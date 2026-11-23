Na územie Poľska dopadli tri ruské rakety Ch-101. Vyrobili ich len nedávno, incident bude riešiť NATO
Poľskí vyšetrovatelia potvrdili, že všetky tri strely, ktoré v piatok zasiahli juhovýchod krajiny, pochádzali z Ruska. Dopadli neďaleko cvičenia tisícok európskych vojakov pripravujúcich sa na možné nasadenie ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Poľskí vyšetrovatelia potvrdili, že všetky tri strely, ktoré v piatok zasiahli juhovýchod krajiny, pochádzali z Ruska. Dopadli neďaleko cvičenia tisícok európskych vojakov pripravujúcich sa na možné nasadenie na Ukrajine.
Poľské úrady v nedeľu potvrdili, že tri objekty, ktoré v piatok dopadli na juhovýchode krajiny, boli ruské strely s plochou dráhou letu typu Ch-101. Vyšetrovatelia ich identifikovali na základe preskúmania nájdených úlomkov. Rakety dopadli v blízkosti vojenského priestoru, kde tisíce európskych vojakov nacvičovali možné nasadenie na Ukrajine.
Poľský premiér Donald Tusk incident označil za úmyselnú provokáciu Kremľa a v pondelok sa ním budú zaoberať spojenci v NATO.
Prokuratúra v juhovýchodopoľskom Lubline oznámila, že úlomky nájdené v obciach Nowy Lipowiec, Rudnik a Mołodycz pochádzajú z ruských riadených striel Ch-101. Ide o zbrane, ktoré Rusko používa aj pri útokoch na ukrajinské územie.
Vyšetrovanie prinieslo aj zistenia o pôvode rakiet. „Všetky tieto strely boli vyrobené vo štvrtom štvrťroku 2026 v závode v Dubne v Moskovskej oblasti,“ uviedla prokuratúra vo vyhlásení. Podľa poľských vyšetrovateľov tak išlo o nedávno vyrobenú muníciu.
Bezprostredne po piatkovom incidente sa poľské úrady domnievali, že na územie krajiny dopadli dve rakety a jeden bezpilotný prostriedok s prúdovým pohonom. Následná analýza trosiek však potvrdila, že všetky tri objekty boli ruské strely Ch-101.
Pri dopadoch rakiet sa nikto nezranil. Jeden zo zásahov však sprevádzal výbuch a následný požiar. Úrady zatiaľ nezverejnili ďalšie podrobnosti o okolnostiach, za ktorých rakety prenikli do poľského vzdušného priestoru.
Incident vyvolal mimoriadnu pozornosť aj preto, že strely dopadli neďaleko miesta, kde približne 2 800 vojakov z desiatich krajín absolvovalo cvičenie mnohonárodných síl pre Ukrajinu. Výcvik organizovaný v rámci takzvanej Koalície ochotných sa konal vo vojenskom priestore pri meste Nowa Dęba, približne 100 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Európski vojaci sa tam pripravujú na prípadné nasadenie po uzavretí prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Ich úlohou by bolo pomáhať zabezpečovať krajinu a odrádzať Moskvu od ďalších útokov. Počas piatkového cvičenia dostali niektorí vojaci na mobilné telefóny výstrahu pred leteckým útokom, výcvik však nebol prerušený.
Poľský premiér Donald Tusk označil dopad rakiet za „úmyselnú provokáciu“ Kremľa. Už v piatok upozornil, že blízkosť miesta zásahu k vojenskému cvičeniu podľa neho nevyzerá ako náhoda. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vtedy incident označil za „jednoznačne nebezpečný“.
