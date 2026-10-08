Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. októbra 2026

Európe nehrozí nedostatok leteckého paliva minimálne do budúceho leta, myslí si šéf Ryanairu. Problémom je jeho cena


Tagy: Európska letecká doprava Letecká doprava letecké palivo nízkonákladové lety Osobná letecká doprava

Letecké palivo bývalo podľa neho v minulosti približne o 10 až 15 percent drahšie než severomorská ropa Brent, zatiaľ čo v súčasnosti je rozdiel približne 50 percent. Generálny riaditeľ írskej



Zdieľať
portugal_ryanair_94391 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Letecké palivo bývalo podľa neho v minulosti približne o 10 až 15 percent drahšie než severomorská ropa Brent, zatiaľ čo v súčasnosti je rozdiel približne 50 percent.


Generálny riaditeľ írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary vo štvrtok vyhlásil, že Európe najbližšiu zimu ani budúce leto nehrozí nedostatok leteckého paliva napriek narušeniu dodávateľských reťazcov v dôsledku vojny s Iránom.

Nemyslím si, že by počas tejto zimy alebo dokonca budúceho leta existovali pochybnosti o dostupnosti leteckého paliva v Európe, pokiaľ nenastane nejaká nepredvídaná udalosť,“ povedal O'Leary na tlačovej konferencii združenia európskych leteckých spoločností A4E v Bruseli.

Zdražuje rýchlejšie než ropa


Upozornil však, že ceny leteckého paliva rastú výrazne rýchlejšie než ceny ropy. Podľa neho bývalo letecké palivo v minulosti približne o 10 až 15 percent drahšie než severomorská ropa Brent, zatiaľ čo v súčasnosti je rozdiel približne 50 percent.

Rast cien súvisí s útokmi na rafinérie a dodávateľskú infraštruktúru na Blízkom východe po vypuknutí vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán v priebehu konfliktu útočil na zariadenia v krajinách Perzského zálivu, ktoré obviňuje z podpory Washingtonu.

Bez výhľadu na zlepšenie


Ryanair minulý mesiac oznámil, že pre vyššie náklady na palivo obmedzí počas zimy letové poriadky a znížil odhad počtu prepravených cestujúcich za celý finančný rok z 216 miliónov na 214 miliónov.

Nevidím dôvod, prečo by sa to malo zmeniť počas nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Ukrajinci útočia na ruské rafinérie, Húsíovia a Irán útočia na rafinérske kapacity na Blízkom východe a nedostatok tankerov aj spracovateľských kapacít bude predstavovať vážny problém,“ povedal O'Leary.


Zdroj: SITA.sk - Európe nehrozí nedostatok leteckého paliva minimálne do budúceho leta, myslí si šéf Ryanairu. Problémom je jeho cena © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska letecká doprava Letecká doprava letecké palivo nízkonákladové lety Osobná letecká doprava
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rusi strácajú pôdu pod nohami. Preniknú cez ukrajinskú obranu, no Ukrajinci ich vytláčajú protiútokmi
<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenia na ministra Migaľa – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 