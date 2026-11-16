Galéria SPP predstaví výstavu Kristíny Mésároš. Horizont udalostí odhaľuje skryté svety a príbehy
Horizont ako hranica medzi známym a nepoznaným, skutočným a tušeným, vonkajším svetom a naším vnútorným prežívaním. Práve tento motív sa stal ústrednou témou novej výstavy Kristíny ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Horizont ako hranica medzi známym a nepoznaným, skutočným a tušeným, vonkajším svetom a naším vnútorným prežívaním.
Práve tento motív sa stal ústrednou témou novej výstavy Kristíny Mésároš s názvom Horizont udalostí, ktorú uvidíme v Galérii SPP na Mlynských nivách v Bratislave od 13. novembra 2026 do 29. januára 2027. Výstava pod kurátorským vedením Márie Horváthovej predstavuje maliarsky svet autorky, v ktorom sa každodenné výjavy premieňajú na obrazy plné symbolov a emócií.
Názov výstavy odkazuje na jeden z kľúčových pojmov modernej fyziky. Horizont udalostí označuje miesto v ďalekom vesmíre, hranicu, spoza ktorej niet návratu, a za ktorú nedokážeme nahliadnuť. V tvorbe Kristíny Mésároš však horizont nadobúda ďalšie významy. Stáva sa symbolom objavovania, túžby po poznaní, ale aj hľadania odpovedí na otázky, ktoré kladieme sami sebe.
"Výstava má mnohoznačný názov, hovorí však nielen o nahliadnutí za horizonty a o nových svetoch, ale najmä o odhaľovaní skrytých miest v našich životoch," približuje kurátorka výstavy Mária Horváthová.
Kristína Mésároš patrí k autorkám s nezameniteľným maliarskym rukopisom. Vo svojich obrazoch zobrazuje lesy, vodné hladiny, tajomné obydlia i ľudské postavy či výjavy inšpirované cestovaním, literatúrou a osobnými spomienkami. Hoci jej obrazy často navodzujú atmosféru magického realizmu, ich východiskom zostáva skutočný svet a zdanlivo obyčajné príbehy. Často v nich nachádzame i prvky utajenej autobiografie.
"Obrazy, ktoré maľuje, sú magickým zrkadlom reality a reflexiou jej naturelu i duše – diváka oslovujú predovšetkým svojím "čarom okamihu", autenticitou zážitku a bezprostrednosťou jeho interpretácie," opisuje kurátorka Mária Horváthová.
Významným motívom autorkinej tvorby je prvok vody. Objavuje sa v podobe pokojných i tajomných hladín, bazénov, opustených lodí či pobrežných scenérií. Nie je však iba súčasťou krajiny, ale aj nositeľkou symbolických významov. Odkazuje na život, plynutie času, ľudské osudy i krehkosť sveta, ktorý nás obklopuje.
Tvorbu Kristíny Mésároš výrazne ovplyvňuje cestovanie a spoznávanie odlišných kultúr. Len v tomto roku absolvovala umelecké pobyty v Paríži, Mexiku a Číne. Nové prostredia, zážitky a pozorovania sa prirodzene premietajú do jej obrazov a otvárajú ďalšie možnosti výtvarného vyjadrenia.
V najnovších dielach zároveň posúva hranice vlastnej maliarskej techniky. Kým jej staršiu tvorbu charakterizovali najmä jemné vrstvy akrylovej farby, v súčasnosti čoraz intenzívnejšie pracuje so štruktúrami a farebnou hmotou. Vytvára výrazné textúry a plastické povrchy, na ktorých svetlo a tieň dotvárajú atmosféru obrazu.
Výstava Horizont udalostí tak nie je iba pozvaním do vzdialených a nepoznaných krajín. Je tiež príležitosťou zastaviť sa, pozrieť sa na známe veci z inej perspektívy a objaviť krásu či tajomstvo tam, kde ich bežne nehľadáme.
Výstava Horizont udalostí je pre verejnosť i prístupná v Galérii SPP v Bratislave do 29. januára 2027. Vstup na výstavu je voľný.
(*1981) Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 2000 - 2006 navštevovala ateliér grafiky a nových médií pod vedením Vojtecha Kolenčíka. Jej smerovanie k maľbe výrazne ovplyvnil štipendijný pobyt na Lasalle College of the Arts v Singapure. V roku 2014 obhájila doktorandskú prácu. Žije a tvorí v rakúskom Scharndorfe. Pravidelne vystavuje na Slovensku i v zahraničí a zúčastňuje sa medzinárodných umeleckých pobytov. V roku 2024 získala Cenu Martina Benku a bola nominovaná na Krištáľové krídlo.
Galéria SPP bola založená v roku 2000. Nachádza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave, len niekoľko minút pešej chôdze od Nivy Tower či Pradiarne 1900, v bezprostrednej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hromadnou dopravou (zastávka Novohradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre verejnosť otvorená v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný. Kontakt: galeria@spp.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Galéria SPP predstaví výstavu Kristíny Mésároš. Horizont udalostí odhaľuje skryté svety a príbehy © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve tento motív sa stal ústrednou témou novej výstavy Kristíny Mésároš s názvom Horizont udalostí, ktorú uvidíme v Galérii SPP na Mlynských nivách v Bratislave od 13. novembra 2026 do 29. januára 2027. Výstava pod kurátorským vedením Márie Horváthovej predstavuje maliarsky svet autorky, v ktorom sa každodenné výjavy premieňajú na obrazy plné symbolov a emócií.
