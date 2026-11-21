Popradčania sú späť na čele extraligovej tabuľky, Michalovciam nasúkali osem gólov – VIDEO
Nový tréner Zemplínčanov Martin Hrnčár nemal dobrý súťažný vstup na novej pozícii. Slovenská hokejová extraliga mužov priniesla v 20. kole mimoriadne bohatú gólovú porciu najmä ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Nový tréner Zemplínčanov Martin Hrnčár nemal dobrý súťažný vstup na novej pozícii.
Slovenská hokejová extraliga mužov priniesla v 20. kole mimoriadne bohatú gólovú porciu najmä v súboji Popradu proti Michalovciam. "Kamzíci" v domácom prostredí zvíťazili 8:4 a opäť sa dostali na čelo tabuľky o bod pred druhý Slovan Bratislava. Tretia je priebežne Žilina, ktorá je o bod za Slovanom a má k dispozícii jedne zápas k dobru.
Popradčania viedli nad michalovskými "líškami" po prvej tretine 5:1 a v 36. minúte už 8:1. V ďalšom priebehu hostia aspoň zmiernili prehru a v hodnotení sú naďalej na 10. pozícii. V popradskom drese v piatok zaznamenali po tri body Kanaďan Tyler Coulter (3+0) a Čech Adam Dvořák (1+2).
"Nechceli sme nič podceniť, snažili sme sa hrať aktívne a dobre vstúpiť do zápasu, s organizovanou a systémovou hrou, čo sa nám podarilo. Boli sme veľmi produktívni a využívali sme šance, čo je nesmierne dôležité. Padali nám góly a som za to rád. Zároveň som rád, že sme nič nepodcenili, hoci sme viedli 4:1. Snažili sme sa stále hrať svoj hokej a zvyšovať náskok. Bol som veľmi spokojný s predvedenou hrou aj efektivitou. Nechceli sme opustiť náš systém, pretože to môže zvádzať k jeho nedodržiavaniu a k nedôslednosti. Chlapci však ukázali, že sú správne nastavení," zhodnotil po súboji domáci kormidelník Ladislav Čihák podľa oficiálneho webu HK Poprad.
"Za stavu 8:1 tam náš hráč zblokoval strelu, to sa cení a takto to má vyzerať. Chlapci sa vracali a pomáhali v obrane. V tretej tretine sme urobili niekoľko chýb a poučíme sa z nich. Celkovo som bol s tímom veľmi spokojný. Počas celého zápasu sa chlapci snažili plniť veci, na ktoré sme sa sústredili, a som rád, že sme vyhrali,“ dodal.
Kým pod Tatrami je dôvodná spokojnosť s výsledkami, Michalovčania majú od nej ďaleko. Z 20 tohtosezónnych extraligových zápasov zaznamenali iba 7 víťazstiev.
"Takto sme si to vôbec nepredstavovali, ale Poprad ukázal enormnú kvalitu, o ktorej sme vedeli. Počas tých pár dní, odkedy som v Michalovciach, sme sa pripravovali na určité veci. Nechceli sme veľa meniť, pretože by sme to aj tak nestihli. Nepodaril sa nám úvod stretnutia a jeho ďalší priebeh ukázal, že sme nerobili správne rozhodnutia. Nedodržiavali sme postavenie ani herný systém. Táto prehra ide nielen za mužstvom, ale aj za trénerom – či je v tíme dva dni, alebo dva roky. To ma na jednej strane mrzí, na druhej strane aspoň vieme, čoho sme alebo nie sme schopní," komentoval kouč Martin Hrnčár, pre ktorého bol duel v Poprade prvý na lavičke Zemplínčanov.
"Teší nás, že sme poslednú tretinu vyhrali 2:0. Na tom môžeme stavať. Súper, samozrejme, trochu poľavil a urobil niekoľko chýb. Možno nám tým trochu vynahradil náš zlý úvod, ale napriek prehre sa ukázala jeho kvalita. Vyzeralo to hrozivo – 8:4. Ale dobre, nedá sa nič robiť. Minulosť nevrátime, takže ideme ďalej. Pozeráme sa dopredu a, súperovi gratulujem k výbornému výkonu,“ dodal.
V piatkových súbojoch doma zvíťazili aj Košičania nad Zvolenčanmi 5:2 a hokejisti Nitry nad hráčmi Trenčína 3:2. Spišská Nová Ves uspela na ľade posledného Prešova 4:3 po samostatných nájazdoch a Liptovský Mikuláš v Žiline 5:4 po predĺžení.
