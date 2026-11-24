Popredseda SaS Marián Viskupič sa stal starostom, pracovať bude za minimálnu mzdu
Viskupič sa prihlásil k všetkým sľubom z predvolebnej kampane. Podpredseda strany SaS a poslanec Národnej rady ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Viskupič sa prihlásil k všetkým sľubom z predvolebnej kampane.
Podpredseda strany SaS a poslanec Národnej rady Marián Viskupič sa po zložení predpísaného sľubu stal starostom obce Šúrovce v okrese Trnava. Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva pripomenul, že bude pracovať za minimálnu mzdu, čím obci ušetrí 60-tisíc eur ročne oproti doterajšiemu stavu.
Viskupič sa prihlásil k všetkým sľubom z predvolebnej kampane. Už budúce rokovanie zastupiteľstva bude prenášané v priamom prenose online a záznamy budú dostupné v archíve. Diskusia občanov bude podľa neho možná vždy pred hlasovaním, nie až na záver zasadnutia.
„Zabezpečím, aby bolo jednoduché komunikovať s úradom na mieste aj online. Stránkové hodiny budú päť dní v týždni, už od tohto týždňa, čo je ďalší splnený predvolebný sľub. A tiež, ak je na nejaké vyjadrenie lehota 30 či 60 dní, neznamená to, že občan má vyjadrenie dostať na 30. alebo 60. deň. Práve naopak, budeme robiť maximum pre čo najrýchlejšie reakciu obecného úradu,“ povedal Viskupič. Platí aj jeho predvolebný sľub o vybudovaní prírodného parku, zberného dvora, rozvoji základnej školy. Opäť pripomenul, že Váh je nedocenený klenot Šúroviec, ktorý si zaslúži viac pozornosti.
Marián Viskupič je aj poslancom Trnavského samosprávneho kraja, funkcia starostu sa s poslaneckými nevylučuje. Ak starosta poberá plat poslanca Národnej rady SR, počas jeho poberania mu podľa zákona patrí plat starostu najviac v sume minimálnej mzdy. Viskupič nie je v okolí Trnavy jediným poslancom zákonodarného zboru, ktorý je aj starostom. Poslancom je napríklad aj starosta Chtelnice v okrese Piešťany Ján Horváth (Smer-SD) alebo starostka obce Košúty v okrese Galanta Zdenka Mačicová (Hlas-SD)
Zdroj: SITA.sk - Popredseda SaS Marián Viskupič sa stal starostom, pracovať bude za minimálnu mzdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredseda strany SaS a poslanec Národnej rady Marián Viskupič sa po zložení predpísaného sľubu stal starostom obce Šúrovce v okrese Trnava. Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva pripomenul, že bude pracovať za minimálnu mzdu, čím obci ušetrí 60-tisíc eur ročne oproti doterajšiemu stavu.
Viskupič sa prihlásil k všetkým sľubom z predvolebnej kampane. Už budúce rokovanie zastupiteľstva bude prenášané v priamom prenose online a záznamy budú dostupné v archíve. Diskusia občanov bude podľa neho možná vždy pred hlasovaním, nie až na záver zasadnutia.
„Zabezpečím, aby bolo jednoduché komunikovať s úradom na mieste aj online. Stránkové hodiny budú päť dní v týždni, už od tohto týždňa, čo je ďalší splnený predvolebný sľub. A tiež, ak je na nejaké vyjadrenie lehota 30 či 60 dní, neznamená to, že občan má vyjadrenie dostať na 30. alebo 60. deň. Práve naopak, budeme robiť maximum pre čo najrýchlejšie reakciu obecného úradu,“ povedal Viskupič. Platí aj jeho predvolebný sľub o vybudovaní prírodného parku, zberného dvora, rozvoji základnej školy. Opäť pripomenul, že Váh je nedocenený klenot Šúroviec, ktorý si zaslúži viac pozornosti.
Marián Viskupič je aj poslancom Trnavského samosprávneho kraja, funkcia starostu sa s poslaneckými nevylučuje. Ak starosta poberá plat poslanca Národnej rady SR, počas jeho poberania mu podľa zákona patrí plat starostu najviac v sume minimálnej mzdy. Viskupič nie je v okolí Trnavy jediným poslancom zákonodarného zboru, ktorý je aj starostom. Poslancom je napríklad aj starosta Chtelnice v okrese Piešťany Ján Horváth (Smer-SD) alebo starostka obce Košúty v okrese Galanta Zdenka Mačicová (Hlas-SD)
Zdroj: SITA.sk - Popredseda SaS Marián Viskupič sa stal starostom, pracovať bude za minimálnu mzdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- SFZ bude naďalej bojovať o takmer 10 miliónov eur, ktoré mu ministerstvo zadržalo: Musia niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí
- Jana Pronská odkrýva tajomstvá uhorských dejín aj zakázanej lásky. Nechcená dedička
- Húsíovia opäť zaútočili na finančné centrum saudskoarabského Rijádu, zranili 11 ľudí
- Jeho návrat sa stále odďaľuje a môže prísť o účasť na Australian Open. Sinner bude chýbať ďalšie tri mesiace
- Na slovenský trh prichádza nový prémiový boutique fitness koncept s Lagree, box cardio, Barre a recovery zónou. Nájdete ho v oc tehelko