakupovanie sa pritom čoraz viac prelína s bežnými dennými aktivitami. Slováci čoraz častejšie nakupujú cez mobil popri iných aktivitách. Objednávajú si tovar počas obeda, pri sledovaní ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Mobilné nakupovanie sa pritom čoraz viac prelína s bežnými dennými aktivitami.
Slováci čoraz častejšie nakupujú cez mobil popri iných aktivitách. Objednávajú si tovar počas obeda, pri sledovaní obľúbeného seriálu alebo medzi pracovnými stretnutiami. Až 78 percent Slovákov uskutočnilo za posledné tri mesiace nákup cez smartfón a viac ako tretina tak robí minimálne raz týždenne. Obchodníci však musia počítať s tým, že pozornosť zákazníkov je čoraz roztrieštenejšia a na dokončenie objednávky majú často len niekoľko minút. Vyplýva to z prieskumu Visa.
Mobilné nakupovanie sa pritom čoraz viac prelína s bežnými dennými aktivitami. Až 64 percent Slovákov pri nákupe cez smartfón robí aj niečo iné. Polovica z nich popritom sleduje televíziu, filmy alebo videá, takmer tretina konzumuje jedlo, 22 percent pracuje a 19 percent sa s niekým rozpráva.
Viac ako polovica respondentov navyše začne alebo dokončí nákup aj vtedy, keď má k dispozícii iba niekoľko voľných minút. Najčastejšie sa tak správajú mileniáli. Až 74 percent z nich kombinuje nakupovanie s ďalšími činnosťami. Nasleduje generácia Z so 66 percentami. Ani staršie generácie však mobilné nákupy neobchádzajú. Medzi baby boomers takto nakupuje popri iných aktivitách 46 percent ľudí.
Mileniáli zároveň najčastejšie využívajú krátke prestávky na vybavenie objednávky. Až 63 percent z nich už niekedy začalo nakupovať napriek tomu, že malo voľných len pár minút. V prípade baby boomers je to 40 percent. Pre takmer štvrtinu Slovákov (24 percent), ktorí nakupujú týmto spôsobom, je možnosť rýchlo dokončiť objednávku jedným z hlavných dôvodov, prečo nákup neodkladajú na neskôr.
Takýto spôsob nakupovania však prináša aj riziko nedokončených objednávok. Zákazník síce stihne vybrať produkt, no na zaplatenie už nemusí mať dostatok času. Nedostatok času alebo vyrušenie uvádza 17 percent Slovákov ako okolnosti, ktoré ich môžu viesť k opusteniu nákupného košíka. Približne každého šiesteho môže od nákupu odradiť aj prichádzajúci telefonát, správa alebo upozornenie v mobile.
Väčšina zákazníkov sa však k rozpracovanej objednávke ešte vráti. Viac ako polovica respondentov pokračuje v nákupe neskôr a 22 percent sa k nemu vráti okamžite. Pre 17 percent sa však prerušením nákup definitívne končí. Buď sa rozhodnú nepokračovať, alebo na objednávku jednoducho zabudnú.
Pre internetových obchodníkov je to dôležitý signál. Zákazník, ktorý nakupuje počas krátkej prestávky alebo popri práci, nemusí mať chuť ani čas absolvovať zdĺhavú registráciu a opakovane vypĺňať platobné údaje. Jednoduchosť platenia preto môže rozhodovať o tom, či objednávku dokončí.
Až 63 percent Slovákov považuje za dôležité, aby mali spôsob platby vopred nastavený a pripravený na použitie. Riešenia, ako sú mobilné peňaženky alebo Click to Pay, umožňujú zaplatiť kartou Visa bez opakovaného zadávania jej údajov. Cieľom je znížiť počet krokov, ktoré musí zákazník pri dokončovaní objednávky absolvovať.
„Pri online nakupovaní dnes nebojujeme len s časom, ale aj s rozptýlenou pozornosťou. Obchodníci by preto mali zákazníkom cestu k platbe čo najviac uľahčiť. Ideálne je, keď technológia zvládne čo najviac práce na pozadí, bez zbytočných krokov a bez kompromisov v bezpečnosti,“ hovorí Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko. Ako príklad uvádza tokenizáciu, pri ktorej sa citlivé údaje z platobnej karty nahrádzajú bezpečným digitálnym tokenom. Zákazník tak nemusí venovať platbe toľko pozornosti, pričom podľa Gubovej tým neprichádza o úroveň ochrany.