Názov výstavy odkazuje na jeden z kľúčových pojmov modernej fyziky. Horizont udalostí označuje miesto v ďalekom vesmíre, hranicu, spoza ktorej niet návratu, a za ktorú nedokážeme nahliadnuť. V tvorbe Kristíny Mésároš však horizont nadobúda ďalšie významy. Stáva sa symbolom objavovania, túžby po poznaní, ale aj hľadania odpovedí na otázky, ktoré kladieme sami sebe.
"Výstava má mnohoznačný názov, hovorí však nielen o nahliadnutí za horizonty a o nových svetoch, ale najmä o odhaľovaní skrytých miest v našich životoch," približuje kurátorka výstavy Mária Horváthová.
Magický svet ukrytý v každodennosti
Kristína Mésároš patrí k autorkám s nezameniteľným maliarskym rukopisom. Vo svojich obrazoch zobrazuje lesy, vodné hladiny, tajomné obydlia i ľudské postavy či výjavy inšpirované cestovaním, literatúrou a osobnými spomienkami. Hoci jej obrazy často navodzujú atmosféru magického realizmu, ich východiskom zostáva skutočný svet a zdanlivo obyčajné príbehy. Často v nich nachádzame i prvky utajenej autobiografie.
"Obrazy, ktoré maľuje, sú magickým zrkadlom reality a reflexiou jej naturelu i duše – diváka oslovujú predovšetkým svojím "čarom okamihu", autenticitou zážitku a bezprostrednosťou jeho interpretácie," opisuje kurátorka Mária Horváthová.
Významným motívom autorkinej tvorby je prvok vody. Objavuje sa v podobe pokojných i tajomných hladín, bazénov, opustených lodí či pobrežných scenérií. Nie je však iba súčasťou krajiny, ale aj nositeľkou symbolických významov. Odkazuje na život, plynutie času, ľudské osudy i krehkosť sveta, ktorý nás obklopuje.
Nové horizonty, nové podoby maľby
Tvorbu Kristíny Mésároš výrazne ovplyvňuje cestovanie a spoznávanie odlišných kultúr. Len v tomto roku absolvovala umelecké pobyty v Paríži, Mexiku a Číne. Nové prostredia, zážitky a pozorovania sa prirodzene premietajú do jej obrazov a otvárajú ďalšie možnosti výtvarného vyjadrenia.
V najnovších dielach zároveň posúva hranice vlastnej maliarskej techniky. Kým jej staršiu tvorbu charakterizovali najmä jemné vrstvy akrylovej farby, v súčasnosti čoraz intenzívnejšie pracuje so štruktúrami a farebnou hmotou. Vytvára výrazné textúry a plastické povrchy, na ktorých svetlo a tieň dotvárajú atmosféru obrazu.
Výstava Horizont udalostí tak nie je iba pozvaním do vzdialených a nepoznaných krajín. Je tiež príležitosťou zastaviť sa, pozrieť sa na známe veci z inej perspektívy a objaviť krásu či tajomstvo tam, kde ich bežne nehľadáme.
Výstava Horizont udalostí je pre verejnosť i prístupná v Galérii SPP v Bratislave do 29. januára 2027. Vstup na výstavu je voľný.
Kristína Mésároš
(*1981) Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 2000 - 2006 navštevovala ateliér grafiky a nových médií pod vedením Vojtecha Kolenčíka. Jej smerovanie k maľbe výrazne ovplyvnil štipendijný pobyt na Lasalle College of the Arts v Singapure. V roku 2014 obhájila doktorandskú prácu. Žije a tvorí v rakúskom Scharndorfe. Pravidelne vystavuje na Slovensku i v zahraničí a zúčastňuje sa medzinárodných umeleckých pobytov. V roku 2024 získala Cenu Martina Benku a bola nominovaná na Krištáľové krídlo.
Galéria SPP bola založená v roku 2000. Nachádza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave, len niekoľko minút pešej chôdze od Nivy Tower či Pradiarne 1900, v bezprostrednej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hromadnou dopravou (zastávka Novohradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre verejnosť otvorená v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný. Kontakt: galeria@spp.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Galéria SPP predstaví výstavu Kristíny Mésároš. Horizont udalostí odhaľuje skryté svety a príbehy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- VIDEO: Hlavnou hviezdou extra dňa festivalu Pohoda 2027 bude Adéla
- Zhromaždenia k výročiu 17. novembra sa uskutočnia aj v Košiciach, jedno organizuje aj Matovičovo hnutie Slovensko – VIDEO
- Čo sa počas Dreame Black Weeks naozaj oplatí kúpiť?
- Netanjahu nesmie zostať pri moci ani minútu, vyhlásil jeho rival po obvineniach z manipulácie volieb
- Ronaldinho sa vrátil na profiscénu, Ravenne pomohol k triumfu nad rivalom