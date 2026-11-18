Famózny obrat Nórska posunul krajinu do štvrťfinále Ligy národov. Dánsko neudržalo sľubné vedenie 2:0 – VIDEO
Dánsko sa dostalo pod tlak už vo chvíli, keď Haaland znížil na rozdiel jedného gólu. Erling Haaland poslal Nórsko do štvrťfinále Ligy národov, keď v úplnom závere premenil pokutový kop a ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Dánsko sa dostalo pod tlak už vo chvíli, keď Haaland znížil na rozdiel jedného gólu.
Erling Haaland poslal Nórsko do štvrťfinále Ligy národov, keď v úplnom závere premenil pokutový kop a zavŕšil tak ohromný obrat – jeho krajina prehrávala o dva góly, no napokon zvíťazila 3:2.
Útočník Manchestru City skóroval z bieleho bodu v šiestej minúte nadstaveného času v Kodani. Nórsko sa vďaka tomu v tabuľke skupiny A posunulo pred svojho súpera na druhé miesto - oba tímy získali deväť bodov, no Nórsko malo lepšiu bilanciu vzájomných zápasov.
Oba tímy zakončili skupinovú fázu so stratou šiestich bodov na prvé Portugalsko. To si pripísalo prvý triumf v ére po Cristianovi Ronaldovi, keď zdolalo Wales 3:2.
Haaland v dueli strelil dva góly. Práve on v 37. minúte naštartoval obrat (jeden jeho gól predtým neuznali), pričom Dánsko dovtedy vďaka presným zásahom Rasmusa Højlunda a Pierra-Emila Højbjerga viedlo a malo súboj pevne vo svojich rukách pred zrakmi nadšených domácich fanúšikov.
Hviezdny Nór dostal šancu strhnúť postup do štvrťfinále na stranu svojej domoviny po tom, čo rozhodcovia pri videu (VAR) odhalili hru rukou v podaní Joachima Andersena. Stalo sa tak vo chvíli, keď si domáci mysleli, že už ustáli ďalšiu z nebezpečných situácií pred svojou bránkou.
Dánsko sa dostalo pod tlak už vo chvíli, keď Haaland znížil na rozdiel jedného gólu. Predchádzala tomu hrubá chyba brankára Madsa Hermansena, ktorý daroval loptu Martinovi Ødegaardovi.
Bol to práve kapitán a hráč Arsenalu, kto šesť minút pred koncom vyrovnal na 2:2 a pripravil pôdu na dramatický záver, ktorý vyvrcholil Haalandovým víťazným gólom. "Bol to jeden z najbláznivejších rokov vo futbale, aké som kedy zažil," povedal útočník.
Nórsko sa spolu s Portugalskom predstaví v piatkovom (20.11.) žrebe v Nyone. Štyria víťazi skupín budú nasadení a každý z nich narazí na jeden z tímov, ktoré skončili na druhom mieste.
Vďaka Haalandovmu víťaznému gólu už výsledok zápasu Portugalska proti Walesu nemal vplyv na konečné poradie v skupine. Napriek tomu však pekný zásah Carlosa Forbsa zo 70. minúty v Cardiffe zabezpečil tímu Jorgeho Jesusa pozitívnu bodku za skupinovou fázou.
Jeho prvý reprezentačný gól rozhodol o výsledku v mimoriadne atraktívnom stretnutí, v ktorom Wales – hoci už mal isté posledné miesto v skupine – predviedol výkon, ktorý vôbec nezodpovedal jeho postaveniu v tabuľke.
Krajinu čaká baráž o udržanie sa v najvyššej divízii, pričom tento výkon naznačil, že má reálnu šancu udržať sa v elitnej kategórii.
Na skvelý úvodný gól Portugalčana Bruna Fernandesa odpovedal rýchlo David Brooks a Wales sa dostal do hernej pohody, keď v 40. minúte poslal domácich do vedenia Sorba Thomas.
Pedro Neto, ktorý bol neskôr vylúčený, však takmer okamžite vyrovnal. Forbs následne rozhodol tento vyrovnaný duel a zabezpečil, že Portugalsko sa po víkendovej zahanbujúcej prehre s Dánskom dokázalo vrátiť na víťaznú vlnu.
"Je to výnimočný pocit, na tento deň nezabudnem. Najdôležitejšie je, že sa nám podarilo vyhrať. Potrebovali sme gól na upokojenie hry a zhodou okolností som ho strelil práve ja," radoval sa Forbs.
Severné Írsko prvýkrát v histórii postúpilo do A-divízie. Rozhodol o tom gól Justina Devennyho, ktorý svojmu tímu v budapeštianskom súboji proti Maďarsku zabezpečil potrebnú remízu.
Hráč anglického druholigového klubu Stoke City v 65. minúte na štadióne Ferenca Puskása vyslal krásnu strelu, ktorou vyrovnal na 1:1 a tímu Michaela O’Neilla tak zaistil druhý postup v rade.
"Cítim sa úžasne. Už som si ten gól zaslúžil, bol to môj druhý v drese Severného Írska. V závere sme siahli na dno svojich síl a zaslúžene sme uspeli. Máme za sebou skvelú sériu zápasov a tešíme sa na ďalšie výzvy," uviedol Devenny.
Írska republika sa v baráži pripojí k Walesu. V záverečnom zápase 3. skupiny B-divízie zvíťazila 3:0 nad Kosovom, ktoré dohrávalo s desiatimi hráčmi, a vďaka tomu sa posunula na druhé miesto v tabuľke.
