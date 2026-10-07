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Čokoláda v hlavnej úlohe: Dr. Oetker prichádza s novinkou na pečenie


Tagy: Čokoláda Pečenie PR

Ako dlhoročný expert na domáce pečenie prináša Dr. Oetker do slovenských kuchýň novú úroveň kvality. Portfólio značky rozširuje prémiová Čokoláda na pečenie so 46% obsahom kakaovej ...



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cz_sk_cokolada_na_pecenie_2026_foto_7 s 676x450 7.10.2026 (SITA.sk) - Ako dlhoročný expert na domáce pečenie prináša Dr. Oetker do slovenských kuchýň novú úroveň kvality.


Portfólio značky rozširuje prémiová Čokoláda na pečenie so 46% obsahom kakaovej sušiny. Na múčniku vytvorí neodolateľne lesklú polevu, v kréme sa premení na zamatovú náplň a zapracovaná do cesta dodá všetkým dezertom intenzívnu chuť aj vôňu. S poctivou čokoládou od odborníka na domáce pečenie sa aj obyčajné pečenie môže premeniť na malý sviatok.

Srdcom novinky je kvalitná belgická čokoláda od svetovo uznávanej spoločnosti Callebaut. Vďaka 46 % podielu kakaovej sušiny prináša intenzívnu a vyváženú chuť s hlbokým čokoládovým profilom. Dezertom prepožičiava bohatý zamatový charakter, zároveň však harmonicky dopĺňa ostatné ingrediencie a neprepája ich chuť. Čokoláda na pečenie Dr. Oetker je vyrobená z kakaa s certifikáciou Rainforest Alliance a jej kvalitné zloženie podčiarkuje tiež to, že neobsahuje palmový tuk. Môžete si tak s dobrým pocitom vychutnať svoje obľúbené čokoládové recepty a sústrediť sa na radosť z pečenia a zdieľania sladkých chvíľ s blízkymi.

Jedna čokoláda, nespočetne veľa možností


Prvá Čokoláda na pečenie Dr. Oetker má v kuchyni naozaj široké využitie. Vďaka skvelej a rýchlej rozpustnosti sa s čokoládou pracuje s istotou a bez zbytočnej námahy. Hodí sa nie len na prípravu lesklých poliev, do ciest, krémov a náplní, ale tiež do raňajkových kaší. Láka aj na maškrtenie po kockách, a to nielen pri pečení.

Veľkou výhodou je tiež praktické 150 g balenie, ktoré vystačí na polevu pre štandardný plech. Originálne kocky zdobené logom sa navyše ľahko dávkujú a vyzerajú skvele aj ako záverečná dekorácia na hotovom dezerte.

Jeseň v znamení čokolády


S príchodom jesene dostáva čokoláda v kuchyni ešte viac priestoru. Dodá výraznú chuť vláčnemu perníku, čokoládovým muffinom alebo brownies a skvele ladí so sezónnymi surovinami, ako sú orechy, jablká či hrušky. S blížiacimi sa Vianocami neskôr prepožičia sviatočnému pečivu profesionálny vzhľad a neodolateľnú chuť. Vyskúšajte tento rok Čokoládovo-kokosové rozpuky. Potešia všetkých milovníkov kokosu a čokolády a ich príprava je veľmi jednoduchá.

Pripravte si plech na pečenie a elektrický ručný šľahač. Na približne 60 kúskov pečiva budete potrebovať 3 bielky, 150 g práškového cukru, 3 žĺtky, 250 g strúhaného kokosu, 120 g strúhanej Čokolády na pečenie 46 % Dr. Oetker a 150 g strúhaných vlašských orechov alebo mandlí. Na obalenie si pripravte 100 g práškového cukru a jeden balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker.

Najprv vyšľahajte v jednej mise bielky s práškovým cukrom do tuha a v druhej mise žĺtky do peny. K žĺtkom pridajte kokos zmiešaný s čokoládou a orechmi alebo mandľami a nakoniec opatrne vmiešajte sneh, kým sa všetko nespojí. Cesto rozdeľte na 60 rovnakých dielov a z každého vytvarujte guľôčku. Tú obaľte v práškovom cukre zmiešanom s vanilkovým cukrom a rozložte na plech vyložený papierom na pečenie v dostatočnej vzdialenosti od ostatných. Pečte asi 25 minút v predhriatej elektrickej rúre na 160 °C alebo v teplovzdušnej rúre na 140 °C. Hotové pečivo nechajte vychladnúť.

