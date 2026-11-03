Európou sa šíria bombové hrozby voči lietadlám. V Poľsku dnes preverovali dve, po jednom v Španielsku a Taliansku
Ani v jednom prípade sa na palube lietadiel žiadne výbušniny nenašli. Štyri európske lety sa v utorok stali terčom bombových hrozieb, ktoré si vynútili ich núdzové ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Ani v jednom prípade sa na palube lietadiel žiadne výbušniny nenašli.
Štyri európske lety sa v utorok stali terčom bombových hrozieb, ktoré si vynútili ich núdzové pristátia. Bezpečnostné prehliadky v žiadnom z lietadiel výbušniny nenašli, informovali úrady.
Dve bombové hrozby sa týkali letov smerujúcich do Varšavy, a to lietadla spoločnosti SAS Scandinavian Airlines z Kodane a letu poľského dopravcu LOT z londýnskeho letiska Heathrow.
Lietadlo SAS pristálo na varšavskom Letisku Frédérica Chopina, kde ho podrobili bezpečnostnej kontrole. Tá neodhalila žiadne výbušné zariadenia. Letisko preventívne uzavrelo jednu z pristávacích dráh, no prevádzka pokračovala bez väčších obmedzení.
Lietadlo LOT, ktoré malo pôvodne pristáť na tom istom letisku, odklonili na letisko Varšava-Modlin. Aj tam po prijatí hrozby dočasne prerušili prevádzku. Boeing 737 MAX pristál bez problémov.
„Cestujúcich evakuovali a lietadlo prešlo bezpečnostnou kontrolou. Nič sa nenašlo,“ povedal hovorca letiska Modlin Adam Szablowski. Po skončení prehliadky úrady letisko opäť otvorili. „Letisko bolo znovu otvorené a funguje normálne,“ dodal hovorca.
Pri treťom incidente španielsky prevádzkovateľ letísk Aena potvrdil aktiváciu núdzového protokolu po nahlásení bombovej hrozby na palube lietadla spoločnosti Ryanair letiaceho z Manchestru do španielskej Murcie. Po pristátí sa tiež nepotvrdila prítomnosť výbušnín.
Kontrole podrobili aj lietadlo spoločnosti Wizz Air z talianskeho Bergama, ktoré pristálo o 9.10 h GMT v bulharskej Sofii. Ani v tomto prípade bezpečnostné zložky nenašli nič podozrivé.
Dnešné incidenty nasledujú po pondelkovej bombovej hrozbe na palube iného lietadla spoločnosti Wizz Air letiaceho z londýnskeho Lutonu do Sofie. Stroj musel po prijatí hrozby núdzovo pristáť v Budapešti a NATO v tejto súvislosti aktivovalo systém protivzdušnej pohotovosti.
Maďarský minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi uviedol, že stíhačky Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli do niekoľkých minút od vyhlásenia poplachu. „Stíhačky Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli v priebehu niekoľkých minút a zabezpečili bezpečné pristátie dopravného lietadla v Budapešti,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.
V nedeľu bombová hrozba prinútila lietadlo spoločnosti Austrian Airlines letiace z Tel Avivu do Viedne pristáť v Bulharsku. Ani v tomto prípade sa žiadne výbušniny nenašli.
Zdroj: SITA.sk - Európou sa šíria bombové hrozby voči lietadlám. V Poľsku dnes preverovali dve, po jednom v Španielsku a Taliansku © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyri európske lety sa v utorok stali terčom bombových hrozieb, ktoré si vynútili ich núdzové pristátia. Bezpečnostné prehliadky v žiadnom z lietadiel výbušniny nenašli, informovali úrady.
Dvakrát Varšava
Dve bombové hrozby sa týkali letov smerujúcich do Varšavy, a to lietadla spoločnosti SAS Scandinavian Airlines z Kodane a letu poľského dopravcu LOT z londýnskeho letiska Heathrow.
Lietadlo SAS pristálo na varšavskom Letisku Frédérica Chopina, kde ho podrobili bezpečnostnej kontrole. Tá neodhalila žiadne výbušné zariadenia. Letisko preventívne uzavrelo jednu z pristávacích dráh, no prevádzka pokračovala bez väčších obmedzení.
Lietadlo LOT, ktoré malo pôvodne pristáť na tom istom letisku, odklonili na letisko Varšava-Modlin. Aj tam po prijatí hrozby dočasne prerušili prevádzku. Boeing 737 MAX pristál bez problémov.
„Cestujúcich evakuovali a lietadlo prešlo bezpečnostnou kontrolou. Nič sa nenašlo,“ povedal hovorca letiska Modlin Adam Szablowski. Po skončení prehliadky úrady letisko opäť otvorili. „Letisko bolo znovu otvorené a funguje normálne,“ dodal hovorca.
Poplach aj v Španielsku a Taliansku
Pri treťom incidente španielsky prevádzkovateľ letísk Aena potvrdil aktiváciu núdzového protokolu po nahlásení bombovej hrozby na palube lietadla spoločnosti Ryanair letiaceho z Manchestru do španielskej Murcie. Po pristátí sa tiež nepotvrdila prítomnosť výbušnín.
Kontrole podrobili aj lietadlo spoločnosti Wizz Air z talianskeho Bergama, ktoré pristálo o 9.10 h GMT v bulharskej Sofii. Ani v tomto prípade bezpečnostné zložky nenašli nič podozrivé.
Trvá to už od nedele
Dnešné incidenty nasledujú po pondelkovej bombovej hrozbe na palube iného lietadla spoločnosti Wizz Air letiaceho z londýnskeho Lutonu do Sofie. Stroj musel po prijatí hrozby núdzovo pristáť v Budapešti a NATO v tejto súvislosti aktivovalo systém protivzdušnej pohotovosti.
Maďarský minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi uviedol, že stíhačky Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli do niekoľkých minút od vyhlásenia poplachu. „Stíhačky Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli v priebehu niekoľkých minút a zabezpečili bezpečné pristátie dopravného lietadla v Budapešti,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.
V nedeľu bombová hrozba prinútila lietadlo spoločnosti Austrian Airlines letiace z Tel Avivu do Viedne pristáť v Bulharsku. Ani v tomto prípade sa žiadne výbušniny nenašli.
Zdroj: SITA.sk - Európou sa šíria bombové hrozby voči lietadlám. V Poľsku dnes preverovali dve, po jednom v Španielsku a Taliansku © SITA Všetky práva vyhradené.
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