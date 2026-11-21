Štyria tínedžeri skončili v nemocnici po užití drogy. Jeden bojuje o život
Zatiaľ však nie je známe, o akú látku išlo a čo mladiství užili. Štyria mladiství užili drogy a všetkých museli hospitalizovať. O incidente, ktorý sa udial v obci Žitavany v okrese Zlaté ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ však nie je známe, o akú látku išlo a čo mladiství užili.
Štyria mladiství užili drogy a všetkých museli hospitalizovať. O incidente, ktorý sa udial v obci Žitavany v okrese Zlaté Moravce, informoval portál TV JOJ noviny.sk. Dvoch chlapcov a dve dievčatá vo veku 17 rokov museli o polnoci riešiť policajti. Tí u nich našli bielu kryštalickú látku.
Zatiaľ však nie je známe, o akú látku išlo a čo mladiství užili. Portál priblížil, že po incidente museli previesť do nemocnice najskôr troch tínedžerov a napokon museli hospitalizovať aj štvrtého. Všetci sa tak teraz nachádzajú v nemocnici, pričom stav jedného z chlapcov je vážny.
Zdroj: SITA.sk - Štyria tínedžeri skončili v nemocnici po užití drogy. Jeden bojuje o život © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyria mladiství užili drogy a všetkých museli hospitalizovať. O incidente, ktorý sa udial v obci Žitavany v okrese Zlaté Moravce, informoval portál TV JOJ noviny.sk. Dvoch chlapcov a dve dievčatá vo veku 17 rokov museli o polnoci riešiť policajti. Tí u nich našli bielu kryštalickú látku.
Zatiaľ však nie je známe, o akú látku išlo a čo mladiství užili. Portál priblížil, že po incidente museli previesť do nemocnice najskôr troch tínedžerov a napokon museli hospitalizovať aj štvrtého. Všetci sa tak teraz nachádzajú v nemocnici, pričom stav jedného z chlapcov je vážny.
Zdroj: SITA.sk - Štyria tínedžeri skončili v nemocnici po užití drogy. Jeden bojuje o život © SITA Všetky práva vyhradené.