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08. októbra 2026
Plán NBA na európsku ligu zostáva v platnosti napriek odmietnutiu zo strany klubov Euroligy
Tagy: Euroliga basketbalistov NBA
Zámorská basketbalová NBA potvrdila svoj zámer spustiť v Európe ligu pre 16 tímov, to všetko už od roku 2027. Zámorská Národná basketbalová asociácia (NBA) vo štvrtok potvrdila svoj zámer ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Zámorská basketbalová NBA potvrdila svoj zámer spustiť v Európe ligu pre 16 tímov, to všetko už od roku 2027.
Zámorská Národná basketbalová asociácia (NBA) vo štvrtok potvrdila svoj zámer založiť profesionálnu ligu v Európe. Stalo sa tak len dva dni po tom, čo Euroliga mužov taký návrh odmietla, no naznačila ochotu rokovať o lepšej ponuke.
NBA plánuje spustiť 16-tímovú ligu od roku 2027 v spolupráci s Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) aj súčasnými tímami Euroligy.
"Partnerstvo medzi EuroLeague, FIBA a NBA na zjednotenie európskeho basketbalového ekosystému by odomklo obrovský potenciál hry v celej Európe v prospech klubov, hráčov a predovšetkým fanúšikov,“ uvádza spoločné vyhlásenie NBA a FIBA.
"NBA a FIBA zostávajú odhodlané pokračovať v budovaní novej profesionálnej mužskej ligy v Európe a pomáhať budovať silnejší a udržateľnejší basketbalový ekosystém spolu s partnermi, ktorí zdieľajú našu víziu rastu, príležitostí a základných princípov európskeho športového modelu," doplnili obe organizácie.
Projekt NBA rátal s ligou zloženou z 12 stálych klubov so sídlom v Londýne, Manchestri, Berlíne, Mníchove, Madride, Barcelone, Paríži, Lyone, Miláne, Ríme, Aténach a Istanbule. Ďalšie štyri tímy by sa mohli kvalifikovať do súťaže NBA Europe. Z uvedených miest majú Madrid, Barcelona, Atény, Istanbul, Miláno aj Mníchov už trvalé tímy v Eurolige.
Po utorkovom stretnutí v Taliansku vyjadrilo 13 akcionárskych klubov Euroligy plán za "neprijateľný", no zároveň nezavrelo dvere budúcim rokovaniam. Minimálne jeden klub označil návrh NBA za "koloniálny".
Euroliga je odvtedy, čo vznikla v roku 2000, poprednou európskou basketbalovou súťažou. Pre sezónu 2027/2028 plánuje rozšíriť súťaž z 20 na 24 tímov - 13 akcionárskych klubov s dlhodobými licenciami transformovanými na franšízy, osem nových klubov a tri hosťujúce tímy.
Napriek tomu sa vedúce kluby údajne potýkajú s finančnými stratami.
Zdroj: SITA.sk - Plán NBA na európsku ligu zostáva v platnosti napriek odmietnutiu zo strany klubov Euroligy © SITA Všetky práva vyhradené.
Zámorská Národná basketbalová asociácia (NBA) vo štvrtok potvrdila svoj zámer založiť profesionálnu ligu v Európe. Stalo sa tak len dva dni po tom, čo Euroliga mužov taký návrh odmietla, no naznačila ochotu rokovať o lepšej ponuke.
NBA plánuje spustiť 16-tímovú ligu od roku 2027 v spolupráci s Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) aj súčasnými tímami Euroligy.
S kým sa ráta?
"Partnerstvo medzi EuroLeague, FIBA a NBA na zjednotenie európskeho basketbalového ekosystému by odomklo obrovský potenciál hry v celej Európe v prospech klubov, hráčov a predovšetkým fanúšikov,“ uvádza spoločné vyhlásenie NBA a FIBA.
"NBA a FIBA zostávajú odhodlané pokračovať v budovaní novej profesionálnej mužskej ligy v Európe a pomáhať budovať silnejší a udržateľnejší basketbalový ekosystém spolu s partnermi, ktorí zdieľajú našu víziu rastu, príležitostí a základných princípov európskeho športového modelu," doplnili obe organizácie.
Projekt NBA rátal s ligou zloženou z 12 stálych klubov so sídlom v Londýne, Manchestri, Berlíne, Mníchove, Madride, Barcelone, Paríži, Lyone, Miláne, Ríme, Aténach a Istanbule. Ďalšie štyri tímy by sa mohli kvalifikovať do súťaže NBA Europe. Z uvedených miest majú Madrid, Barcelona, Atény, Istanbul, Miláno aj Mníchov už trvalé tímy v Eurolige.
Čo na to kluby?
Po utorkovom stretnutí v Taliansku vyjadrilo 13 akcionárskych klubov Euroligy plán za "neprijateľný", no zároveň nezavrelo dvere budúcim rokovaniam. Minimálne jeden klub označil návrh NBA za "koloniálny".
Euroliga je odvtedy, čo vznikla v roku 2000, poprednou európskou basketbalovou súťažou. Pre sezónu 2027/2028 plánuje rozšíriť súťaž z 20 na 24 tímov - 13 akcionárskych klubov s dlhodobými licenciami transformovanými na franšízy, osem nových klubov a tri hosťujúce tímy.
Napriek tomu sa vedúce kluby údajne potýkajú s finančnými stratami.
Zdroj: SITA.sk - Plán NBA na európsku ligu zostáva v platnosti napriek odmietnutiu zo strany klubov Euroligy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Euroliga basketbalistov NBA
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