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Golfista Sabbatini skončil tretí na finálovom turnaji PGA Tour Champions vo Phoenixe

Rory Sabbatini si najlepší výkon nechal na záverečné kolo. Po výsledkoch 68, 68 a 70 zahral v nedeľu ihrisko na 64 úderov, teda sedem rán pod par. Slovenský reprezentant v golfe

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16.11.2026 (SITA.sk) - Rory Sabbatini si najlepší výkon nechal na záverečné kolo. Po výsledkoch 68, 68 a 70 zahral v nedeľu ihrisko na 64 úderov, teda sedem rán pod par.

Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini uzavrel svoju premiérovú sezónu na PGA Tour Champions ďalším výborným výsledkom. Na podujatí Charles Schwab Cup Championship v americkom Phoenixe obsadil delené 3. miesto s celkovým skóre 14 rán pod par.

Sabbatini si najlepší výkon nechal na záverečné kolo. Po výsledkoch 68, 68 a 70 zahral v nedeľu ihrisko na 64 úderov, teda sedem rán pod par. Vďaka skvelému finišu sa posunul o 14 priečok nahor až na delenú 3. priečku.

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So skóre -14 sa o tretiu priečku podelil s Retiefom Goosenom a Freddiem Jacobsonom. Pred nimi skončili iba Zach Johnson (-17) a víťaz turnaja Stewart Cink (-19), ktorý zároveň obhájil celkové prvenstvo na turnaji Charles Schwab Cup.

Výsledok vo Phoenixe je ďalším potvrdením mimoriadne vydarenej prvej sezóny Sabbatiniho medzi hráčmi PGA Tour Champions. V októbri získal na turnaji Stifel Charity Classic svoj premiérový titul v tomto seriáli a počas roka sa viackrát umiestnil medzi najlepšími.

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Pre slovenský golf tak ide o ďalší výrazný výsledok na medzinárodnej scéne. Olympijský medailista z Tokia v lete 2021 počas svojej premiérovej sezóny medzi golfovými legendami ukázal, že dokáže pravidelne bojovať o najvyššie priečky aj na PGA Tour Champions.


Zdroj: SITA.sk - Golfista Sabbatini skončil tretí na finálovom turnaji PGA Tour Champions vo Phoenixe © SITA Všetky práva vyhradené.

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