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08. októbra 2026

Rusi strácajú pôdu pod nohami. Preniknú cez ukrajinskú obranu, no Ukrajinci ich vytláčajú protiútokmi


Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ukrajinské jednotky podľa analytikov postúpili v Doneckej oblasti a podnikajú protiútoky na viacerých úsekoch frontu. Ruské pokusy o infiltráciu zatiaľ vo väčšine sledovaných oblastí nepriniesli potvrdené ...



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russia_ukraine_05709 676x380 8.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské jednotky podľa analytikov postúpili v Doneckej oblasti a podnikajú protiútoky na viacerých úsekoch frontu. Ruské pokusy o infiltráciu zatiaľ vo väčšine sledovaných oblastí nepriniesli potvrdené územné zisky.


Ruská armáda sa na viacerých úsekoch ukrajinského frontu pokúša prenikať do obranných pozícií protivníka, no podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa jej vo väčšine sledovaných oblastí nedarí dosahovať potvrdené územné zisky. Ukrajinské jednotky naopak pokračujú v protiútokoch a v Doneckej oblasti zaznamenali ďalší postup.

Podľa hodnotenia ISW zo 7. októbra ukrajinské sily postúpili východne od Oleksandrivky. Protiútoky zároveň pokračujú v okolí Lymanu, Kupianska aj Dobropille. Analytici upozorňujú, že ruské pokusy o prenikanie cez ukrajinské línie nemusia automaticky znamenať, že Moskva získala kontrolu nad príslušným územím.

Zaujímavé priznanie prišlo aj z ruskej strany. Jeden z vojenských blogerov napojených na Kremeľ podľa ISW potvrdil, že ukrajinské jednotky pokračujú v protiútokoch pozdĺž rieky Žerebec pri Lymane. Tvrdí, že početná prevaha Ukrajincov a ich výhoda v používaní dronov bránia ruským silám upevniť si pozície v tejto oblasti.

 

Ruská armáda sa podľa analytikov snaží ukrajinský postup pri Lymane zastaviť v rámci operácie Vivaldi. Ukrajinci pritom pokračujú v protiútokoch smerom k východnému brehu rieky Žerebec.

Boje pokračujú aj v Charkovskej oblasti. Ruským jednotkám sa podľa dostupných správ podarilo preniknúť do ukrajinských pozícií východne od Vovčanska. Ukrajinské sily však následne zasiahli ruské jednotky juhovýchodne od Chrypunov, kde analytici predpokladajú ďalší infiltračný pokus.

Pri Kupiansku ruské sily 6. a 7. októbra útočili v okolí mesta aj pri obciach Kivšarivka a Kupiansk-Vuzlovyj. ISW však nezaznamenal potvrdený ruský postup. Ukrajinské jednotky medzitým pokračovali v protiútokoch na severe Kupianska.

Podobná situácia bola v okolí mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti. Ruské jednotky pokračovali v útočných operáciách, ale podľa ISW nezískali potvrdené nové územie. Ukrajinci zároveň podnikali protiútoky severovýchodne od mesta. Analytici nezaznamenali potvrdené ruské územné zisky ani pri meste Huľajpole či v západnej časti Záporožskej oblasti. Ruské jednotky sa tam podľa ISW môžu pokúšať obísť Orichiv zo západu aj východu.

Ukrajinská armáda už začiatkom októbra uskutočnila úspešné čistiace operácie v okolí Vovčanska. Podľa skoršieho hodnotenia ISW vytlačila ruské infiltračné skupiny z približne desiatich kilometrov štvorcových územia východne od mesta.

Najnovšie hodnotenie tak ukazuje, že hoci ruské útoky pokračujú na širokom úseku frontu, ich výsledky zostávajú obmedzené a ukrajinské jednotky na viacerých miestach dokážu prevziať iniciatívu. Rozsah jednotlivých prienikov a protiútokov sa však môže meniť a nie všetky hlásenia z bojiska možno nezávisle potvrdiť.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Rusi strácajú pôdu pod nohami. Preniknú cez ukrajinskú obranu, no Ukrajinci ich vytláčajú protiútokmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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