Navrátilec Lukošik strelil víťazný gól a Slovan Bratislava je na čele tabuľky
Banská Bystrica strelila v posledných troch zápasoch iba dva góly. HC Slovan Bratislava je po víťazstve nad
18.11.2026 (SITA.sk) - Banská Bystrica strelila v posledných troch zápasoch iba dva góly.
HC Slovan Bratislava je po víťazstve nad Banskou Bystricou (2:1) v predohrávke 20. kola na čele Tipsport ligy. Tretí domáci trojbodový zápis za sebou vyniesol "belasých" o dva body pred Žilinu a Poprad, ale tabuľka skresľuje. Popradčania majú v tejto chvíli o jeden a Žilinčania o dva zápasy menej ako slovanisti.
Klub z hlavného mesta Slovenska viedol od 23. min zásluhou siedmeho gólu Samuela Bučeka v sezóne. Na druhý zásah čakali fanúšikovia až do 58. min, keď v presilovke skóroval Adam Lukošik.
Bol to prvý gól 24-ročného útočníka v treťom dueli po návrate do bratislavského tímu z Česka. Na konečných 2:1 z pohľadu Slovana upravil až 21 sekúnd pred koncom Roman Faith rovnako v presilovke.
"Bol to súboj o jednom góle, aj keď v druhej tretine sme mali prevahu, šance a mohli sme odskočiť. V treťom dejstve bol zápas vyrovnaný, Bystrica dobiehala rozdiel gólu, my sme sa trochu zavreli. Samozrejme vylúčenie sedem minút pred koncom nás dostalo pod tlak.
Potom prišla presilovka, v ktorej sme dali druhý gól. Záver sme ustáli, Bystrica dala gól až 20 sekúnd pred koncom, takže veľmi dobrý výkon celej obrany aj s brankárom a sme radi, že sme tento náročný zápas zvládli," zhodnotil Tomáš Surový, asistent trénera Slovana, na webe HockeySlovakia.sk.
Lukošik o svojom víťaznom góle povedal: "Popravde ani neviem, ako som sa tam hore dostal, ale chvalabohu mi to tam padlo. Bolo to veľmi tesné stretnutie, veľmi dobré, či už z našej strany, alebo z ich. Oni veľmi dobre napádali, ale som rád, že sme to zlomili na našu stranu."
Banská Bystrica nebrala body v treťom zápase za sebou, dokopy v nich strelila iba dva góly. "Mali sme gólové šance, žiaľ, nevyužili sme ich. Dva presné zásahy za tri súboje proti top trom tímom ligy, to je málo. Musíme dávať góly, keď chceme víťaziť, asi celkom logické," skonštatoval útočník Banskej Bystrice Roman Faith.
Zdroj: SITA.sk - Navrátilec Lukošik strelil víťazný gól a Slovan Bratislava je na čele tabuľky © SITA Všetky práva vyhradené.
HC Slovan Bratislava je po víťazstve nad Banskou Bystricou (2:1) v predohrávke 20. kola na čele Tipsport ligy. Tretí domáci trojbodový zápis za sebou vyniesol "belasých" o dva body pred Žilinu a Poprad, ale tabuľka skresľuje. Popradčania majú v tejto chvíli o jeden a Žilinčania o dva zápasy menej ako slovanisti.
Buček a Lukošik
Klub z hlavného mesta Slovenska viedol od 23. min zásluhou siedmeho gólu Samuela Bučeka v sezóne. Na druhý zásah čakali fanúšikovia až do 58. min, keď v presilovke skóroval Adam Lukošik.
Bol to prvý gól 24-ročného útočníka v treťom dueli po návrate do bratislavského tímu z Česka. Na konečných 2:1 z pohľadu Slovana upravil až 21 sekúnd pred koncom Roman Faith rovnako v presilovke.
O jednom góle
"Bol to súboj o jednom góle, aj keď v druhej tretine sme mali prevahu, šance a mohli sme odskočiť. V treťom dejstve bol zápas vyrovnaný, Bystrica dobiehala rozdiel gólu, my sme sa trochu zavreli. Samozrejme vylúčenie sedem minút pred koncom nás dostalo pod tlak.
Potom prišla presilovka, v ktorej sme dali druhý gól. Záver sme ustáli, Bystrica dala gól až 20 sekúnd pred koncom, takže veľmi dobrý výkon celej obrany aj s brankárom a sme radi, že sme tento náročný zápas zvládli," zhodnotil Tomáš Surový, asistent trénera Slovana, na webe HockeySlovakia.sk.
Nevie, ako to padlo
Lukošik o svojom víťaznom góle povedal: "Popravde ani neviem, ako som sa tam hore dostal, ale chvalabohu mi to tam padlo. Bolo to veľmi tesné stretnutie, veľmi dobré, či už z našej strany, alebo z ich. Oni veľmi dobre napádali, ale som rád, že sme to zlomili na našu stranu."
Banská Bystrica nebrala body v treťom zápase za sebou, dokopy v nich strelila iba dva góly. "Mali sme gólové šance, žiaľ, nevyužili sme ich. Dva presné zásahy za tri súboje proti top trom tímom ligy, to je málo. Musíme dávať góly, keď chceme víťaziť, asi celkom logické," skonštatoval útočník Banskej Bystrice Roman Faith.
Zdroj: SITA.sk - Navrátilec Lukošik strelil víťazný gól a Slovan Bratislava je na čele tabuľky © SITA Všetky práva vyhradené.
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