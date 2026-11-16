V Prahe protestovali státisíce ľudí za zachovanie nezávislosti verejnoprávnych médií
Vláda premiéra Andreja Babiša plánuje nahradiť koncesionárske poplatky, ktoré platia diváci a poslucháči, financovaním zo štátneho rozpočtu. Na Letnej v Prahe sa v nedeľu zišli státisíce ľudí ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Vláda premiéra Andreja Babiša plánuje nahradiť koncesionárske poplatky, ktoré platia diváci a poslucháči, financovaním zo štátneho rozpočtu.
Na Letnej v Prahe sa v nedeľu zišli státisíce ľudí na protest proti plánom vlády premiéra Andreja Babiša (ANO) zmeniť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu. Okrem zachovania koncesionárskych poplatkov organizátori protestov žiadajú odchod Tomia Okamuru (SPD) z čela Poslaneckej snemovne a Jaromíra Zůnu z funkcie ministra obrany. Podľa organizátorov išlo o najväčší protest v českých dejinách. Uviedol o tom český portál Seznam Zprávy.
Organizátori zo spolku Milion chvilek pro demokracii nazvali podujatie Letná proti 4:36. Názov odkazuje na čas, na ktorý vládna koalícia presadila hlasovanie o kontroverznom vládnom návrhu zákona, ktorý ruší doterajšie koncesionárske poplatky za Českú televíziu a Český rozhlas. Podľa predsedu spolku Mikuláša Minářa sa na nedeľnom podujatí zúčastnilo 350-tisíc až 450-tisíc ľudí.
„Je to najväčšia demonštrácia na Letnej od roku 1989, za posledných 37 rokov,“ oznámil Minář. Protesty, na ktoré dohliadali desiatky policajtov, záchranárov a členov antikonfliktného tímu, sa zaobišli bez väčších komplikácií, doprava však viazla. Pražský dopravný podnik preventívne posilnil spoje. Napriek tomu boli električky smerujúce na Letnú úplne zaplnené už niekoľko hodín pred začiatkom demonštrácie.
O tom, že svoj nesúhlas s krokmi súčasnej vlády prišli vyjadriť ľudia z celej republiky, svedčili transparenty, ktoré si demonštranti priniesli. V dave bolo možné vidieť odkazy na Tábor, Prostějov či Chrudim. Skupina šiestich žien s transparentom „Ostravu to s*re“ pricestovala vlakom už v sobotu.
Slnečné, ale chladné počasie neodradilo od účasti ani rodiny s malými deťmi, pre ktoré na Letnej vyhradili osobitný priestor.
Počas takmer trojhodinového programu vystúpili s prejavmi zástupcovia ekologických organizácií, cirkví, nepočujúcich či divadiel, ako aj športovci, podnikatelia a umelci. Všetci vyjadrovali nesúhlas so zámerom vlády financovať Český rozhlas a Českú televíziu zo štátneho rozpočtu. Odporcovia zmeny sa obávajú, že obe médiá tak môžu stratiť nezávislosť. Babiš aj ostatní koaliční politici tieto obavy odmietajú, rovnako ako úvahy o politickom ovplyvňovaní verejnoprávnych médií.
Minář vyzval vládu, aby návrh zákona stiahla. Spolok ďalej požaduje dialóg s vládou, odvolanie Tomia Okamuru a odobratie rezortu obrany hnutiu SPD. Demonštranti jeho slová podporili skandovaním „Demisiu!“
Diskusiu o reforme financovania Českej televízie a Českého rozhlasu otvorili vládni poslanci na plenárnom zasadnutí Poslaneckej snemovne 24. októbra. Na návrh podpredsedu SPD Radima Fialu snemovňa prednostne zaradila na program zrušenie televíznych a rozhlasových poplatkov. Koalícia zároveň presadila, aby sa hlasovanie o návrhu zákona v prvom čítaní uskutočnilo v sobotu ráno o 4:36. Vládny návrh zákona v súčasnosti počíta so znížením rozpočtov oboch médií približne o 1,4 miliardy korún (približne 57,35 milióna eur). Ich príjmy zo štátneho rozpočtu budú stanovené zákonom, a preto ich nebude možné každoročne meniť pri schvaľovaní rozpočtu.
