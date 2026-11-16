Pokladničný blok z Kauflandu neukáže, ako nákupy zákazníkov menia regióny
Na pokladničnom bloku zvyčajne vidíme len zoznam tovaru a konečnú sumu. Za bežným nákupom v reťazci je však aj práca miestnych ľudí a zákazky pre firmy, ktoré ovplyvňujú ekonomiku ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Na pokladničnom bloku zvyčajne vidíme len zoznam tovaru a konečnú sumu.
Za bežným nákupom v reťazci je však aj práca miestnych ľudí a zákazky pre firmy, ktoré ovplyvňujú ekonomiku regiónov. Najnovšia sociálno-ekonomická štúdia ukazuje, že pôsobenie Kauflandu sa v jednotlivých krajoch spája s produkciou v hodnote desiatok až stoviek miliónov eur. Zároveň v každom kraji podporuje viac ako tisíc pracovných miest prepočítaných na plné úväzky.
Ekonomický dosah Kauflandu pritom siaha ďaleko za hranice veľkých hospodárskych centier. Podrobne ho zachytáva sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025, ktorú Kaufland vypracoval v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko.* Tá na základe údajov od reťazca vypočítala jeho ekonomický vplyv v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Kaufland v sledovanom období prevádzkoval 88 predajní a aktívne spolupracoval so 702 dodávateľmi so sídlom na Slovensku. Jeho pôsobenie podľa štúdie podporovalo celkovo 11 873 pracovných miest prepočítaných na plné úväzky. Regionálne výsledky ukazujú, čo tento obchodný reťazec znamená pre miestne firmy a domácnosti.
Pracovné príležitosti sú obzvlášť dôležité v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou. Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj patrili podľa štatistík za september 2026 ku krajom s nezamestnanosťou nad celoslovenským priemerom. Zamestnávatelia a odberatelia, ktorí tu podporujú prácu a podnikanie, sú preto pre ich ekonomiku dôležití.
Práve v týchto troch krajoch podľa štúdie podporilo pôsobenie Kauflandu spolu 3 540 pracovných miest, prepočítaných na plné úväzky. Výsledok zahŕňa prácu priamo v spoločnosti, u dodávateľov a partnerov aj ďalšie miesta podporené spotrebou domácností.
Prešovský a Banskobystrický kraj mali podľa údajov o HDP na obyvateľa za rok 2024 najnižšiu ekonomickú výkonnosť. Zákazky a odbyt pre firmy sú jednou z ciest, ako podporovať ekonomickú aktivitu aj v týchto regiónoch. Túto časť prínosu zachytáva štúdia aj ukazovateľom produkcie. Vyjadruje hodnotu tovarov a služieb, ktorých vznik podporuje vlastná činnosť Kauflandu, spolupráca s dodávateľmi aj ďalšia spotreba domácností.
V Prešovskom kraji dosiahol celkový vplyv Kauflandu na produkciu 213,58 milióna eur a sídlilo tu 68 dodávateľov, s ktorými v danom obchodnom roku aktívne spolupracoval. V Banskobystrickom kraji išlo o 119,50 milióna eur a 57 dodávateľov, v Košickom o 71,98 milióna eur a 48 dodávateľov.
Pracovné zázemie reťazca má v každom regióne trochu inú podobu. Kým niekde dominujú predajne, v Trenčianskom kraji zohráva významnú úlohu aj logisticko-distribučné centrum v Ilave. V samotnom okrese Ilava štúdia vyčíslila približne 938 podporených pracovných miest prepočítaných na plné úväzky a vplyv na čisté príjmy domácností vo výške 14,71 milióna eur.
Vyčíslený vplyv zahŕňa príjmy zamestnancov Kauflandu, príjmy podporené u dodávateľov a partnerov aj tie, ktoré vznikajú prostredníctvom ďalšej spotreby domácností. Časť týchto príjmov domácností sa cez každodenné nákupy a služby vracia do regionálnej ekonomiky a prináša zákazky ďalším firmám.
Najviac predajní mal v sledovanom období Trnavský kraj, kde fungovalo štrnásť prevádzok. Celkový vplyv Kauflandu na zamestnanosť tu predstavoval 1 578 plných úväzkov. Reťazec tak zásadne podporuje regionálny trh práce aj mimo hlavného mesta.
Práca v Kauflande aj u jeho dodávateľov a partnerov prináša ľuďom príjem, z ktorého platia bývanie, potraviny či výdavky na deti. Reťazec tak prispieva do rodinných rozpočtov ako zamestnávateľ aj ako odberateľ, ktorého zákazky podporujú prácu v ďalších firmách. V každom z ôsmich krajov presiahol celkový vplyv Kauflandu na čisté príjmy domácností v priemere 15 miliónov eur za sledovaný rok.
Aj tento, regionálny rozmer bežného nákupu zostáva na pokladničnom bloku neviditeľný.
Link na štúdiu
* Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno‑ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland. Verejné údaje o nezamestnanosti zachytávajú september 2026 a slúžia ako aktuálny regionálny kontext.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pokladničný blok z Kauflandu neukáže, ako nákupy zákazníkov menia regióny © SITA Všetky práva vyhradené.
