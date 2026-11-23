Ruské útoky zabili v Kyjevskej oblasti najmenej 15 ľudí
Drony zasiahli päťposchodový bytový dom, supermarket aj rodinné domy. Medzi obeťami je tínedžer, spod trosiek zachránili dieťa. Najmenej 15 ľudí zahynulo pri ruských ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Drony zasiahli päťposchodový bytový dom, supermarket aj rodinné domy. Medzi obeťami je tínedžer, spod trosiek zachránili dieťa.
Najtragickejší útok zasiahol obec Dymer približne 45 kilometrov severne od Kyjeva. Podľa šéfa oblastnej vojenskej správy Tymura Tkačenka tam zahynulo najmenej 11 ľudí. Záchranári v pondelok vytiahli z trosiek telo ďalšej ženy.
Medzi obeťami sú aj tínedžer a žena vo veku približne 40 rokov. Záchranárom sa podarilo vyslobodiť niekoľko preživších vrátane 79-ročnej ženy a dieťaťa. Pátranie pokračuje, keďže viacerí obyvatelia zostávajú nezvestní.
Ruský útok na supermarket v meste Vyšneve si vyžiadal ďalších troch mŕtvych a 15 zranených vrátane troch detí. „Ľudia si jednoducho prišli do obchodu nakúpiť potraviny. Obyčajný nákup sa v dôsledku ruského útoku zmenil na tragédiu,“ uviedol Tkačenko.
Ďalší človek zahynul pri zásahu rodinného domu v meste Bila Cerkva. Ruské jednotky zaútočili aj na elektrickú rozvodňu v Dnepropetrovskej oblasti.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec označil útoky za súčasť genocídnej vojny Ruska proti Ukrajine. „Svet musí prestať odvracať zrak. Odsúďte tento teror, vyvoďte voči Rusku zodpovednosť a konajte, aby sa zastavilo zabíjanie nevinných Ukrajincov,“ vyhlásil.
Útoky nasledovali po vyhrážkach ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý po nedávnych ukrajinských úderoch na Krymský most prisľúbil „oveľa bolestivejšiu“ odvetu.
Putinovo varovanie zaznelo po štvrtkovom trojstrannom samite s prezidentmi USA a Číny, ktorý vyvolal obavy z rozhodovania o budúcnosti Ukrajiny bez účasti Kyjeva a európskych spojencov.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili v Kyjevskej oblasti najmenej 15 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 15 ľudí zahynulo pri ruských útokoch na Kyjevskú oblasť, kde záchranári v pondelok pokračovali v pátraní po obyvateľoch zasypaných troskami čiastočne zrúteného päťposchodového bytového domu. Rusko zintenzívňuje údery na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru pred príchodom zimy.
Prežili len zázrakom
Najtragickejší útok zasiahol obec Dymer približne 45 kilometrov severne od Kyjeva. Podľa šéfa oblastnej vojenskej správy Tymura Tkačenka tam zahynulo najmenej 11 ľudí. Záchranári v pondelok vytiahli z trosiek telo ďalšej ženy.
Medzi obeťami sú aj tínedžer a žena vo veku približne 40 rokov. Záchranárom sa podarilo vyslobodiť niekoľko preživších vrátane 79-ročnej ženy a dieťaťa. Pátranie pokračuje, keďže viacerí obyvatelia zostávajú nezvestní.
Útočili na supermarket
Ruský útok na supermarket v meste Vyšneve si vyžiadal ďalších troch mŕtvych a 15 zranených vrátane troch detí. „Ľudia si jednoducho prišli do obchodu nakúpiť potraviny. Obyčajný nákup sa v dôsledku ruského útoku zmenil na tragédiu,“ uviedol Tkačenko.
Ďalší človek zahynul pri zásahu rodinného domu v meste Bila Cerkva. Ruské jednotky zaútočili aj na elektrickú rozvodňu v Dnepropetrovskej oblasti.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec označil útoky za súčasť genocídnej vojny Ruska proti Ukrajine. „Svet musí prestať odvracať zrak. Odsúďte tento teror, vyvoďte voči Rusku zodpovednosť a konajte, aby sa zastavilo zabíjanie nevinných Ukrajincov,“ vyhlásil.
Putinove hrozby
Útoky nasledovali po vyhrážkach ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý po nedávnych ukrajinských úderoch na Krymský most prisľúbil „oveľa bolestivejšiu“ odvetu.
Putinovo varovanie zaznelo po štvrtkovom trojstrannom samite s prezidentmi USA a Číny, ktorý vyvolal obavy z rozhodovania o budúcnosti Ukrajiny bez účasti Kyjeva a európskych spojencov.
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Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili v Kyjevskej oblasti najmenej 15 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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