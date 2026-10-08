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08. októbra 2026
Ruský útok zasiahol autobusy v ukrajinskom Kramatorsku, zahynulo najmenej 30 ľudí
Ukrajinské úrady upozornili, že počet mŕtvych aj zranených sa môže zvýšiť, vyšetrovanie incidentu pokračuje. Najmenej 30 ľudí zahynulo a ďalších 18 osôb utrpelo ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské úrady upozornili, že počet mŕtvych aj zranených sa môže zvýšiť, vyšetrovanie incidentu pokračuje.
„Podľa predbežných údajov je v tejto chvíli známych 30 obetí. Ďalších 18 ľudí podľa dostupných informácií utrpelo zranenia,“ uviedla miestna prokuratúra. Dodala, že konečná bilancia útoku sa ešte zisťuje.
Ukrajinská polícia uviedla, že Rusko zasiahlo autobusy riadenou leteckou bombou. Útok sa odohral približne o 09.00 hod. SELČ. Na záberoch z miesta bolo vidieť telá obetí, trosky roztrúsené po ceste a horiaci vrak autobusu.
Kramatorsk patrí medzi kľúčové mestá Doneckej oblasti, ktoré ruské jednotky dosiaľ neobsadili. Moskva pritom celú oblasť vyhlasuje za súčasť Ruska.
Mesto počas vojny slúži ako významný logistický a zásobovací uzol ukrajinskej armády a je súčasťou takzvaného pásu pevností, ktorý sa ukrajinské jednotky snažia udržať.
Ruské sily sa postupne priblížili k východnému okraju Kramatorska, čo viedlo k opakovaným výzvam na evakuáciu zostávajúcich civilistov.
Mestská rada označila útok za „ďalší strašný zločin ruskej armády proti civilnému obyvateľstvu“ a tvrdí, že na mieste neboli nijaké vojenské ciele.
Útok prišiel deň po tom, ako ruská raketa zasiahla bytový dom v Černihivskej oblasti. Zahynulo tam 22 ľudí vrátane piatich detí.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok zasiahol autobusy v ukrajinskom Kramatorsku, zahynulo najmenej 30 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 30 ľudí zahynulo a ďalších 18 osôb utrpelo zranenia vo štvrtok pri ruskom útoku na dva autobusy s cestujúcimi v Kramatorsku na východe Ukrajiny neďaleko frontovej línie, oznámili ukrajinské úrady.
„Podľa predbežných údajov je v tejto chvíli známych 30 obetí. Ďalších 18 ľudí podľa dostupných informácií utrpelo zranenia,“ uviedla miestna prokuratúra. Dodala, že konečná bilancia útoku sa ešte zisťuje.
Zbytočné obete
Ukrajinská polícia uviedla, že Rusko zasiahlo autobusy riadenou leteckou bombou. Útok sa odohral približne o 09.00 hod. SELČ. Na záberoch z miesta bolo vidieť telá obetí, trosky roztrúsené po ceste a horiaci vrak autobusu.
Kramatorsk patrí medzi kľúčové mestá Doneckej oblasti, ktoré ruské jednotky dosiaľ neobsadili. Moskva pritom celú oblasť vyhlasuje za súčasť Ruska.
Mesto počas vojny slúži ako významný logistický a zásobovací uzol ukrajinskej armády a je súčasťou takzvaného pásu pevností, ktorý sa ukrajinské jednotky snažia udržať.
Okupanti postupujú
Ruské sily sa postupne priblížili k východnému okraju Kramatorska, čo viedlo k opakovaným výzvam na evakuáciu zostávajúcich civilistov.
Mestská rada označila útok za „ďalší strašný zločin ruskej armády proti civilnému obyvateľstvu“ a tvrdí, že na mieste neboli nijaké vojenské ciele.
Útok prišiel deň po tom, ako ruská raketa zasiahla bytový dom v Černihivskej oblasti. Zahynulo tam 22 ľudí vrátane piatich detí.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok zasiahol autobusy v ukrajinskom Kramatorsku, zahynulo najmenej 30 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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