Zdroj: SITA.sk - Famózny obrat Nórska posunul krajinu do štvrťfinále Ligy národov. Dánsko neudržalo sľubné vedenie 2:0 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Erling Haaland poslal Nórsko do štvrťfinále Ligy národov, keď v úplnom závere premenil pokutový kop a zavŕšil tak ohromný obrat – jeho krajina prehrávala o dva góly, no napokon zvíťazila 3:2.
Útočník Manchestru City skóroval z bieleho bodu v šiestej minúte nadstaveného času v Kodani. Nórsko sa vďaka tomu v tabuľke skupiny A posunulo pred svojho súpera na druhé miesto - oba tímy získali deväť bodov, no Nórsko malo lepšiu bilanciu vzájomných zápasov.
Oba tímy zakončili skupinovú fázu so stratou šiestich bodov na prvé Portugalsko. To si pripísalo prvý triumf v ére po Cristianovi Ronaldovi, keď zdolalo Wales 3:2.
Zarmútil domácich priaznivcov
Haaland v dueli strelil dva góly. Práve on v 37. minúte naštartoval obrat (jeden jeho gól predtým neuznali), pričom Dánsko dovtedy vďaka presným zásahom Rasmusa Højlunda a Pierra-Emila Højbjerga viedlo a malo súboj pevne vo svojich rukách pred zrakmi nadšených domácich fanúšikov.
Hviezdny Nór dostal šancu strhnúť postup do štvrťfinále na stranu svojej domoviny po tom, čo rozhodcovia pri videu (VAR) odhalili hru rukou v podaní Joachima Andersena. Stalo sa tak vo chvíli, keď si domáci mysleli, že už ustáli ďalšiu z nebezpečných situácií pred svojou bránkou.
Dánsko sa dostalo pod tlak už vo chvíli, keď Haaland znížil na rozdiel jedného gólu. Predchádzala tomu hrubá chyba brankára Madsa Hermansena, ktorý daroval loptu Martinovi Ødegaardovi.
Bol to práve kapitán a hráč Arsenalu, kto šesť minút pred koncom vyrovnal na 2:2 a pripravil pôdu na dramatický záver, ktorý vyvrcholil Haalandovým víťazným gólom. "Bol to jeden z najbláznivejších rokov vo futbale, aké som kedy zažil," povedal útočník.
Nórsko sa spolu s Portugalskom predstaví v piatkovom (20.11.) žrebe v Nyone. Štyria víťazi skupín budú nasadení a každý z nich narazí na jeden z tímov, ktoré skončili na druhom mieste.
Atraktívny duel
Vďaka Haalandovmu víťaznému gólu už výsledok zápasu Portugalska proti Walesu nemal vplyv na konečné poradie v skupine. Napriek tomu však pekný zásah Carlosa Forbsa zo 70. minúty v Cardiffe zabezpečil tímu Jorgeho Jesusa pozitívnu bodku za skupinovou fázou.
Jeho prvý reprezentačný gól rozhodol o výsledku v mimoriadne atraktívnom stretnutí, v ktorom Wales – hoci už mal isté posledné miesto v skupine – predviedol výkon, ktorý vôbec nezodpovedal jeho postaveniu v tabuľke.
Krajinu čaká baráž o udržanie sa v najvyššej divízii, pričom tento výkon naznačil, že má reálnu šancu udržať sa v elitnej kategórii.
Skóre sa otáčalo
Na skvelý úvodný gól Portugalčana Bruna Fernandesa odpovedal rýchlo David Brooks a Wales sa dostal do hernej pohody, keď v 40. minúte poslal domácich do vedenia Sorba Thomas.
Pedro Neto, ktorý bol neskôr vylúčený, však takmer okamžite vyrovnal. Forbs následne rozhodol tento vyrovnaný duel a zabezpečil, že Portugalsko sa po víkendovej zahanbujúcej prehre s Dánskom dokázalo vrátiť na víťaznú vlnu.
"Je to výnimočný pocit, na tento deň nezabudnem. Najdôležitejšie je, že sa nám podarilo vyhrať. Potrebovali sme gól na upokojenie hry a zhodou okolností som ho strelil práve ja," radoval sa Forbs.
Severné Írsko prvýkrát v histórii postúpilo do A-divízie. Rozhodol o tom gól Justina Devennyho, ktorý svojmu tímu v budapeštianskom súboji proti Maďarsku zabezpečil potrebnú remízu.
Hráč anglického druholigového klubu Stoke City v 65. minúte na štadióne Ferenca Puskása vyslal krásnu strelu, ktorou vyrovnal na 1:1 a tímu Michaela O’Neilla tak zaistil druhý postup v rade.
"Cítim sa úžasne. Už som si ten gól zaslúžil, bol to môj druhý v drese Severného Írska. V závere sme siahli na dno svojich síl a zaslúžene sme uspeli. Máme za sebou skvelú sériu zápasov a tešíme sa na ďalšie výzvy," uviedol Devenny.
Írska republika sa v baráži pripojí k Walesu. V záverečnom zápase 3. skupiny B-divízie zvíťazila 3:0 nad Kosovom, ktoré dohrávalo s desiatimi hráčmi, a vďaka tomu sa posunula na druhé miesto v tabuľke.
Zdroj: SITA.sk - Famózny obrat Nórska posunul krajinu do štvrťfinále Ligy národov. Dánsko neudržalo sľubné vedenie 2:0 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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