Osvedčené recepty od Dr. Oetker čakajú na začiatočníkov aj skúsené domáce pekárky a pekárov na zadnej strane obalu. Nájdete tu napríklad návod na čokoládovú polevu na perník alebo jemný krém na tortu. Ďalšie inšpiratívne recepty na dezerty, v ktorých hrá nová Čokoláda na pečenie Dr. Oetker hlavnú úlohu, rovnako ako praktické tipy a triky pre prácu s cestami a polevami, sú k dispozícii na www.cokolada-na-pecenie.sk.

Recept: Čokoládové tortičky


Čokoládu na pečenie Dr. Oetker si naplno vychutnáte v Čokoládových tortičkách. Na približne 40 kúskov budete potrebovať koliesko na vykrajovanie s priemerom 5 cm, plech na pečenie, šľahač a tieto ingrediencie:

Na cesto



  • 380 g hladkej múky

  • 1 balíček Kypriaceho prášku do pečiva Dr. Oetker

  • 140 g práškového cukru

  • 1 balíček Škoricového cukru Dr. Oetker

  • 2 zarovnané PL Prírodného kakaa Dr. Oetker

  • 70 g mletých vlašských orechov

  • 1 vajce

  • 250 g zmäknutého masla


Na náplň



  • 1 balíček Oetker Puding príchuť Čokoláda

  • 300 ml polotučného mlieka

  • 2 zarovnané PL cukru

  • 125 g zmäknutého masla

  • 2 zarovnané PL práškového cukru


Na poliatie a ozdobenie



  • 1 balenie Čokolády na pečenie 46 % Dr. Oetker

  • 10 g 100 % rastlinného tuku

  • Zdobenie tmavé Dr. Oetker

  • Zdobenie biele Dr. Oetker



Postup



  1. V mise zmiešajte múku s kypriacim práškom, práškovým a škoricovým cukrom, kakaom a orechmi. Pridajte vajce a maslo a ručne vypracujte hladké cesto. Nechajte ho asi 30 minút odpočinúť v chladničke.

  2. Potom cesto pomocou valčeka rozvaľkajte na plát hrubý asi 3 mm a vykrajujte kolieska. Rozložte ich na plech vyložený papierom na pečenie a pečte asi 10 minút v predhriatej elektrickej rúre na 180 °C alebo na 160 °C v teplovzdušnej rúre. Upečené kolieska nechajte vychladnúť.

  3. Medzitým si pripravte náplň. Puding uvarte podľa návodu na obale, ale iba z 300 ml mlieka a cukru, a nechajte ho vychladnúť. Maslo vyšľahajte s práškovým cukrom dohladka a postupne doň zašľahajte vychladnutý puding. Náplňou zlepujte vždy dve kolieska k sebe a hotové tortičky uložte do chladničky stuhnúť.

  4. Nakoniec rozpustite čokoládu vo vodnom kúpeli, zmiešajte ju s rastlinným tukom a dôkladne premiešajte. Povrch tortičiek namáčajte do polevy, ozdobte tmavým a bielym zdobením a nechajte stuhnúť.


Tip pre vás: Kúzlo domáceho pečenia ukryté v čokoláde


Len máločo dokáže navodiť atmosféru sviatočného pečenia lepšie ako lesklá čokoládová poleva, ktorá sa pri zakrojení jemne prelomí, vláčna torta s bohatým krémom alebo ešte teplý perník voňajúci po kakau. Novinkou tohtoročnej sezóny je prvotriedna Čokoláda na pečenie Dr. Oetker so 46 % kakaovej sušiny s intenzívnou vyváženou chuťou a vysokou kvalitou. Vďaka výbornej rozpustnosti sa skvele hodí na prípravu poliev, krémov, náplní aj do ciest, rovnako dobre si ju vychutnáte aj samotnú. Praktické 150 g balenie je ideálnou veľkosťou pre prípravu polevy na celý plech. Ak navyše do rozpustenej čokolády pridáte trochu kokosového oleja, získate ešte hladší a lesklejší výsledok. Čokoláda je vyrobená z certifikovaného kakaa, neobsahuje palmový tuk a na zadnej strane obalu ponúka inšpiráciu v podobe receptov na čokoládovú polevu aj jemný čokoládový krém.

Čokoláda na pečenie Dr. Oetker bude dostupná od konca septembra 2026, odporúčaná maloobchodná cena je 3,39 €.

Viac chutných receptov nájdete na webe: Čokoláda na pečenie | Dr. Oetker

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Čokoláda v hlavnej úlohe: Dr. Oetker prichádza s novinkou na pečenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čokoláda Pečenie PR
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