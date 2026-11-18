Rastúca návštevnosť slovenských hotelov neznamená aj vyššie zisky, podnikateľov trápia dane aj málo personálu
Bez systémových opatrení hrozí, že rast sektora zostane iba štatistickým úspechom. Rastúca návštevnosť slovenských hotelov a reštaurácií sa napriek priaznivým štatistikám nepremieta automaticky ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Bez systémových opatrení hrozí, že rast sektora zostane iba štatistickým úspechom.
Rastúca návštevnosť slovenských hotelov a reštaurácií sa napriek priaznivým štatistikám nepremieta automaticky do vyšších ziskov. Podnikatelia v cestovnom ruchu upozorňujú na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, rastúce prevádzkové náklady a nedostatok zamestnancov.
Bez systémových opatrení podľa nich hrozí, že rast sektora zostane iba štatistickým úspechom. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) zverejneného pri príležitosti jesennej HORECA konferencie v Nízkych Tatrách. Podľa prezidenta AHRS Mareka Harbuľáka je pre podnikateľov dôležité nielen to, koľko turistov na Slovensko príde, ale aj ako dlho zostanú a koľko počas pobytu minú.
Upozornil, že rast návštevnosti sám osebe nezaručuje vyššie tržby ani ziskovosť podnikov. Zároveň poukázal na stagnáciu domáceho dopytu, skracovanie dovoleniek a klesajúcu spotrebu slovenských návštevníkov. Slovensko podľa asociácie stále zaostáva za väčšinou európskych krajín v návrate cestovného ruchu na predpandemickú úroveň. Kým vlani 21 európskych krajín prekonalo výsledky z roku 2019 a ďalšie štyri ich dorovnali, Slovensko zostalo spolu s Lotyšskom a Estónskom medzi krajinami, ktoré predkrízové hodnoty nedosiahli.
Približne 60 % tržieb slovenského cestovného ruchu tvoria domáci návštevníci. Ich spotrebu podľa AHRS obmedzujú najmä inflácia a konsolidačné opatrenia, ktoré znižujú disponibilné príjmy domácností. Asociácia preto požaduje systematickejšiu propagáciu Slovenska v zahraničí a podporu príjazdového cestovného ruchu. Problémom zostáva aj nedostatok pracovníkov. Hotelom a reštauráciám chýbajú najmä kuchári, čašníci, chyžné, recepční a technický personál. Rast zamestnanosti a miezd v ubytovacích službách sa podľa asociácie v tomto roku spomaľuje.
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga upozornil, že vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce zvyšuje náklady zamestnávateľov a zároveň obmedzuje čisté príjmy zamestnancov. AHRS preto navrhuje zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, zrušenie transakčnej dane, stabilnejšie daňové prostredie a zjednodušenie sezónneho zamestnávania. Za dôležité považuje aj zrýchlenie pracovnej migrácie a digitalizáciu administratívnych povinností podnikov.
Asociácia zároveň upozorňuje na chýbajúcu stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2035, ktorá by obsahovala konkrétne opatrenia a merateľné ciele. Podľa Harbuľáka potrebuje Slovensko kvalitnejšie dáta, strategické riadenie a aktívnejšiu podporu zahraničného cestovného ruchu, aby sa rast návštevnosti premietol aj do hospodárskych výsledkov podnikov a rozvoja regiónov.
Zdroj: SITA.sk - Rastúca návštevnosť slovenských hotelov neznamená aj vyššie zisky, podnikateľov trápia dane aj málo personálu © SITA Všetky práva vyhradené.
Rastúca návštevnosť slovenských hotelov a reštaurácií sa napriek priaznivým štatistikám nepremieta automaticky do vyšších ziskov. Podnikatelia v cestovnom ruchu upozorňujú na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, rastúce prevádzkové náklady a nedostatok zamestnancov.
Bez systémových opatrení podľa nich hrozí, že rast sektora zostane iba štatistickým úspechom. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) zverejneného pri príležitosti jesennej HORECA konferencie v Nízkych Tatrách. Podľa prezidenta AHRS Mareka Harbuľáka je pre podnikateľov dôležité nielen to, koľko turistov na Slovensko príde, ale aj ako dlho zostanú a koľko počas pobytu minú.
Zaostávanie Slovenska
Upozornil, že rast návštevnosti sám osebe nezaručuje vyššie tržby ani ziskovosť podnikov. Zároveň poukázal na stagnáciu domáceho dopytu, skracovanie dovoleniek a klesajúcu spotrebu slovenských návštevníkov. Slovensko podľa asociácie stále zaostáva za väčšinou európskych krajín v návrate cestovného ruchu na predpandemickú úroveň. Kým vlani 21 európskych krajín prekonalo výsledky z roku 2019 a ďalšie štyri ich dorovnali, Slovensko zostalo spolu s Lotyšskom a Estónskom medzi krajinami, ktoré predkrízové hodnoty nedosiahli.
Približne 60 % tržieb slovenského cestovného ruchu tvoria domáci návštevníci. Ich spotrebu podľa AHRS obmedzujú najmä inflácia a konsolidačné opatrenia, ktoré znižujú disponibilné príjmy domácností. Asociácia preto požaduje systematickejšiu propagáciu Slovenska v zahraničí a podporu príjazdového cestovného ruchu. Problémom zostáva aj nedostatok pracovníkov. Hotelom a reštauráciám chýbajú najmä kuchári, čašníci, chyžné, recepční a technický personál. Rast zamestnanosti a miezd v ubytovacích službách sa podľa asociácie v tomto roku spomaľuje.
Udržateľný cestovný ruch
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga upozornil, že vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce zvyšuje náklady zamestnávateľov a zároveň obmedzuje čisté príjmy zamestnancov. AHRS preto navrhuje zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, zrušenie transakčnej dane, stabilnejšie daňové prostredie a zjednodušenie sezónneho zamestnávania. Za dôležité považuje aj zrýchlenie pracovnej migrácie a digitalizáciu administratívnych povinností podnikov.
Asociácia zároveň upozorňuje na chýbajúcu stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2035, ktorá by obsahovala konkrétne opatrenia a merateľné ciele. Podľa Harbuľáka potrebuje Slovensko kvalitnejšie dáta, strategické riadenie a aktívnejšiu podporu zahraničného cestovného ruchu, aby sa rast návštevnosti premietol aj do hospodárskych výsledkov podnikov a rozvoja regiónov.
Zdroj: SITA.sk - Rastúca návštevnosť slovenských hotelov neznamená aj vyššie zisky, podnikateľov trápia dane aj málo personálu © SITA Všetky práva vyhradené.
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