Zdroj: SITA.sk - Popradčania sú späť na čele extraligovej tabuľky, Michalovciam nasúkali osem gólov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová extraliga mužov priniesla v 20. kole mimoriadne bohatú gólovú porciu najmä v súboji Popradu proti Michalovciam. "Kamzíci" v domácom prostredí zvíťazili 8:4 a opäť sa dostali na čelo tabuľky o bod pred druhý Slovan Bratislava. Tretia je priebežne Žilina, ktorá je o bod za Slovanom a má k dispozícii jedne zápas k dobru.
Popradčania viedli nad michalovskými "líškami" po prvej tretine 5:1 a v 36. minúte už 8:1. V ďalšom priebehu hostia aspoň zmiernili prehru a v hodnotení sú naďalej na 10. pozícii. V popradskom drese v piatok zaznamenali po tri body Kanaďan Tyler Coulter (3+0) a Čech Adam Dvořák (1+2).
"Nechceli sme nič podceniť, snažili sme sa hrať aktívne a dobre vstúpiť do zápasu, s organizovanou a systémovou hrou, čo sa nám podarilo. Boli sme veľmi produktívni a využívali sme šance, čo je nesmierne dôležité. Padali nám góly a som za to rád. Zároveň som rád, že sme nič nepodcenili, hoci sme viedli 4:1. Snažili sme sa stále hrať svoj hokej a zvyšovať náskok. Bol som veľmi spokojný s predvedenou hrou aj efektivitou. Nechceli sme opustiť náš systém, pretože to môže zvádzať k jeho nedodržiavaniu a k nedôslednosti. Chlapci však ukázali, že sú správne nastavení," zhodnotil po súboji domáci kormidelník Ladislav Čihák podľa oficiálneho webu HK Poprad.
"Za stavu 8:1 tam náš hráč zblokoval strelu, to sa cení a takto to má vyzerať. Chlapci sa vracali a pomáhali v obrane. V tretej tretine sme urobili niekoľko chýb a poučíme sa z nich. Celkovo som bol s tímom veľmi spokojný. Počas celého zápasu sa chlapci snažili plniť veci, na ktoré sme sa sústredili, a som rád, že sme vyhrali,“ dodal.
Kým pod Tatrami je dôvodná spokojnosť s výsledkami, Michalovčania majú od nej ďaleko. Z 20 tohtosezónnych extraligových zápasov zaznamenali iba 7 víťazstiev.
"Takto sme si to vôbec nepredstavovali, ale Poprad ukázal enormnú kvalitu, o ktorej sme vedeli. Počas tých pár dní, odkedy som v Michalovciach, sme sa pripravovali na určité veci. Nechceli sme veľa meniť, pretože by sme to aj tak nestihli. Nepodaril sa nám úvod stretnutia a jeho ďalší priebeh ukázal, že sme nerobili správne rozhodnutia. Nedodržiavali sme postavenie ani herný systém. Táto prehra ide nielen za mužstvom, ale aj za trénerom – či je v tíme dva dni, alebo dva roky. To ma na jednej strane mrzí, na druhej strane aspoň vieme, čoho sme alebo nie sme schopní," komentoval kouč Martin Hrnčár, pre ktorého bol duel v Poprade prvý na lavičke Zemplínčanov.
"Teší nás, že sme poslednú tretinu vyhrali 2:0. Na tom môžeme stavať. Súper, samozrejme, trochu poľavil a urobil niekoľko chýb. Možno nám tým trochu vynahradil náš zlý úvod, ale napriek prehre sa ukázala jeho kvalita. Vyzeralo to hrozivo – 8:4. Ale dobre, nedá sa nič robiť. Minulosť nevrátime, takže ideme ďalej. Pozeráme sa dopredu a, súperovi gratulujem k výbornému výkonu,“ dodal.
V piatkových súbojoch doma zvíťazili aj Košičania nad Zvolenčanmi 5:2 a hokejisti Nitry nad hráčmi Trenčína 3:2. Spišská Nová Ves uspela na ľade posledného Prešova 4:3 po samostatných nájazdoch a Liptovský Mikuláš v Žiline 5:4 po predĺžení.
Zdroj: SITA.sk - Popradčania sú späť na čele extraligovej tabuľky, Michalovciam nasúkali osem gólov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.