Zdroj: SITA.sk - Mobil mení nákupné zvyky Slovákov, objednávky vybavujú aj počas obeda či sledovania seriálov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci čoraz častejšie nakupujú cez mobil popri iných aktivitách. Objednávajú si tovar počas obeda, pri sledovaní obľúbeného seriálu alebo medzi pracovnými stretnutiami. Až 78 percent Slovákov uskutočnilo za posledné tri mesiace nákup cez smartfón a viac ako tretina tak robí minimálne raz týždenne. Obchodníci však musia počítať s tým, že pozornosť zákazníkov je čoraz roztrieštenejšia a na dokončenie objednávky majú často len niekoľko minút. Vyplýva to z prieskumu Visa.
Nákupy cez smartfón
Mobilné nakupovanie sa pritom čoraz viac prelína s bežnými dennými aktivitami. Až 64 percent Slovákov pri nákupe cez smartfón robí aj niečo iné. Polovica z nich popritom sleduje televíziu, filmy alebo videá, takmer tretina konzumuje jedlo, 22 percent pracuje a 19 percent sa s niekým rozpráva.
Viac ako polovica respondentov navyše začne alebo dokončí nákup aj vtedy, keď má k dispozícii iba niekoľko voľných minút. Najčastejšie sa tak správajú mileniáli. Až 74 percent z nich kombinuje nakupovanie s ďalšími činnosťami. Nasleduje generácia Z so 66 percentami. Ani staršie generácie však mobilné nákupy neobchádzajú. Medzi baby boomers takto nakupuje popri iných aktivitách 46 percent ľudí.
Mileniáli zároveň najčastejšie využívajú krátke prestávky na vybavenie objednávky. Až 63 percent z nich už niekedy začalo nakupovať napriek tomu, že malo voľných len pár minút. V prípade baby boomers je to 40 percent. Pre takmer štvrtinu Slovákov (24 percent), ktorí nakupujú týmto spôsobom, je možnosť rýchlo dokončiť objednávku jedným z hlavných dôvodov, prečo nákup neodkladajú na neskôr.
Riziko nedokončených objednávok
Takýto spôsob nakupovania však prináša aj riziko nedokončených objednávok. Zákazník síce stihne vybrať produkt, no na zaplatenie už nemusí mať dostatok času. Nedostatok času alebo vyrušenie uvádza 17 percent Slovákov ako okolnosti, ktoré ich môžu viesť k opusteniu nákupného košíka. Približne každého šiesteho môže od nákupu odradiť aj prichádzajúci telefonát, správa alebo upozornenie v mobile.
Väčšina zákazníkov sa však k rozpracovanej objednávke ešte vráti. Viac ako polovica respondentov pokračuje v nákupe neskôr a 22 percent sa k nemu vráti okamžite. Pre 17 percent sa však prerušením nákup definitívne končí. Buď sa rozhodnú nepokračovať, alebo na objednávku jednoducho zabudnú.
Pre internetových obchodníkov je to dôležitý signál. Zákazník, ktorý nakupuje počas krátkej prestávky alebo popri práci, nemusí mať chuť ani čas absolvovať zdĺhavú registráciu a opakovane vypĺňať platobné údaje. Jednoduchosť platenia preto môže rozhodovať o tom, či objednávku dokončí.
Rozptýlená pozornosť
Až 63 percent Slovákov považuje za dôležité, aby mali spôsob platby vopred nastavený a pripravený na použitie. Riešenia, ako sú mobilné peňaženky alebo Click to Pay, umožňujú zaplatiť kartou Visa bez opakovaného zadávania jej údajov. Cieľom je znížiť počet krokov, ktoré musí zákazník pri dokončovaní objednávky absolvovať.
„Pri online nakupovaní dnes nebojujeme len s časom, ale aj s rozptýlenou pozornosťou. Obchodníci by preto mali zákazníkom cestu k platbe čo najviac uľahčiť. Ideálne je, keď technológia zvládne čo najviac práce na pozadí, bez zbytočných krokov a bez kompromisov v bezpečnosti,“ hovorí Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko. Ako príklad uvádza tokenizáciu, pri ktorej sa citlivé údaje z platobnej karty nahrádzajú bezpečným digitálnym tokenom. Zákazník tak nemusí venovať platbe toľko pozornosti, pričom podľa Gubovej tým neprichádza o úroveň ochrany.
Zdroj: SITA.sk - Mobil mení nákupné zvyky Slovákov, objednávky vybavujú aj počas obeda či sledovania seriálov © SITA Všetky práva vyhradené.
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