O udalosti budú v pondelok rokovať predstavitelia členských štátov Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Potvrdenie ruského pôvodu všetkých troch rakiet zvyšuje závažnosť incidentu, ktorý sa odohral na území členského štátu NATO v bezprostrednej blízkosti výcviku európskych síl pripravovaných na podporu Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Na územie Poľska dopadli tri ruské rakety Ch-101. Vyrobili ich len nedávno, incident bude riešiť NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľské úrady v nedeľu potvrdili, že tri objekty, ktoré v piatok dopadli na juhovýchode krajiny, boli ruské strely s plochou dráhou letu typu Ch-101. Vyšetrovatelia ich identifikovali na základe preskúmania nájdených úlomkov. Rakety dopadli v blízkosti vojenského priestoru, kde tisíce európskych vojakov nacvičovali možné nasadenie na Ukrajine.
Tusk: Úmyselná provokácia Kremľa
Poľský premiér Donald Tusk incident označil za úmyselnú provokáciu Kremľa a v pondelok sa ním budú zaoberať spojenci v NATO.
Prokuratúra v juhovýchodopoľskom Lubline oznámila, že úlomky nájdené v obciach Nowy Lipowiec, Rudnik a Mołodycz pochádzajú z ruských riadených striel Ch-101. Ide o zbrane, ktoré Rusko používa aj pri útokoch na ukrajinské územie.
Vyšetrovanie prinieslo aj zistenia o pôvode rakiet. „Všetky tieto strely boli vyrobené vo štvrtom štvrťroku 2026 v závode v Dubne v Moskovskej oblasti,“ uviedla prokuratúra vo vyhlásení. Podľa poľských vyšetrovateľov tak išlo o nedávno vyrobenú muníciu.
Aké rakety dopadli v Poľsku?
Bezprostredne po piatkovom incidente sa poľské úrady domnievali, že na územie krajiny dopadli dve rakety a jeden bezpilotný prostriedok s prúdovým pohonom. Následná analýza trosiek však potvrdila, že všetky tri objekty boli ruské strely Ch-101.
Pri dopadoch rakiet sa nikto nezranil. Jeden zo zásahov však sprevádzal výbuch a následný požiar. Úrady zatiaľ nezverejnili ďalšie podrobnosti o okolnostiach, za ktorých rakety prenikli do poľského vzdušného priestoru.
Incident vyvolal mimoriadnu pozornosť aj preto, že strely dopadli neďaleko miesta, kde približne 2 800 vojakov z desiatich krajín absolvovalo cvičenie mnohonárodných síl pre Ukrajinu. Výcvik organizovaný v rámci takzvanej Koalície ochotných sa konal vo vojenskom priestore pri meste Nowa Dęba, približne 100 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Pondelňajšie rokovanie v Bruseli
Európski vojaci sa tam pripravujú na prípadné nasadenie po uzavretí prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Ich úlohou by bolo pomáhať zabezpečovať krajinu a odrádzať Moskvu od ďalších útokov. Počas piatkového cvičenia dostali niektorí vojaci na mobilné telefóny výstrahu pred leteckým útokom, výcvik však nebol prerušený.
Poľský premiér Donald Tusk označil dopad rakiet za „úmyselnú provokáciu“ Kremľa. Už v piatok upozornil, že blízkosť miesta zásahu k vojenskému cvičeniu podľa neho nevyzerá ako náhoda. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vtedy incident označil za „jednoznačne nebezpečný“.
O udalosti budú v pondelok rokovať predstavitelia členských štátov Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Potvrdenie ruského pôvodu všetkých troch rakiet zvyšuje závažnosť incidentu, ktorý sa odohral na území členského štátu NATO v bezprostrednej blízkosti výcviku európskych síl pripravovaných na podporu Ukrajiny.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Na územie Poľska dopadli tri ruské rakety Ch-101. Vyrobili ich len nedávno, incident bude riešiť NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ukrajina zaútočila na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží, potvrdil Zelenskyj
- Alcaraz prepísal históriu. Ako najmladší získal všetky grandslamové tituly aj trofej z Turnaja majstrov
- Druhý najlepší Európan na Svetovom pohári v Japonsku, finále ušlo Turymu o 9 bodov
- Dve tretiny mladých si sledujú výdavky v mobile, no tretina nad nimi stále nemá kontrolu. Čo s tým?
- Prečo plachtová hala? Využitie od farmy po športovisko