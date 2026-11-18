Tri slovenské góly v NHL, Šimon Nemec skóroval prvýkrát v drese Calgary a poďakoval sa Klapkovi – VIDEO
Slovenský obranca Šimon Nemec sa dočkal prvého gólu v drese Calgary Flames. Slovenskí hokejisti majú za sebou najúspešnejšiu noc v tomto súťažnom ročníku NHL Traja hráči strelili po góle a ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský obranca Šimon Nemec sa dočkal prvého gólu v drese Calgary Flames.
Slovenskí hokejisti majú za sebou najúspešnejšiu noc v tomto súťažnom ročníku NHL Traja hráči strelili po góle a podieľali sa tak na víťazstvách svojich tímov.
Dalibor Dvorský gólom pomohol St. Louis k víťazstvu nad Anaheimom (8:6), bol to piaty presný zásah 21-ročného útočníka v tejto sezóne.
Až dvaja slovenskí hráči skórovali pri víťazstve Calgary na ľade San Jose 5:2. Útočník Martin Pospíšil štvrtým gólom v sezóne poslal hostí do vedenia 2:1 a obranca Šimon Nemec neskôr v presilovke zvýšil na 3:1. Pospíšil neskôr mohol pridať aj gól do prázdnej bránky, napokon z toho bola asistencia.
Čo sa týka Nemca, bol to vôbec prvý gól 22-ročného slovenského obrancu po prestupe z New Jersey do Calgary. Nemec má bilanciu 1 gól a 7 asistencií v 22 zápasoch.
Nemec celkovo pobudol na ľade 17:44 min a okrem gólu si zapísal solídne štyri bloky, ale aj mínusový bod. Jeden z najlepšie bodyčekujúcich hráčov NHL Pospíšil pridal k dvom bodom (1+1) aj štyri hity, dva plusové body a až päť streleckých pokusov. Tiež bol dvakrát na trestnej lavici za podrazenie a hrubosť.
"Hrali sme tak, ako sa má na ľade súpera. Inkasovali sme síce ako prví, ale udržali sme tempo a strelili gól. Vždy je dôležité, keď na gól súpera rýchlo odpoviete gólom a nám sa to podarilo. Potom sme pridali aj ďalšie. Odmenou je pekné víťazstvo," uviedol Šimon Nemec pre zámorské médiá na webe Calgary Flames. O svojom prvom góle v drese "plameňov" povedal: "Bola to výborná robota od Adama Klapku. Našiel ma úplne voľného a potom som už len zamieril. Bolo to pekné, som z toho šťastný."
Dvojnásobné slovenské zastúpenie mal aj zápas Tampa Bay - Washington. Súboj obrancov Erika Černáka z Tampy Bay a Martina Fehérváryho z Washingtonu sa skončil víťazstvom Tampy Bay 5:2. Slováci nebodovali, ale Černák si pripísal dve zblokované strely.
Zdroj: SITA.sk - Tri slovenské góly v NHL, Šimon Nemec skóroval prvýkrát v drese Calgary a poďakoval sa Klapkovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejisti majú za sebou najúspešnejšiu noc v tomto súťažnom ročníku NHL Traja hráči strelili po góle a podieľali sa tak na víťazstvách svojich tímov.
Dalibor Dvorský gólom pomohol St. Louis k víťazstvu nad Anaheimom (8:6), bol to piaty presný zásah 21-ročného útočníka v tejto sezóne.
Prvý gól v 22. zápase
Až dvaja slovenskí hráči skórovali pri víťazstve Calgary na ľade San Jose 5:2. Útočník Martin Pospíšil štvrtým gólom v sezóne poslal hostí do vedenia 2:1 a obranca Šimon Nemec neskôr v presilovke zvýšil na 3:1. Pospíšil neskôr mohol pridať aj gól do prázdnej bránky, napokon z toho bola asistencia.
Čo sa týka Nemca, bol to vôbec prvý gól 22-ročného slovenského obrancu po prestupe z New Jersey do Calgary. Nemec má bilanciu 1 gól a 7 asistencií v 22 zápasoch.
Štyri bloky Nemca, päť striel Pospíšila
Nemec celkovo pobudol na ľade 17:44 min a okrem gólu si zapísal solídne štyri bloky, ale aj mínusový bod. Jeden z najlepšie bodyčekujúcich hráčov NHL Pospíšil pridal k dvom bodom (1+1) aj štyri hity, dva plusové body a až päť streleckých pokusov. Tiež bol dvakrát na trestnej lavici za podrazenie a hrubosť.
Poďakovanie Klapkovi
"Hrali sme tak, ako sa má na ľade súpera. Inkasovali sme síce ako prví, ale udržali sme tempo a strelili gól. Vždy je dôležité, keď na gól súpera rýchlo odpoviete gólom a nám sa to podarilo. Potom sme pridali aj ďalšie. Odmenou je pekné víťazstvo," uviedol Šimon Nemec pre zámorské médiá na webe Calgary Flames. O svojom prvom góle v drese "plameňov" povedal: "Bola to výborná robota od Adama Klapku. Našiel ma úplne voľného a potom som už len zamieril. Bolo to pekné, som z toho šťastný."
Dvojnásobné slovenské zastúpenie mal aj zápas Tampa Bay - Washington. Súboj obrancov Erika Černáka z Tampy Bay a Martina Fehérváryho z Washingtonu sa skončil víťazstvom Tampy Bay 5:2. Slováci nebodovali, ale Černák si pripísal dve zblokované strely.
Zdroj: SITA.sk - Tri slovenské góly v NHL, Šimon Nemec skóroval prvýkrát v drese Calgary a poďakoval sa Klapkovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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