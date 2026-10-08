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08. októbra 2026

Ruský útok zasiahol autobusy v ukrajinskom Kramatorsku, zahynulo najmenej 30 ľudí


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajinské úrady upozornili, že počet mŕtvych aj zranených sa môže zvýšiť, vyšetrovanie incidentu pokračuje. Najmenej 30 ľudí zahynulo a ďalších 18 osôb utrpelo ...



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russia_ukraine_war_14917 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské úrady upozornili, že počet mŕtvych aj zranených sa môže zvýšiť, vyšetrovanie incidentu pokračuje.


Najmenej 30 ľudí zahynulo a ďalších 18 osôb utrpelo zranenia vo štvrtok pri ruskom útoku na dva autobusy s cestujúcimi v Kramatorsku na východe Ukrajiny neďaleko frontovej línie, oznámili ukrajinské úrady.


„Podľa predbežných údajov je v tejto chvíli známych 30 obetí. Ďalších 18 ľudí podľa dostupných informácií utrpelo zranenia,“ uviedla miestna prokuratúra. Dodala, že konečná bilancia útoku sa ešte zisťuje.

Zbytočné obete


Ukrajinská polícia uviedla, že Rusko zasiahlo autobusy riadenou leteckou bombou. Útok sa odohral približne o 09.00 hod. SELČ. Na záberoch z miesta bolo vidieť telá obetí, trosky roztrúsené po ceste a horiaci vrak autobusu.

Kramatorsk patrí medzi kľúčové mestá Doneckej oblasti, ktoré ruské jednotky dosiaľ neobsadili. Moskva pritom celú oblasť vyhlasuje za súčasť Ruska.

Mesto počas vojny slúži ako významný logistický a zásobovací uzol ukrajinskej armády a je súčasťou takzvaného pásu pevností, ktorý sa ukrajinské jednotky snažia udržať.

Okupanti postupujú


Ruské sily sa postupne priblížili k východnému okraju Kramatorska, čo viedlo k opakovaným výzvam na evakuáciu zostávajúcich civilistov.

Mestská rada označila útok za „ďalší strašný zločin ruskej armády proti civilnému obyvateľstvu“ a tvrdí, že na mieste neboli nijaké vojenské ciele.

Útok prišiel deň po tom, ako ruská raketa zasiahla bytový dom v Černihivskej oblasti. Zahynulo tam 22 ľudí vrátane piatich detí.

 

 


Zdroj: SITA.sk - Ruský útok zasiahol autobusy v ukrajinskom Kramatorsku, zahynulo najmenej 30 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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