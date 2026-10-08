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08. októbra 2026
Európe nehrozí nedostatok leteckého paliva minimálne do budúceho leta, myslí si šéf Ryanairu. Problémom je jeho cena
Tagy: Európska letecká doprava Letecká doprava letecké palivo nízkonákladové lety Osobná letecká doprava
Letecké palivo bývalo podľa neho v minulosti približne o 10 až 15 percent drahšie než severomorská ropa Brent, zatiaľ čo v súčasnosti je rozdiel približne 50 percent. Generálny riaditeľ írskej
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8.10.2026 (SITA.sk) - Letecké palivo bývalo podľa neho v minulosti približne o 10 až 15 percent drahšie než severomorská ropa Brent, zatiaľ čo v súčasnosti je rozdiel približne 50 percent.
Generálny riaditeľ írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary vo štvrtok vyhlásil, že Európe najbližšiu zimu ani budúce leto nehrozí nedostatok leteckého paliva napriek narušeniu dodávateľských reťazcov v dôsledku vojny s Iránom.
„Nemyslím si, že by počas tejto zimy alebo dokonca budúceho leta existovali pochybnosti o dostupnosti leteckého paliva v Európe, pokiaľ nenastane nejaká nepredvídaná udalosť,“ povedal O'Leary na tlačovej konferencii združenia európskych leteckých spoločností A4E v Bruseli.
Upozornil však, že ceny leteckého paliva rastú výrazne rýchlejšie než ceny ropy. Podľa neho bývalo letecké palivo v minulosti približne o 10 až 15 percent drahšie než severomorská ropa Brent, zatiaľ čo v súčasnosti je rozdiel približne 50 percent.
Rast cien súvisí s útokmi na rafinérie a dodávateľskú infraštruktúru na Blízkom východe po vypuknutí vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán v priebehu konfliktu útočil na zariadenia v krajinách Perzského zálivu, ktoré obviňuje z podpory Washingtonu.
Ryanair minulý mesiac oznámil, že pre vyššie náklady na palivo obmedzí počas zimy letové poriadky a znížil odhad počtu prepravených cestujúcich za celý finančný rok z 216 miliónov na 214 miliónov.
„Nevidím dôvod, prečo by sa to malo zmeniť počas nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Ukrajinci útočia na ruské rafinérie, Húsíovia a Irán útočia na rafinérske kapacity na Blízkom východe a nedostatok tankerov aj spracovateľských kapacít bude predstavovať vážny problém,“ povedal O'Leary.
Zdroj: SITA.sk - Európe nehrozí nedostatok leteckého paliva minimálne do budúceho leta, myslí si šéf Ryanairu. Problémom je jeho cena © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny riaditeľ írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary vo štvrtok vyhlásil, že Európe najbližšiu zimu ani budúce leto nehrozí nedostatok leteckého paliva napriek narušeniu dodávateľských reťazcov v dôsledku vojny s Iránom.
„Nemyslím si, že by počas tejto zimy alebo dokonca budúceho leta existovali pochybnosti o dostupnosti leteckého paliva v Európe, pokiaľ nenastane nejaká nepredvídaná udalosť,“ povedal O'Leary na tlačovej konferencii združenia európskych leteckých spoločností A4E v Bruseli.
Zdražuje rýchlejšie než ropa
Upozornil však, že ceny leteckého paliva rastú výrazne rýchlejšie než ceny ropy. Podľa neho bývalo letecké palivo v minulosti približne o 10 až 15 percent drahšie než severomorská ropa Brent, zatiaľ čo v súčasnosti je rozdiel približne 50 percent.
Rast cien súvisí s útokmi na rafinérie a dodávateľskú infraštruktúru na Blízkom východe po vypuknutí vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán v priebehu konfliktu útočil na zariadenia v krajinách Perzského zálivu, ktoré obviňuje z podpory Washingtonu.
Bez výhľadu na zlepšenie
Ryanair minulý mesiac oznámil, že pre vyššie náklady na palivo obmedzí počas zimy letové poriadky a znížil odhad počtu prepravených cestujúcich za celý finančný rok z 216 miliónov na 214 miliónov.
„Nevidím dôvod, prečo by sa to malo zmeniť počas nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Ukrajinci útočia na ruské rafinérie, Húsíovia a Irán útočia na rafinérske kapacity na Blízkom východe a nedostatok tankerov aj spracovateľských kapacít bude predstavovať vážny problém,“ povedal O'Leary.
Zdroj: SITA.sk - Európe nehrozí nedostatok leteckého paliva minimálne do budúceho leta, myslí si šéf Ryanairu. Problémom je jeho cena © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európska letecká doprava Letecká doprava letecké palivo nízkonákladové lety Osobná letecká doprava
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