Za bežným nákupom v reťazci je však aj práca miestnych ľudí a zákazky pre firmy, ktoré ovplyvňujú ekonomiku regiónov. Najnovšia sociálno-ekonomická štúdia ukazuje, že pôsobenie Kauflandu sa v jednotlivých krajoch spája s produkciou v hodnote desiatok až stoviek miliónov eur. Zároveň v každom kraji podporuje viac ako tisíc pracovných miest prepočítaných na plné úväzky.
Ekonomický dosah Kauflandu pritom siaha ďaleko za hranice veľkých hospodárskych centier. Podrobne ho zachytáva sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025, ktorú Kaufland vypracoval v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko.* Tá na základe údajov od reťazca vypočítala jeho ekonomický vplyv v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Kaufland v sledovanom období prevádzkoval 88 predajní a aktívne spolupracoval so 702 dodávateľmi so sídlom na Slovensku. Jeho pôsobenie podľa štúdie podporovalo celkovo 11 873 pracovných miest prepočítaných na plné úväzky. Regionálne výsledky ukazujú, čo tento obchodný reťazec znamená pre miestne firmy a domácnosti.
Práca aj tam, kde sa hľadá ťažšie
Pracovné príležitosti sú obzvlášť dôležité v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou. Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj patrili podľa štatistík za september 2026 ku krajom s nezamestnanosťou nad celoslovenským priemerom. Zamestnávatelia a odberatelia, ktorí tu podporujú prácu a podnikanie, sú preto pre ich ekonomiku dôležití.
Práve v týchto troch krajoch podľa štúdie podporilo pôsobenie Kauflandu spolu 3 540 pracovných miest, prepočítaných na plné úväzky. Výsledok zahŕňa prácu priamo v spoločnosti, u dodávateľov a partnerov aj ďalšie miesta podporené spotrebou domácností.
Zákazky, ktoré dávajú regiónom zarobiť
Prešovský a Banskobystrický kraj mali podľa údajov o HDP na obyvateľa za rok 2024 najnižšiu ekonomickú výkonnosť. Zákazky a odbyt pre firmy sú jednou z ciest, ako podporovať ekonomickú aktivitu aj v týchto regiónoch. Túto časť prínosu zachytáva štúdia aj ukazovateľom produkcie. Vyjadruje hodnotu tovarov a služieb, ktorých vznik podporuje vlastná činnosť Kauflandu, spolupráca s dodávateľmi aj ďalšia spotreba domácností.
V Prešovskom kraji dosiahol celkový vplyv Kauflandu na produkciu 213,58 milióna eur a sídlilo tu 68 dodávateľov, s ktorými v danom obchodnom roku aktívne spolupracoval. V Banskobystrickom kraji išlo o 119,50 milióna eur a 57 dodávateľov, v Košickom o 71,98 milióna eur a 48 dodávateľov.
Na Považí zaváži logistika, na západe hustá obchodná sieť
Pracovné zázemie reťazca má v každom regióne trochu inú podobu. Kým niekde dominujú predajne, v Trenčianskom kraji zohráva významnú úlohu aj logisticko-distribučné centrum v Ilave. V samotnom okrese Ilava štúdia vyčíslila približne 938 podporených pracovných miest prepočítaných na plné úväzky a vplyv na čisté príjmy domácností vo výške 14,71 milióna eur.
Vyčíslený vplyv zahŕňa príjmy zamestnancov Kauflandu, príjmy podporené u dodávateľov a partnerov aj tie, ktoré vznikajú prostredníctvom ďalšej spotreby domácností. Časť týchto príjmov domácností sa cez každodenné nákupy a služby vracia do regionálnej ekonomiky a prináša zákazky ďalším firmám.
Najviac predajní mal v sledovanom období Trnavský kraj, kde fungovalo štrnásť prevádzok. Celkový vplyv Kauflandu na zamestnanosť tu predstavoval 1 578 plných úväzkov. Reťazec tak zásadne podporuje regionálny trh práce aj mimo hlavného mesta.
Milióny v rodinných rozpočtoch
Práca v Kauflande aj u jeho dodávateľov a partnerov prináša ľuďom príjem, z ktorého platia bývanie, potraviny či výdavky na deti. Reťazec tak prispieva do rodinných rozpočtov ako zamestnávateľ aj ako odberateľ, ktorého zákazky podporujú prácu v ďalších firmách. V každom z ôsmich krajov presiahol celkový vplyv Kauflandu na čisté príjmy domácností v priemere 15 miliónov eur za sledovaný rok.
Aj tento, regionálny rozmer bežného nákupu zostáva na pokladničnom bloku neviditeľný.
Link na štúdiu
* Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno‑ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland. Verejné údaje o nezamestnanosti zachytávajú september 2026 a slúžia ako aktuálny regionálny kontext.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pokladničný blok z Kauflandu neukáže, ako nákupy zákazníkov menia regióny © SITA Všetky práva vyhradené.
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