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Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie

Únia sa zamerala na ruské banky, energetické podniky, tieňovú flotilu aj šíriteľov dezinformácií a organizátorov kybernetických útokov. Ministri zahraničných vecí

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16.11.2026 (SITA.sk) - Únia sa zamerala na ruské banky, energetické podniky, tieňovú flotilu aj šíriteľov dezinformácií a organizátorov kybernetických útokov.

Ministri zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) schválili v pondelok ďalšie protiruské sankcie, ktoré sa týkajú celkovo 145 osôb a subjektov. Nové opatrenia majú obmedziť financovanie ruskej vojny proti Ukrajine a zasiahnuť organizátorov hybridných operácií namierených proti európskym krajinám.


Podľa Rady EÚ sa najrozsiahlejšia časť sankcií vzťahuje na 113 osôb a spoločností vrátane takmer 50 ruských bánk a finančných inštitúcií.

Energetické podniky a propagandisti


Na zoznam pribudli aj energetické podniky prevádzkujúce rafinérie a petrohradský ropný terminál, ako aj spoločnosti napojené na ruskú tieňovú flotilu. Opatrenia zasiahli tiež podnikateľov pôsobiacich v internetovom obchode.

Ďalších 32 osôb a subjektov Únia sankcionovala za dezinformačné kampane a kybernetické útoky. Medzi nimi je moskovská spoločnosť Social Design Agency, ktorú Rada EÚ spája s propagandistickými operáciami riadenými Kremľom, a proruská hackerská skupina NoName057(16).

Zmrazený majetok a zákaz vstupu


Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku, zákaz sprístupňovania finančných prostriedkov a zákaz vstupu dotknutých osôb do EÚ.

Opatrenia prichádzajú v čase pokračujúcich ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Brusel zároveň pripravuje širší, už 22. balík protiruských sankcií.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.

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