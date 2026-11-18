Pri havárii vojenského lietadla na Sibíri zahynulo všetkých 19 ľudí na palube, pád stroja zachytilo video
Transportné lietadlo An-12 sa zrútilo v Kemerovskej oblasti. Predbežnou príčinou nešťastia bola podľa ruských úradov technická porucha. Pri havárii ruského vojenského transportného lietadla An-12 v ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Transportné lietadlo An-12 sa zrútilo v Kemerovskej oblasti. Predbežnou príčinou nešťastia bola podľa ruských úradov technická porucha.
Pri havárii ruského vojenského transportného lietadla An-12 v sibírskej Kemerovskej oblasti zahynulo všetkých 19 ľudí na palube. Nešťastie sa stalo v utorok počas plánovaného letu, informovali ruské štátne médiá s odvolaním sa na ministerstvo obrany.
„Vojenské transportné lietadlo An-12 sa počas plánovaného letu zrútilo v Kemerovskej oblasti. Stroj dopadol do neobývanej oblasti. Na palube bolo 19 ľudí vrátane posádky, všetci zahynuli,“ citovala vyhlásenie ministerstva štátna agentúra TASS.
Podľa predbežných informácií bola príčinou havárie technická porucha. „Na mieste pracuje komisia ruských vzdušno-kozmických síl, ktorá zisťuje všetky okolnosti incidentu,“ uviedlo ministerstvo podľa agentúry RIA Novosti.
Gubernátor Kemerovskej oblasti Iľja Sereďuk predtým na platforme Telegram informoval o „leteckom incidente“ neďaleko obce Jagunovo. Uviedol, že sa tam pravdepodobne zrútilo lietadlo, ktoré cez región prelietavalo.
Sereďuk zverejnil aj video z miesta nešťastia, na ktorom bolo vidieť viacero hasičských vozidiel a sanitiek so zapnutými výstražnými svetlami zasahujúcich v tme.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii vojenského lietadla na Sibíri zahynulo všetkých 19 ľudí na palube, pád stroja zachytilo video © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri havárii ruského vojenského transportného lietadla An-12 v sibírskej Kemerovskej oblasti zahynulo všetkých 19 ľudí na palube. Nešťastie sa stalo v utorok počas plánovaného letu, informovali ruské štátne médiá s odvolaním sa na ministerstvo obrany.
„Vojenské transportné lietadlo An-12 sa počas plánovaného letu zrútilo v Kemerovskej oblasti. Stroj dopadol do neobývanej oblasti. Na palube bolo 19 ľudí vrátane posádky, všetci zahynuli,“ citovala vyhlásenie ministerstva štátna agentúra TASS.
There are no survivors of the plane crash
According to media reports, 17 people were on board. The An-12 military aircraft crashed near the village of Yagunovo, Russia, close to the local airport. https://t.co/eBdzEAVNZ1
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026
Podľa predbežných informácií bola príčinou havárie technická porucha. „Na mieste pracuje komisia ruských vzdušno-kozmických síl, ktorá zisťuje všetky okolnosti incidentu,“ uviedlo ministerstvo podľa agentúry RIA Novosti.
Gubernátor Kemerovskej oblasti Iľja Sereďuk predtým na platforme Telegram informoval o „leteckom incidente“ neďaleko obce Jagunovo. Uviedol, že sa tam pravdepodobne zrútilo lietadlo, ktoré cez región prelietavalo.
Sereďuk zverejnil aj video z miesta nešťastia, na ktorom bolo vidieť viacero hasičských vozidiel a sanitiek so zapnutými výstražnými svetlami zasahujúcich v tme.
Russian military An-12 transport aircraft crashed in Kemerovo Oblast, killing 19 people, according to Russia's Ministry of Defence.
The plane was flying from Novosibirsk to Kansk when a technical malfunction forced it to attempt an emergency landing at Kemerovo Airport.
It came down near the village of Yagunovo, roughly 5 km short of the runway.
— Comandante🎖️ (@commandante_) November 17, 2026
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii vojenského lietadla na Sibíri zahynulo všetkých 19 ľudí na palube, pád stroja zachytilo video © SITA Všetky práva vyhradené.
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