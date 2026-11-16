Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie
Únia sa zamerala na ruské banky, energetické podniky, tieňovú flotilu aj šíriteľov dezinformácií a organizátorov kybernetických útokov. Ministri zahraničných vecí
16.11.2026 (SITA.sk) - Únia sa zamerala na ruské banky, energetické podniky, tieňovú flotilu aj šíriteľov dezinformácií a organizátorov kybernetických útokov.
Podľa Rady EÚ sa najrozsiahlejšia časť sankcií vzťahuje na 113 osôb a spoločností vrátane takmer 50 ruských bánk a finančných inštitúcií.
Na zoznam pribudli aj energetické podniky prevádzkujúce rafinérie a petrohradský ropný terminál, ako aj spoločnosti napojené na ruskú tieňovú flotilu. Opatrenia zasiahli tiež podnikateľov pôsobiacich v internetovom obchode.
Ďalších 32 osôb a subjektov Únia sankcionovala za dezinformačné kampane a kybernetické útoky. Medzi nimi je moskovská spoločnosť Social Design Agency, ktorú Rada EÚ spája s propagandistickými operáciami riadenými Kremľom, a proruská hackerská skupina NoName057(16).
Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku, zákaz sprístupňovania finančných prostriedkov a zákaz vstupu dotknutých osôb do EÚ.
Opatrenia prichádzajú v čase pokračujúcich ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Brusel zároveň pripravuje širší, už 22. balík protiruských sankcií.
Zdroj: SITA.sk - Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministri zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) schválili v pondelok ďalšie protiruské sankcie, ktoré sa týkajú celkovo 145 osôb a subjektov. Nové opatrenia majú obmedziť financovanie ruskej vojny proti Ukrajine a zasiahnuť organizátorov hybridných operácií namierených proti európskym krajinám.
Energetické podniky a propagandisti
Na zoznam pribudli aj energetické podniky prevádzkujúce rafinérie a petrohradský ropný terminál, ako aj spoločnosti napojené na ruskú tieňovú flotilu. Opatrenia zasiahli tiež podnikateľov pôsobiacich v internetovom obchode.
Ďalších 32 osôb a subjektov Únia sankcionovala za dezinformačné kampane a kybernetické útoky. Medzi nimi je moskovská spoločnosť Social Design Agency, ktorú Rada EÚ spája s propagandistickými operáciami riadenými Kremľom, a proruská hackerská skupina NoName057(16).
Zmrazený majetok a zákaz vstupu
Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku, zákaz sprístupňovania finančných prostriedkov a zákaz vstupu dotknutých osôb do EÚ.
Opatrenia prichádzajú v čase pokračujúcich ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Brusel zároveň pripravuje širší, už 22. balík protiruských sankcií.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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