Zdroj: SITA.sk - V Prahe protestovali státisíce ľudí za zachovanie nezávislosti verejnoprávnych médií © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Letnej v Prahe sa v nedeľu zišli státisíce ľudí na protest proti plánom vlády premiéra Andreja Babiša (ANO) zmeniť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu. Okrem zachovania koncesionárskych poplatkov organizátori protestov žiadajú odchod Tomia Okamuru (SPD) z čela Poslaneckej snemovne a Jaromíra Zůnu z funkcie ministra obrany. Podľa organizátorov išlo o najväčší protest v českých dejinách. Uviedol o tom český portál Seznam Zprávy.
Letná proti 4:36
Organizátori zo spolku Milion chvilek pro demokracii nazvali podujatie Letná proti 4:36. Názov odkazuje na čas, na ktorý vládna koalícia presadila hlasovanie o kontroverznom vládnom návrhu zákona, ktorý ruší doterajšie koncesionárske poplatky za Českú televíziu a Český rozhlas. Podľa predsedu spolku Mikuláša Minářa sa na nedeľnom podujatí zúčastnilo 350-tisíc až 450-tisíc ľudí.
„Je to najväčšia demonštrácia na Letnej od roku 1989, za posledných 37 rokov,“ oznámil Minář. Protesty, na ktoré dohliadali desiatky policajtov, záchranárov a členov antikonfliktného tímu, sa zaobišli bez väčších komplikácií, doprava však viazla. Pražský dopravný podnik preventívne posilnil spoje. Napriek tomu boli električky smerujúce na Letnú úplne zaplnené už niekoľko hodín pred začiatkom demonštrácie.
Trojhodinový program
O tom, že svoj nesúhlas s krokmi súčasnej vlády prišli vyjadriť ľudia z celej republiky, svedčili transparenty, ktoré si demonštranti priniesli. V dave bolo možné vidieť odkazy na Tábor, Prostějov či Chrudim. Skupina šiestich žien s transparentom „Ostravu to s*re“ pricestovala vlakom už v sobotu.
Slnečné, ale chladné počasie neodradilo od účasti ani rodiny s malými deťmi, pre ktoré na Letnej vyhradili osobitný priestor.
Počas takmer trojhodinového programu vystúpili s prejavmi zástupcovia ekologických organizácií, cirkví, nepočujúcich či divadiel, ako aj športovci, podnikatelia a umelci. Všetci vyjadrovali nesúhlas so zámerom vlády financovať Český rozhlas a Českú televíziu zo štátneho rozpočtu. Odporcovia zmeny sa obávajú, že obe médiá tak môžu stratiť nezávislosť. Babiš aj ostatní koaliční politici tieto obavy odmietajú, rovnako ako úvahy o politickom ovplyvňovaní verejnoprávnych médií.
Minář vyzval vládu, aby návrh zákona stiahla. Spolok ďalej požaduje dialóg s vládou, odvolanie Tomia Okamuru a odobratie rezortu obrany hnutiu SPD. Demonštranti jeho slová podporili skandovaním „Demisiu!“
Diskusiu o reforme financovania Českej televízie a Českého rozhlasu otvorili vládni poslanci na plenárnom zasadnutí Poslaneckej snemovne 24. októbra. Na návrh podpredsedu SPD Radima Fialu snemovňa prednostne zaradila na program zrušenie televíznych a rozhlasových poplatkov. Koalícia zároveň presadila, aby sa hlasovanie o návrhu zákona v prvom čítaní uskutočnilo v sobotu ráno o 4:36. Vládny návrh zákona v súčasnosti počíta so znížením rozpočtov oboch médií približne o 1,4 miliardy korún (približne 57,35 milióna eur). Ich príjmy zo štátneho rozpočtu budú stanovené zákonom, a preto ich nebude možné každoročne meniť pri schvaľovaní rozpočtu.
Zdroj: SITA.sk - V Prahe protestovali státisíce ľudí za zachovanie nezávislosti verejnoprávnych médií © SITA Všetky práva vyhradené.
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